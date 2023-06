Die Stellaron-Jägerin Kafka ist in Honkai: Star Rail ein beliebter Charakter. Hier erfahrt ihr alle Infos rund um den Charakter.

Honkai: Star Rail Facts

Sowohl in der Beta als auch im finalen Release von Honkai: Star Rail ist die Stellaron-Jägerin Kafka dabei. Obwohl Spieler und Spielerinnen dieser Version sie bisher lediglich im Tutorial spielen und als Boss erleben durften, gibt es genug Hinweise darauf, dass Kafka in naher Zukunft spielbar werden wird.

Offiziell wurde Kafka am 24. Mai über die Twitter-Seite von Honkai: Star Rail als spielbarer Charakter angekündigt. Bereits seit Beginn des Spiels sparen viele Spieler und Spielerinnen auf die Stellaron-Jägerinnen und haben extra für sie Figuren wie Seele oder Jing Yuan ausgelassen. Bereits in der Beta-Phase von Honkai: Star Rail stellte sich Kafka als besonders starker Charakter heraus und ihr mysteriöses Auftreten in der Geschichte des Spiels verschaffte ihr nur noch mehr Beliebtheit. Wann genau ihr mit Kafka in der Vollversion rechnen könnt, was sie genau draufhat und welche Materialien ihr vermutlich benötigt, um sie aufzuleveln, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Wann erscheint Kafka in Honkai: Star Rail?

Offiziell ist noch nicht bekannt, wann genau Kafka als spielbarer Charakter erscheinen wird – eine Ankündigung wird vermutlich eine Woche vor Release der neuen Version über HoYoverse YouTube und den Twitch-Account per Livestream bekannt gegeben. Leaks, die sich in der Vergangenheit bereits bewahrheitet haben, sprechen jedoch davon, dass Kafka zusammen mit ihrem Kollegen Blade in der Version 1.2 von Honkai: Star Rail erscheinen wird. Es wird davon ausgegangen, dass Kafka in der ersten Hälfte des Patches erscheint. Dementsprechend wäre sie also bereits in drei Wochen ab dem Erscheinen von Luocha erhältlich.

Honkai: Star Rail – Kafkas Fähigkeiten

Kafka ist als Blitz-Figur des Nichtigkeits-Pfads zwar offiziell als Debuff-Support betitelt, wird jedoch durch ihre Fähigkeiten sehr viel Schaden austeilen können. Neben starkem Standard- und Folgeangriff, die Blitz-Schaden verursachen, verstärkt sie den Elektro-DoT (Damage Over Time), den ein von Elektro gebrochener Gegner erleidet, durch ihre Fähigkeit und ihr Ultimate. Dasselbe gilt für den Schock-Status, den Kafka ebenfalls verstärkt. Demensprechend wird sie sich am besten mit anderen Charakteren des Blitz-Elements spielen lassen. So sieht es bisher beispielsweise so aus, als wäre die 4-Sterne-Figur Sampo ein idealer Supporter für Kafka.

Ihre Eidolons sind hauptsächlich darauf ausgelegt, den Schaden durch DoT und Schock-Status weiter zu erhöhen. Daher lohnt es sich vor allem, ihre erste, vierte und sechste Eidolon zu holen, wenn man seine Stellare Jade dafür ausgeben möchte, Kafka so gut wie möglich zu verstärken.

Bitte beachtet auch hier, dass sich ihre Fähigkeiten und besonders ihre Eidola bis zum offiziellen Release in ihren Feinheiten noch ändern können. Der momentane Wissensstand beruht hauptsächlich auf diversen Leaks der Reddit-Community.

Honkai: Star Rail – Kafka aufleveln

Zusätzlich wurden bereits die Materialien geleaked, die ihr benötigt, um Kafka aufzuleveln. Behaltet allerdings im Hinterkopf, dass sich dies bis zu ihrem offiziellen Release noch ändern kann. Für diejenigen, die bereits wissen, dass sie Kafka ziehen und dementsprechend ihre Materien bereits vorab leveln möchten, haben wir dennoch eine Liste mit den Items zusammengestellt, die ihr benötigen werdet:

65 Blitzstäbe des Gestaltenwandlers: Von Ruhender Schatten: Form des Untergangs zu erhalten.

Von Ruhender Schatten: Form des Untergangs zu erhalten. 56 Instinkte des Diebes, 71 Ehrgeize der Verzerrung, 73 Wille des Eroberers: Von der Antimaterie-Legion zu erhalten.

Von der Antimaterie-Legion zu erhalten. 8 Spuren des Schicksals: Durch die Universum-Simulation, Namenlose Ehre, Glut-Tausch oder zeitbasierende Events zu erhalten.

Durch die Universum-Simulation, Namenlose Ehre, Glut-Tausch oder zeitbasierende Events zu erhalten. 18 Obsidiane der Glanzlosigkeit, 69 Obsidiane der Trostlosigkeit, 139 Obsidiane der Besessenheit: Vom Roten Blütenkelch der Großen Mine zu erhalten.

Vom Roten Blütenkelch der Großen Mine zu erhalten. 12 Enden des Zerstörers: Von Echo des Krieges: Beginn der Zerstörung zu erhalten.

Von Echo des Krieges: Beginn der Zerstörung zu erhalten. 3 308 000 Credits: Durch das Öffnen von Truhen, Abschließen von Aufträgen oder Goldenen Blütenkelchen zu erhalten.

Durch das Öffnen von Truhen, Abschließen von Aufträgen oder Goldenen Blütenkelchen zu erhalten. 288 Reiseführer: Durch das Öffnen von Truhen, Abschließen von Aufträgen oder Goldenen Blütenkelchen zu erhalten.

Wenn ihr nicht vorhabt, auf Kafka zu ziehen und bereits eine der älteren Figuren besitzt, schaut gerne in unserem Guide zu Seele oder Jing Yuan vorbei.

