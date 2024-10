Freie Wahl im ICE: Wer diesen Trick kennt, kann sich eines freien Sitzplatzes (fast) sicher sein

Bahnfahrer kennen es: Der Zug ist wieder ausgelastet und es gibt keinen freien Sitzplatz mehr. Doch kann man ohne Reservierung noch einen Platz finden?

Sitzplätze werden nach System vergeben

Es steht eine längere Reise an und ihr wollt umweltfreundlich mit der Bahn reisen. Gleichzeitig wollt ihr euch das Geld für die Sitzplatzreservierung sparen, denn diese kostet wieder extra und ist im Ticketpreis nicht inkludiert. Doch es gibt einen Trick, denn die Deutsche Bahn vergibt die Sitzplätze nach einem bestimmten System. Wie ihr also vielleicht doch noch einen Sitzplatz ohne Reservierung ergattern könnt, verraten wir euch nachfolgend.

Vom Bordbistro bis zum Zuganfang

Wenn die Kundinnen und Kunden der Deutschen Bahn eine Sitzplatzreservierung in den Fernverkehrszügen, also in den InterCity (IC)- und InterCityExpress (ICE)-Zügen, buchen, werden diese automatisch nach einem System vergeben. Es sei denn, der Fahrgast bucht einen speziellen Wunschsitzplatz auf der Homepage der DB oder im DB-Navigator.

Standardgemäß werden die Reservierungen vom Bordbistro aus gestartet. Je nach Auslastung des Zuges werden diese Sitzplätze dann bis weit ans Zugende fortgeführt. Das bedeutet, wenn ihr ohne Sitzplatzreservierung einen Sitzplatz bekommen wollt, steigt möglichst weit entfernt vom Bordbistro in den Zug ein. Dieses ist normalerweise zwischen der 1. und 2. Wagenklasse eingeordnet.

Einstieg am Bahnsteigende bietet oftmals Sitzplätze

Somit bietet es sich an, dass ihr den langen Weg auf euch nehmt, und weit weg vom Bordrestaurant einsteigt. Neben der geringeren Wahrscheinlichkeit von reservierten Sitzplätzen in diesem Bereich des Zuges, werden andere Reisende oft schon in die Waggons einsteigen, an denen ihr vorbei lauft. Mit diesem Trick investiert ihr am Anfang etwas mehr Zeit, dafür spart ihr möglicherweise Geld.

