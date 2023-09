Gibt es Safari für Windows?

Die letzte für Windows verfügbare Safari-Version ist 5.1.7 vom Mai 2012 als 32-Bit-Version. Sie wird weiterhin im Internet zum Download angeboten- Allerdings ist der Browser mittlerweile so stark veraltet, dass eine Nutzung allein wegen möglicher Sicherheitslücken nicht empfehlenswert ist.

Safari 5.1.7 ist sowohl optisch als auch technisch veraltet. (Bildquelle: GIGA)

Apple Safari: Eine kurze Windows-Historie

2007 veröffentlichte Apple den Browser als Beta-Version für Windows XP und Vista – allerdings nur in englischer Sprache.

Im März 2008 endete die Beta-Phase und Safari war für auch in Deutsch verfügbar.

In den folgenden Jahren gab es von Apple regelmäßige Updates und Funktionserweiterungen.

Im Jahr 2012 endete die Entwicklung von Safari für Windows. Version 6 wurde nicht mehr für Windows veröffentlicht. Derzeit gibt es die aktuelle Version von Safari nur für macOS und iOS.

Browser-Alternativen für Windows

Die bekanntesten Browser-Alternativen für Windows lauten Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera und Vivaldi. Eine detailierte Übersicht über die Vor- und Nachteile der Browser seht ihr hier:

Falls ihr euch dafür interessiert, welcher Browser am sichersten ist, dann schaut euch diesen Meinungs-Artikel dazu an. Welchen Browser nutzt ihr ansonsten in Window und warum? Schreibt uns eure Hinweise gerne in die Kommentare. Letztlich wird es aber keinen „eierlegenden Wollmilch-Browser“ geben. Allerdings sind unterschiedliche Meinungen immer interessant. Danke.