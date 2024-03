Kostenlose Kindle-Bücher: Krimis, Fantasy, Science-Fiktion & Zombies

Bei den heute kostenlosen Kindle-E-Books dominieren die Krimis und fantastischen Geschichten. Die einzigen Ausreißer bilden ein Kochbuch für Teernager und zwei Lovestorys. Ansonsten könnt ihr euch bei Amazon mit kostenlosem Wochenend-Lesestoff über Mörder, Zombies, Teilchenbeschleuniger und nordische Götter eindecken.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Spannende Krimis – heute gratis bei Amazon

DER BLUTIGE ENGEL DES TODES (SCHWEDEN-THRILLER-LIV MODIG 3)

In Stockholm verschwinden mehrere Männer spurlos, nur um später tot und grausam zugerichtet aufzutauchen. Die Ermittler Liv Modig und ihr Kollege Olof Gunarsson stoßen schnell auf eine verstörende Wahrheit: Eine Frau geht als Serienmörderin umher, gepeinigt von vergangenen Traumata und auf einem gnadenlosen Rachefeldzug gegen das männliche Geschlecht. Doch ihre Motive sind nicht einfach Rache oder Hass – sie sind komplexer, gefährlicher. Während Liv Modig sich auf die Jagd nach der Mörderin begibt, gerät ihr Partner Olof in tödliche Gefahr. Wird auch er zum Opfer dieser unheimlichen Femme Fatale?

Tödliche Nordsee: Kommissar Brockmanns letzter Fall Ein Hamburg Krimi

Kommissar Brockmann, ein gelangweilter Polizist im Ruhestand, stößt beim Surfen auf Europols Webseiten auf die Fotos eines nicht identifizierten Toten aus Schottland. Zu seiner Überraschung erkennt er den Mann, den er vor zwanzig Jahren in Sankt Pauli verhaftet hatte. Getrieben von Neugier beginnt Brockmann seine Ermittlungen. Warum endet ein ehemaliger Türsteher und Bodyguard vom Hamburger Kiez als Wasserleiche in Schottland? Seine Recherche führt ihn von Hamburg bis nach Rotterdam, wo er auf die Machenschaften eines Konsortiums der Atomindustrie stößt, das hochstrahlenden Müll in den Weiten der Nordsee entsorgt.

Unschuldig Böse: Psycho Thriller

Arsène Dupin, ein ehemaliger Kommissar aus Paris, sehnt sich nach Ruhe und Frieden und sucht daher Zuflucht in seinem Heimatdorf in der Normandie. Doch die erhoffte Erholung wird jäh unterbrochen, als er mit dem gewaltsamen Tod seiner Jugendliebe konfrontiert wird. Mit der Aufgabe betraut, die Umstände ihres Todes zu klären, taucht Dupin tiefer in die düsteren Abgründe seiner Vergangenheit ein. Auf der Suche nach Wiedergutmachung für frühere Fehler als Kommissar findet er sich plötzlich in einem undurchsichtigen Geflecht aus Lügen und dunklen Intrigen wieder. Immer tiefer verstrickt er sich in die Machenschaften einer Familie, die von mörderischen Geheimnissen umgeben ist – und er erkennt, dass er selbst ein Teil davon ist.

Die Toten von Melrose Court Ein englischer Weihnachtskrimi in den 1920ern (Buch 1 der Heathcliff Lennox Reihe)

Kurz vor Weihnachten 1920: Major Lennox steht vor einem Rätsel, als eine Leiche vor seiner Tür liegt. Was verbindet den Toten mit einer russischen Gräfin und einem antiken Rubincollier? Lennox hatte geplant, die Feiertage auf dem Landsitz seines Onkels Lord Melrose zu verbringen, doch dort wird es kompliziert. Inmitten einer abgeschotteten Gesellschaft, eingeschneit und isoliert, treibt ein Mörder sein Unwesen. Major Heathcliff Lennox, ein Weltkriegs-Pilot von imposanter Statur, wird widerwillig zum Detektiv in einem Netz aus Geheimnissen und Intrigen.

Liebe, Romantik, Drama

Love the Fake: Vom Milliardär verführt (Unexpected Lovestories 1)

Mein Name ist Trevor Dean, Erbe einer der mächtigsten Familien in New York. Ich lebe das Leben eines klassischen Playboys und strebe nach unermesslicher Macht. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet meine Managerin hart daran, mein Image zu perfektionieren. Ihr erster Schritt? Die Suche nach der idealen Frau für eine arrangierte Ehe. Ein Deal.

Mein Name ist Meghan Allen. Eine arrangierte Ehe scheint die Lösung für die Schulden zu sein, die mein Ex mir hinterlassen hat, als er mich fallen ließ. Ein Deal, den ich eingehen muss. Alles könnte perfekt sein, wäre da nicht die Tatsache, dass mein zukünftiger Ehemann verdammt attraktiv ist... und dass mein Ex ausgerechnet sein neuer Bodyguard ist.

Liebe in den Schatten von Osterfeld

In der idyllischen deutschen Stadt Osterfeld werden jahrhundertealte Mysterien durch die Kraft der Liebe entwirrt.

Elise, eine eigenwillige Künstlerin, und Lukas, ein Mann mit einer geheimnisvollen Vergangenheit, begegnen sich vor der romantischen Kulisse aus Kopfsteinpflaster und flüsternden Weiden. Gemeinsam tauchen sie ein in eine vergessene Liebesgeschichte, die auf faszinierende Weise ihre eigene reflektiert. Doch während sie die Geheimnisse der Vergangenheit enthüllen, stellen sie nicht nur das Wesen von Zeit und Schicksal infrage, sondern entdecken auch die transformative Kraft der Liebe, die über alle Grenzen hinweg reicht.

Science-Fiction und fantastische Welten

Das sechste Winterkind

Mit neunzehn Jahren findet sich Marlin in einer Situation wieder, die sie schon viel früher hätte erleben können. Seit ihrer Kindheit hat sie eine Gabe, die anderen verborgen bleibt, eine Gabe, die sie in Angst versetzt und schließlich ihre Nerven brechen lässt. Von diesem Moment an ändert sich ihr Leben für immer.

Als Marlin endlich den Weg nach Midgard findet, sind die Vorzeichen für Ragnarök, den Untergang der neun Welten, bereits deutlich: Das Laub der Weltenesche Yggdrasil welkt und der Fimbulwinter kündigt sich an. Marlin und die anderen Winterkinder tragen die schwere Last, Ragnarök abzuwenden.

Die neue Zukunft – Band 1 – Unruhe

Plötzlich und unerwartet findet sich Michael in einer fremden Umgebung wieder – einem Ort, an dem er nicht sein sollte, an dem eigentlich kein Mensch sein dürfte. Ein illegaler Test an einem Teilchenbeschleuniger in Sofia bringt die Messstationen weltweit durcheinander. Drei Mitarbeiter einer IT-Firma, die sich zu diesem Zeitpunkt im Forschungsinstitut befinden, verschwinden auf mysteriöse Weise. Wenig später erreicht die Nachricht vom vermeintlichen Tod dieser drei Freunde und Kollegen den Angestellten Martin Luber in München. Doch dann erhält er ein verstörendes Foto von seinem verschollenen Freund Michael – ein Bild, das ihn in diesem Moment auf seinem Handy erreicht und Fragen aufwirft, die Martin nicht mehr loslassen.

Zombifiziert, Band 1: Tag Null

Zombifiziert, Band 3: Stunde der Kreatur

Zombifiziert, Band 5: Letzte Sekunden

3 Bände kostenlos in dieser Zombie-Reihe!

„Etwas ist faul“, murmelt Felix Lenz, Reporter bei der Woche, misstrauisch. Sein Freund Tim, der Junior-Chef der Zucker AG, ist spurlos verschwunden, seine Wohnung verwaist. Als Felix bei Tims Mutter anklopft, empfängt sie ihn mit einer Mistgabel in der Hand. Und dann verschwindet auch Felix selbst wie vom Erdboden verschluckt.

„Etwas stimmt hier nicht“, denkt auch Martinek, genannt Marti, Felix‘ Kollege. Verlassene Panzer auf der Autobahn, Straßensperren ohne Wächter, menschenleere Kneipen, ein schweigendes Handynetz und tote Telefone - sogar sein robust wirkender Nachbar Heiner ist spurlos verschwunden. Und wo sind all die Menschen geblieben? Sie sind unsichtbar, unhörbar. Doch sie sind da.

Windschatten (Schattentanz 1)

Julia, die Tochter des Schattenlords und einer Feuermagierin, fühlt sich wie eine Außenseiterin in ihrer eigenen Welt. Ohne besondere magische Fähigkeiten sehnt sie sich nach einem normalen Leben. Doch ihre Eltern hüten ein Geheimnis vor ihr, das mit schwarzen Blättern, einer Stimme aus dem Nichts und dem mysteriösen Verschwinden eines Freundes zusammenhängt. Und wer ist dieser rätselhafte Sandro? In einem fantastischen Liebesroman voller Gefahren und Gefühle sucht Julia nach Antworten und muss sich den unterschiedlichsten Gegensätzen stellen.

Kochen und Backen – E-Books kostenlos

Kochbuch für Teenager: Das große Buch für Jungköche und Anfänger

Entdecke über 250 inspirierende Rezepte, die junge Köche herausfordern und ihre Leidenschaft fürs Kochen wecken. Von lustigen Gerichten bis zu raffinierten Desserts bietet dieses Buch eine vielseitige Auswahl für jedes Kochniveau.

Mit klaren Anleitungen und einfachen Rezepten für Veganer, Vegetarier und Fleischliebhaber ist es perfekt für Anfänger und erfahrene Hobbyköche geeignet. Ein 30-Tage-Ernährungsplan unterstützt dich dabei, gesunde Essgewohnheiten zu entwickeln.

Einfache Vorspeisen: Ideal zum Lernen und Beeindrucken!

Kreative Hauptgerichte: Spaß in der Küche mit innovativen Rezepten!

Überraschende Hauptgänge: Geschmackvolle Gerichte für jede Gelegenheit!

Bunte Beilagen: Vielfalt an Aromen und Farben für jede Mahlzeit!

Frische Salate: Gemüsegenuss leicht gemacht!

Schnelle Rezepte: Leckeres Essen ohne lange Vorbereitungszeit!

Hausgemachte Burger: Die besten Burger für jede Grillparty!

Unwiderstehliche Desserts: Köstliche süße Leckereien als krönender Abschluss!

Red Axe, Black Sun: Rote Axt, schwarze Sonne

In einer düsteren Welt, in der Schurken und Anti-Helden die Regeln brechen, steht ein Mann am Rande des Untergangs. Vergiftet und dem langsamen Tod geweiht, bleibt ihm nur eine Chance auf Rettung: Die Befreiung eines mysteriösen Mädchens, das eine Todeslisten-Tätowierung trägt. Doch dies ist erst der Anfang seiner verzweifelten Mission.

Denn während er sich durch die gefährlichen Straßen kämpft, um die Liebe einer mächtigen Zauberin zurückzugewinnen, offenbart sich eine noch größere Bedrohung: Sein Todfeind, der das einzige Gegengift besitzt, hält es in einer belagerten Stadt gefangen.

Die Uhr tickt unaufhörlich – nicht nur für den Anti-Helden, sondern für die gesamte Welt. Mit der herannahenden Sonnenfinsternis setzt ein tödlicher Countdown ein, der das Schicksal aller besiegeln könnte.

In einem atemberaubenden Wettlauf gegen die Zeit muss der Anti-Held sein Schicksal herausfordern, denn das Überleben hängt nicht nur von seinem Mut ab, sondern auch von seiner Fähigkeit, die Dunkelheit zu überwinden und das Licht der Hoffnung zu entfachen.

Die Vollkommenen: Perfektes Design

Veit hat alles im Griff: Sein Traumjob in einer Wunschkindpraxis ist perfekt für ihn. Als Genetikingenieur sieht er einer glänzenden Zukunft entgegen, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören.

Philine hingegen steht auf der anderen Seite des Spektrums. Ihr fehlen die finanziellen Mittel für genetische Verbesserungen. Als ein Schicksalsschlag sie trifft, erlebt sie erneut, wie die Welt für Menschen wie sie verschlossen bleibt. Ihre Wut über die Ungerechtigkeit wächst. Doch auch Veit wird in Geschehnisse hineingezogen, die sein Weltbild erschüttern.

Drachenkind: Vertrauen | Verwandlung | Finsternis

Als Eric erfährt, dass er nicht menschlich ist, geraten seine Welt und sein Sinn für Realität ins Wanken. Geheime Enthüllungen und Täuschungen, seine tiefsten Ängste und die dunkelsten Mächte verändern sein Wesen gefährlich. Bald bleibt nur eine Frage: Was bin ich wirklich und wem kann ich vertrauen?

Für ihn und Jack, seinen engsten Verbündeten, beginnt eine harte Suche nach der Wahrheit. Dabei lösen sich die schützenden Grenzen ihrer Welt auf und ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt.

Zu frech zum Beißen (Schaurige Liebesgeschichten 5)

Der faszinierend verwegene Mr. Macane, unwiderstehlich und scheinbar mittellos, erobert die Damenwelt im Sturm, während er behauptet, ein Vampir zu sein. Miss Elspeth Ramsay wird engagiert, um diese absurde Behauptung zu widerlegen. Doch als das Kratzen seiner Zähne an ihrem Hals ihren eigenen Appetit entfacht und sie ihn zurückbeißt, erkennt sie, dass diese plötzliche Blutlust eine Gefahr für ihre Familie und ihr Herz bedeuten könnte – oder eine Liebe für die Ewigkeit.

Die Stunde der Feen: Schattenfinsternis Fantastische Fortsetzung der märchenhaften Fantasyreihe um Götter und Feen

Finja, die erste Fee von Terrent, wächst behütet auf der zauberhaften Insel auf, wo das Herz der gefallenen Göttin noch immer schlägt. Unter der Mitternachtssonne lernt sie von ihrer Mutter die Magie dieser Welt und entwickelt ihre eigenen Fähigkeiten.

Doch drohende Schatten nähern sich. Omnipot, ein einstiger Feind Terrents, erwacht als Schattengott und strebt nach Rache. Die Götter entsenden Kaunis, einen ehemaligen Soldaten, um der Bedrohung entgegenzutreten. Als Finja und Kaunis sich begegnen, entdecken sie eine Zuneigung zueinander, doch die Welt um sie herum verdunkelt sich. Omnipots Rachepläne gefährden nicht nur die Insel, sondern auch ihre junge Liebe.

Tote Unschuld: SoKo Hamburg 1

Eine Frauenleiche im Stadtpark stellt Kommissarin Heike Stein von der Hamburger Polizei vor eine persönliche und berufliche Zerreißprobe.

Als der Beginn einer möglichen Mordserie vermutet wird, hegt Heike Zweifel. Während sie sich gegenüber ihrem sturen Vorgesetzten behaupten muss, scheint ein übermächtiger Gegner immer einen Schritt voraus zu sein.

Als auch noch die Liebe ihr Leben kompliziert macht, scheint die Lösung des Rätsels in weite Ferne zu rücken. Hat Heike Stein sich in eine teuflische Falle verstrickt?

Dark River Falls: Poisondrunk (Dark Romance)

Jahrelang war Dark River Falls nur eine Erinnerung für Hadrian. Ein Ort voller Schmerz und Schuld, den er hinter sich gelassen glaubte. Doch ein Anruf holt ihn zurück in die Vergangenheit: Toms Leiche wurde gefunden. Er, der vor Jahren spurlos verschwand, ist tot.

Getrieben von Trauer und dem Wunsch nach Gerechtigkeit kehrt Hadrian nach Dark River Falls zurück. Seine Suche nach Antworten führt ihn zu den drei Hawthorne-Schwestern, die ein düsteres Geheimnis hüten.

Während Hadrian den Schleier der Vergangenheit lüftet, entfesselt er eine Welle der Rache. Alte Wunden brechen auf und die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen. In einem verzweifelten Kampf um Gerechtigkeit droht Hadrian selbst zu verlieren, was ihm am meisten am Herzen liegt.

SWEEPER CALL

Willkommen im fesselnden Auftakt des epischen Sweeper-Sagas! Agenten, Polizisten, Detektive - das war gestern. Jetzt treten die Sweeper auf den Plan und fegen den kriminellen Abschaum von den Straßen, ohne mit der Wimper zu zucken. Begleiten Sie Cloey Carter, eine neu gebackene Kopfgeldjägerin der Neuzeit, auf ihrer Suche nach Verbündeten, während sie gesuchte Verbrecher jagt und nach dem schnellen Geld strebt. Diese Geschichte entfaltet sich wie eine packende Fernsehserie, und Cloey führt Sie durch ein actiongeladenes Abenteuer voller Spannung und unerwarteter Wendungen.

Kinder, die zum Töten taugen

Bei ihrer ausgelassenen Abiturfeier geraten drei Schüler in einen Albtraum. Das Böse selbst führt Regie und beansprucht ihre Seelen. Fast gelingt der perfide Plan, doch einer der jungen Männer entkommt und wird Pfarrer. Neunzehn Jahre später konfrontiert sie der Teufel mit den Folgen ihrer Taten in jener verhängnisvollen Sommernacht, als sie einem jungen Mädchen Unheil zufügten.

Meisterstück: Der Anfang

Für erotisches Kopfkino:

Eine leidenschaftliche Liebesgeschichte, gewürzt mit Drama und kleinen Hindernissen, in drei Teilen. Dieses Buch bietet nicht nur mitreißende Unterhaltung, sondern auch Anleitungen für Sie und Ihn, die Ihre Fantasie beflügeln werden.

Als Joanna beim Joggen zufällig auf Kenneth trifft, ist sie zunächst gar nicht begeistert. Er stört ihren Rhythmus und bringt sie aus der Fassung. Doch er gibt nicht auf, und schon bald entspinnt sich ein fesselndes Spiel zwischen den beiden.

Fearless: Liebesroman (Hamiltown Hitze 1)

Blake van Hamilton: Sie ist wunderschön, reich und begehrt. Doch Blake hat ein dunkles Geheimnis und wird zur Zielscheibe einer skrupellosen Bande.

Hutch Winston: Als Bodyguard ist er der beste der Besten. Doch Blake hasst ihn, denn er ist der einzige Mann, der ihr je wirklich wehtat.

Als Blakes Leben in Gefahr ist, muss sie sich entscheiden: Kann sie Hutch vertrauen, obwohl er ihr Herz gebrochen hat?

Zwischen den beiden entflammt ein Feuer, das alles zu zerstören droht. Doch die Gefahr lauert im Dunkeln und nur zusammen können sie überleben.

In einem rasanten Wettlauf gegen die Zeit müssen Blake und Hutch ihre Vergangenheit überwinden und lernen, einander zu vertrauen. Denn nur so können sie die mörderische Bedrohung besiegen und ihre Liebe retten.

Headlight (Jassy-Trilogie 2)

Für Jassy schien das Leben endlich wieder in Ordnung zu sein, nachdem sie den Tod ihrer Mutter überwunden hatte. Doch als sie ihren Freund dabei erwischt, wie er ihre beste Freundin küsst, gerät alles erneut außer Kontrolle. Und dann ist da noch Leon: mal charmant, mal distanziert. Trotz aller Bemühungen, einander aus dem Weg zu gehen, können sie einfach nicht voneinander loskommen.

