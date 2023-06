Google tritt ab Juli als neuer Sponsor der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft auf. Die neue Partnerschaft beginnt pünktlich zur anstehenden Frauen-WM.

Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainerin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft, und Sundar Pichai, CEO von Google, haben kürzlich eine neue Sponsoring-Partnerschaft bekanntgegeben. Damit sichert sich der Suchmaschinen-Gigant für die nächsten drei Jahre umfangreiche Rechte, um seine Pixel-Smartphones im Rahmen anstehender Fußball-Ereignisse aktiv zu bewerben.

Immer mehr Deutsche interessieren sich für Frauenfußball

Frauenfußball erfreut sich in Deutschland wachsender Beliebtheit. Das hat auch Google erkannt und sicherte sich infolgedessen kürzlich eine dreijährige Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). Damit gilt die Marke „Google Pixel“ mit dem Beginn der Frauen-WM am 20. Juli in Australien und Neuseeland als neuer Sponsor der Frauenfußball-Nationalmannschaft.

Ziel des Unternehmens sei es, den DFB dabei zu unterstützen, die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern im Fußball zu beseitigen. Dafür sei es erforderlich, die Sichtbarkeit und die Berichterstattung im Vergleich zu jener des Männerfußballs zu verbessern. Denn auch wenn die Entwicklung bei den Frauen durchaus positiv sei, haben diese gegenüber den Männern noch immer das Nachsehen.

Wie der Suchmaschinen-Gigant mitteilte, war das Finale der Europameisterschaft der Frauen im vergangenen Jahr das meistgesehene Frauenfußballspiel aller Zeiten in Deutschland. Im Vergleich zur vorherigen Frauen-EM verzeichneten auch die Suchanfragen deutscher Google-Nutzer zu dem Ereignis einen Anstieg um satte 450 Prozent.

Google als neuer Sponsor der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft

Als neuer Sponsor will Google die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft in den nächsten drei Jahren bei wichtigen Spielen begleiten. Dabei hebt der Konzern insbesondere die anstehende Weltmeisterschaft im Juli, die UEFA Nations League im September, die Olympischen Spiele 2024 sowie die UEFA-Frauen-EM 2025 hervor.

Gewiss sponsort Google die deutsche Nationalmannschaft im Frauenfußball nicht ganz uneigennützig, wenngleich sich die beteiligten Parteien über finanzielle Details ohnehin bisher ausschweigen. So erhält das Unternehmen im Rahmen der Partnerschaft dem DFB zufolge „umfangreiche Rechte – darunter Logorechte, klassische Werberechte wie Backdrops und LED-Banden.“

Darüber hinaus will Google die Gelegenheit nutzen, um anhand seiner Smartphones die Vorzüge künstlicher Intelligenz im Hinblick auf die Bildqualität bei der Sportfotografie hervorzuheben. Im Rahmen einer nationalen Kommunikationskampagne wolle der Konzern „exklusive Geschichten und Einblicke hinter die Kulissen bieten und über verschiedene Plattformen“ teilen.

Durch die neuartigen Technologien der Google-Pixel-Geräte sei es beispielsweise möglich, unscharfe Schnappschüsse nachträglich wieder zu schärfen oder durch einen KI-basierten Zoom auch aus großer Entfernung noch klare Momentaufnahmen zu erhalten.

