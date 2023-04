Es wird gespenstisch – die schwedische Heavy-Metal-Band Ghost geht auf Deutschland-Tour. Hier könnt ihr eure Tickets im Vorverkauf sichern.

Bald ist es so weit: Die Heavy-Metals Ghost kommen nach Deutschland. Wie unter anderem eventim, wo ihr im Übrigen auch die Tickets im Vorverkauf ergattern könnt, beschreibt, werden die Wolken die Sonne verdunkeln und schlechte Omen vorherrschen… Aber wenigstens stimmt die Musik! Also, wartet nicht zu lang und sichert euch jetzt schon die Tickets für eine (oder alle) der vier Ghost-Auftritte in Deutschland.

Ghost 2023: Vier Termine in Deutschland

In Deutschland wird Ghost 2023 nur viermal auftreten – in Berlin, Bochum, Hamburg und Neu-Ulm. Seid daher lieber schnell, um euch ein Ticket zu sichern. Die Preise beginnen bei 64,25 Euro. Die Tickets sind schon weg? Dann schaut mal bei der sicheren Ticketbörse fanSale vorbei. Da könnt ihr einem anderen Fan, der spontan vielleicht doch keine Zeit für das Konzert hat, sein Ticket einfach abkaufen.

Das sind die Termine der Ghost Deutschland Tour 2023:

Dienstag, der 6. Juni 2023, 20:00 Uhr – Velodrom, Berlin

Dienstag, der 13. Juni 2023, 20:00 Uhr – RuhrCongress Bochum, Bochum

Montag, der 19. Juni 2023, 20:00 Uhr – Barclays Arena, Hamburg

Dienstag, der 20. Juni 2023, 20:00 Uhr – ratiopharm arena, Neu-Ulm

Ihr habt noch nie Tickets im Vorverkauf ergattert oder wollt prinzipiell gute Tipps? Das folgende Video verrät euch, was ihr beim Kauf von Tickets beachten solltet.

Was erwartet euch bei der Ghost Deutschland Tour 2023?

Die schwedische Heavy-Metal-Band aus Linköping ist vor allem für eins bekannt: ihre Kostüme und ihre Auftritte. Stets verzaubern oder eher verschrecken sie als (früher namenlose) Ghule das Publikum. Die Band weiß, wie es zu unterhalten gilt und dass das Auge nicht nur mitisst, sondern auch mithört. Eine kirchenähnliche, satanisch gestaltete Bühne darf daher keineswegs fehlen. Wie ihr anhand der Fan-Reports bisheriger Zuschauer*innen bei eventim sehen könnt, ist ein solcher Auftritt in jedem Fall ein sehenswertes Erlebnis! Es wird von „Gänsehaut-Momenten“ und dem „schönsten Konzert“ überhaupt gesprochen. Lasst euch das nicht entgehen!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.