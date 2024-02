Frühjahrsputz bei Dyson: Spart bis zu 300 € auf Staubsauger & Saugroboter

Der Frühjahrsputz steht vor der Tür und gute Haushaltsgeräte sind dafür ein Muss. Bei Dyson bekommt ihr im Rahmen der Frühlingsangebote eine große Auswahl an Stielstaubsaugern und auch einen Saugroboter im unverkennbaren Dyson Design mit bis zu 300 Euro Rabatt im Angebot.

Sichert euch bis zu 300 Euro Rabatt bei den Dyson Frühlingsangeboten

Ihr träumt schon lange davon, einen Saugroboter oder Stielstaubsauger von Dyson euer Eigen zu nennen und wartet eigentlich nur noch auf das richtige Angebot? Dann solltet ihr mal im hauseigenen Onlineshop von Dyson vorbeischauen. Dort sind im Rahmen einer Frühlingsaktion nämlich viele Produkte bis zu 300 Euro reduziert zu haben (Aktion bei Dyson ansehen). So kann der Frühlingsputz dann kommen! Wir zeigen euch folgend die besten Deals der Aktion.

Anzeige

Frühlingsangebote bei Dyson: Der „360 Vis Nav“-Saugroboter

Der Dyson „360 Vis Nav“-Saugroboter verfügt laut Hersteller über eine sechsfach höheren Saugkraft im Vergleich zu anderen Saugrobotern und mithilfe einer dreifach wirkenden Bürstenwalze entfernt er Schmutz und Staub gründlich von jedem Bodenbelag. Er verfügt darüber hinaus über ein 360-Grad-Kamerasystem, Hindernissen weicht er geschickt aus und seine intelligente Navigation erkennt automatisch unbehandelte Bereiche und reinigt sie effizient, selbst an schwer zugängliche Stellen dank einer Randreinigungsfunktion.

Anzeige

Auch Luftreinigung ist dank seiner Zyklonentechnologie und der Filtration des gesamten Gerätes kein Problem. Mit einer Laufzeit von bis zu 65 Minuten und einem großzügigen Behältervolumen von 0,5 Litern bewältigt er mühelos auch größere Reinigungsaufgaben. Im Onlineshop von Dyson bekommt ihr den Saugroboter gerade 300 Euro günstiger für 999 Euro (bei Dyson ansehen).

Dyson 360 Vis Nav Saugroboter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 17:29 Uhr

Die besten Frühjahrsputz-Angebote auf Staubsauger bei Dyson

Dyson bietet im Rahmen seiner Frühlingsangebote auch eine breite Auswahl an hochwertigen Staubsaugern zu attraktiven Preisen an. So bekommt ihr nicht nur den Dyson V11 Absolut für 449 Euro statt 599 Euro (bei Dyson ansehen), sondern auch den Dyson V15 für 649 Euro statt 799 Euro (bei Dyson ansehen).

Anzeige

Dyson V11 Ideal für das Aufsaugen und Entwirren von Haaren. Mit reichlich Zubehör und einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 17:38 Uhr

Dyson V15 Detect Absolute Mit Laser für eine gründliche Reinigung und einer Saugdauer von bis zu 60 Minuten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 17:35 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.