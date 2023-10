„Halt, Stop“: Woher kommt das Meme & was macht Andreas aus Frauentausch heute?

„Halt, Stop“ – in sozialen Medien stößt man immer wieder auf den Ausdruck. Dahinter steckt ein Meme, das inzwischen über 10 Jahre alt ist. Der Urheber des Satzes ist Andreas, ein Teilnehmer aus der RTL2-Sendung „Frauentausch“.

Andreas gehört zu den größten „TV-Legenden“, die die RTL2-Show „Frauentausch“ hervorgebracht hat. Die Folge mit dem wütenden Teilnehmer ist inzwischen über 10 Jahre her. Was macht „Frauentausch“-Andreas heute?

„Halt Stop“: Daher kommt das Meme

„Halt, Stop!“ ist eine von vielen Aussagen, die TV-Zuschauer 2011 belustigt haben und die in Erinnerungen geblieben sind. Der Ausdruck wird immer dann verwendet, wenn man nicht möchte, das eine Handlung weitergeht oder wenn jemand einem zu nahe kommt. Der Urheber Andreas ist vor allem durch seine temperamentvolle und aggressive Art berühmt geworden. Seine „Highlights“ aus der Frauentausch-Folge könnt ihr bei YouTube noch einmal ansehen:

Bei RTL+ kann man zwar alte Folgen von Frauentausch im Stream sehen, die ganze Episode 284 gibt es aktuell aber nicht online (bei RTL+ ansehen).

Was macht „Halt, Stop!“-Andreas heute?

Hin und wieder tauchen im Netz Gerüchte auf, nach denen er bereits gestorben sei. Diese Aussagen sind aber falsch.

Er hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und legt anders als zum Beispiel „Playboy 51“, eine andere Kult-Figur aus frühen TV-Tagen, keinen Wert darauf, in weiteren TV-Shows, bei YouTube oder ähnlichen Plattformen aufzutreten.

In der Öffentlichkeit tauchte sein Name zuletzt nur noch in Meldungen zu schmuddeligen Filmchen auf, die er gemeinsam mit seiner Frau Sandra gedreht haben soll (Quelle: TV Movie). Sandra hat damals ebenfalls am „Frauentausch“ teilgenommen. Nachdem die Beiden von Nachbarn beim Geschlechtsakt auf dem Balkon gesehen wurden, soll es eine Anzeige mit einer darauffolgenden Geldstrafe in Höhe von 2.100 Euro gegeben haben. Laut dem Bericht soll Sandra in mehreren Hundert „Heim“-Videos im FSK-18-Portal „MyDirtyHobby“ zu sehen sein (Quelle: Der Westen). In der Meldung gibt es zudem ein Foto, das Andreas 2022 mit kürzeren Haaren zeigen soll. Das Bild seht ihr auch hier:

Darüber hinaus gibt es keine Informationen darüber, was Andreas heute macht. Bei Instagram gibt es zwar einen Account mit seinem Namen und einigen Fotos, es handelt sich aber um eine „Fanpage“ und nicht seinen eigenen Auftritt (bei Instagram ansehen). Bei den Bildern handelt es sich überwiegend um Aufnahmen, die man aus der Frauentausch-Sendung kennt.

„Halt, Stop!“: Die Kultsprüche aus „Frauentausch“

Die Sprüche von Andreas sind auch über 10 Jahre nach der Erstausstrahlung der „Frauentausch“-Episode nicht aus der deutschen Netzwelt wegzudenken. Bei Twitter/X, Instagram und in anderen sozialen Medien liest man auch heute noch regelmäßig Beiträge wie „Halt, Stop!“, „Jetzt rede ich“ und „Es bleibt alles so, wie es ist!“. Auch in TikTok-Videos sind seine Sätze oft als kurze Einspieler zu hören. Zudem gibt es verschiedene Merchandise-Artikel mit dem Gesicht und den Sprüche von Andreas.

Seine Aussagen tauchen auch in verschiedenen Songs auf. So sind Samples aus der RTL2-Folge in dem Song „Halt, Stop“ von Bass Sultan Hengzt feat. Sido aus 2014 zu hören (bei YouTube anhören), die 257ers singen in „Irgendwie muss ja jeder sein“ die Textzeile „Halt, Stop! Nein, jetzt red‘ ich!“ (bei YouTube anhören).

