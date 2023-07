In der weiten Welt der Online-Händler gibt es zahlreiche Optionen. In unserem Artikel erfahrt ihr alles über Galaxus-Lieferungen und den Lieferdienst dahinter.

Die Welt der Händler ist vielfältig und jeder von ihnen hat seine eigenen Vorteile. Während einige mit blitzschnellen Lieferungen beeindrucken, zeichnen sich andere durch ein breites Sortiment wertvoller Produkte aus. Und Galaxus bietet beides – eine Vielzahl an Produkten und ein starkes Sortiment, aber auch durch ein unglaubliches Liefer-Versprechen. In unserem Artikel erfahrt ihr, welches Versprechen das Unternehmen seinen Kunden gibt und welcher Lieferdienst dahintersteckt.

In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr in Zukunft beim Online-Shoppen Geld sparen könnt:



Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks

Wie läuft die Standard-Lieferung bei Galaxus ab und welcher Lieferdienst steht dahinter?

Wenn ihr auf galaxus.de bestellt ist der Versand an Adressen in Deutschland kostenlos. Genauso verhält es sich in Österreich mit galaxus.at und der Schweiz mit galaxus.ch. Die Produkte aus dem eigenen Lager werden mit dem Lieferservice DHL verschickt. Bei Direktlieferungen von Lieferanten oder Händlerpartnern können jedoch auch andere Versanddienstleister zum Einsatz kommen.

Wie lange dauert die Standard-Lieferung bei Galaxus?

Von Montag bis Freitag bis 13:00 Uhr bestellen und eure Ware wird noch am selben Tag verschickt – so lautet das verlockende Versprechen der Shop-Betreiber. Ihr erhaltet eure Bestellung meist schon am Morgen des nächsten Arbeitstages, spätestens aber am Tag darauf. Sogar samstags. Eine rasante Versandgeschwindigkeit, die begeistert. Die Verfügbarkeit der jeweiligen Produkte könnt ihr in Echtzeit einsehen.

Galaxus: Wie könnt ihr euch größere Geräte liefern lassen?

Besonders schwere Artikel aus dem Galaxus-Sortiment liefert eine zuverlässige Speditionsfirma, direkt zu deiner gewünschten Lieferanschrift. Damit das reibungslos abläuft, vereinbart die Speditionsfirma telefonisch einen Termin mit euch. Wenn ihr nicht erreichbar seid, wird euch eine E-Mail zugesandt, mit der Bitte um Kontaktaufnahme.

Außerdem könnt ihr Produkte, die aus dem Galaxus-Lager stammen und keine Großgeräte sind, auch zu einer Packstation liefern lassen – sofern die Größe der Sendung dies ermöglicht.