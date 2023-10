Fisch-Aufkleber am Auto: Was bedeutet das?

Auf der Rückseite von einigen Autos sieht man rechts oder links neben dem Nummernschild einen Aufkleber, der eine Fischform zeigt. Was bedeutet dieser Fisch-Sticker?

Der Fisch setzt sich aus zwei gebogenen Strichen zusammen. Daran erkennt man nicht, dass der Fahrer begeisterter Angler ist. Stattdessen steckt eine andere Bedeutung dahinter.

Das steckt hinter dem Fisch-Aufkleber auf Autos

Anhand des Fisch-Stickers erkennt man, dass der Fahrzeughalter zum Christentum gehört. Der Fisch gilt als Erkennungszeichen für Anhänger der Religion. Dabei sind keine Sekten wie Zeugen Jehovas gemeint, es handelt sich um ein urchristliches Symbol. Der Fisch geht auf das griechische Wort „ICHTHYS“ zurück (in griechischer Schrift: ΙΧΘΥΣ). Hinter den Buchstaben verstecken sich einige Begriffe mit christlicher Bedeutung:

I: Iēsoûs /Jesus

CH: Christós/Christus

TH: Theoû/Gottes

Y: Hyiós/Sohn

S: Sōtér/Erlöser

Das Wort für „Fisch“ beinhaltet also den Ausdruck „Jesus Christus, Gottes Sohn und Erlöser“. Daraus hat sich das Wassertier als christliches Symbol entwickelt. Der Ursprung geht auf die Zeit des Römischen Reiches vor 2.000 Jahren zurück. Die Römer glaubten an mehrere Götter, während Christen ihren Glauben nicht öffentlich ausleben durften.

Der Fisch etablierte sich als Geheimsymbol, um seine religiöse Zugehörigkeit zu zeigen. Als das Christentum zur führenden Religion wurde, verlor der Fisch seine Bedeutung. Erst in den 1970er-Jahren wurde er wieder entdeckt. Seitdem ist er ein beliebtes Zeichen im religiösen Kontext. Anders als das Kreuz hat der Fisch einen positiven, fröhlichen und lebendigen Hintergrund.

ICHTHYS-Aufkleber: Sind Fische auf dem Auto verboten?

Vor einiger Zeit machte im Netz eine Nachricht die Runde, wonach der Fischaufkleber auf Autos verboten sei (Quelle: Theoleaks). Ursache hierfür sein ein Gerichtsprozess mit der Restaurant-Kette „Nordsee“, die ein ähnliches Logo hat. „Nordsee“ soll einen Prozess gewonnen haben und demnach alle Reche an dem Logo besitzen. Dabei handelt es sich aber um eine Fake-News. Der Fisch ist auf Fahrzeugen nicht verboten und Nordsee besitzt nicht die alleinigen Rechte an dem Symbol. Hinter der Meldung steckt eine „Satire“-Seite, die auf dem ersten Blick wie eine echte Nachrichtenseite wirkt, allerdings aus lauter Spaß-Meldungen zum Thema „Religion“ besteht. Viele Nutzer haben die Meldung vermutlich über soziale Medien wie Facebook in ihren Feed gespült bekommen und den Inhalt ohne weitere Überprüfung geglaubt. Das erkennt man schon an vielen Kommentaren unterhalb des Beitrags, wo einige Leser sich wegen der Entscheidung fassungslos zeigen:

„Das ist jetzt ein schlechter Scherz?!!“

„Arme Nordsee, wie kann man sich nur über so was aufregen und vor Gericht ziehen.Ich habe immer gerne bei Nordsee gegessen, werde diese Lokale aber künftig meiden und unsere Freunde auch.“

„Ich boykottiere Nordsee künftig auch.“

Vielen dürfte das „Easter Egg“ im Namen des angeblichen Richters „Heinrich Thys“ entgangen sein.

Ein Blick in den „Info“-Bereich der eher unbekannten Seite hätte vielen Nutzern Nerven gespart. Dort kann man lesen: „Der Wahrheitsgehalt unserer Artikel liegt zu 100% bei Null!“. Der Fisch kann also weiterhin ans Auto geklebt werden, wenn man seinen Glauben im Alltag zeigen will.

