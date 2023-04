Seit einigen Jahren macht der Onlineshop Galaxus.ch Geschäfte in der Schweiz und will es nun hier in Deutschland versuchen. Da die Angebote auch in den Preissuchmaschinen als recht günstig auffallen, möchten die Kunden natürlich wissen, wie die Bewertungen und Erfahrungen von galaxus.de aussehen. Wir klären auf.

Ursprünglich als Shop der Firma Digitec gegründet, fungiert Galaxus seit 2016 in der Schweiz als Marktplatz, der sein Shopsystem auch anderen Händlern zur Verfügung stellt. Seit 2018 bietet Galaxus.de seine Waren auch auf dem deutschen Markt an.

Kundenbewertungen und Erfahrungen zu Galaxus.de/Galaxus.ch

Bei unserer ersten Recherche im März 2019 gab bei Trustpilot.de nur 3 Bewertungen zu Galaxus.de und trotzdem kam der Shop nicht über 3 Sterne. Im April 2023 hat der Shop bereits über 1.200 Bewertungen und nur noch 2,8 von 5 Sternen, aber rund 38 Prozent der Kunden haben das Urteil mangelhaft oder ungenügend gegeben.

Dem stehen aber immerhin 60 Prozent zufriedene Kunden gegenüber.

Man sollte allerdings bedenken, dass solche Bewertungen meist erfolgen, wenn jemand unzufrieden ist. Hat alles geklappt, machen sich nur wenige Kunden die Mühe einer Bewertung.

Die Gründe der Beschwerden sind vielfältig:

Bestellungen wurden von Galaxus storniert , weil man sich im Shop bei der Preisauszeichnung oder tatsächlichen Lagerkapazität vertan hatte.

, weil man sich im Shop bei der Preisauszeichnung oder tatsächlichen Lagerkapazität vertan hatte. Extrem lange Lieferzeiten , trotz anderweitig angegebenen Daten im Shop.

, trotz anderweitig angegebenen Daten im Shop. Geld wurde abgebucht, aber die Lieferung fiel aus.

Bei ähnlichen Shops haben solche Beschwerden auf ein Geschäftsmodell hingedeutet, bei dem Waren zum Kauf angeboten werden, die überhaupt nicht vorrätig sind. Das hat für den jeweiligen Händler natürlich den großen Vorteil, dass er sich weder um Lagerhaltung noch um Vorkasse Gedanken machen muss.

Ob die zahlreichen Beschwerden über Nicht-Lieferung oder die langen Lieferzeiten sowie über Stornierung von Bestellungen darauf beruhen, oder ob es sich einfach um eine schlampige Shop-Wartung handelt, kann nicht eindeutig gesagt werden. Der Support von Galaxus weist bei Trustpilot darauf hin, dass in solchen Fällen die eigentlichen Händler auch für die Pflege der eingestellten Waren sowie die Angaben zum Lieferzeitpunkt verantwortlich sind.

Aufgrund des „Marktplatz-Modells“, bei dem Galaxus als Shop auch anderen Händlern zur Verfügung steht, fallen hier vermutlich häufig auch Nachlässigkeiten oder schlechte Geschäftsmodelle der Dritt-Händler negativ zu Buche.

Die Kunden haben „mit Galaxus schlechte Erfahrungen gemacht“, weil eigentlich andere Händler unseriös sind. Diesem Problem kann die Firma auf lange Sicht nur richtig begegnen, indem sie rigoros gegen solche Anbieter vorgeht. Das scheint aber leider nicht der Fall zu sein. Da wird bei Antworten auf Trustpilot.de oft darauf verwiesen, dass man auf das Angebot seiner Marktplatz-Händler keinen Einfluss hätte.

Support, Widerruf und Stornierung bei Galaxus.de

Ihr könnt bei Galaxus.de ein Widerrufsformular herunterladen. Das wird ausgefüllt und dann als Foto, Brief oder Scan an folgende Adresse beziehungsweise E-Mail-Adresse geschickt:

Galaxus Deutschland GmbH

Odilia-von-Goch-Straße 15

47839 Krefeld

Email: galaxus@galaxus.de

Dieselbe E-Mail-Adresse könnt ihr auch für die Kontaktaufnahme nutzen.

Telefonkontakt: 040-334 614 747 (Montag bis Freitag: 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:30 bis 18:00 Uhr, normale Ortsgebühr)

