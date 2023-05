Nachdem das Banner von Seele bereits in den ersten Wochen des Honkai: Star Rails-Releases über 40 Millionen US-Dollar Umsatz eingebracht hat, wird am Mittwoch, dem 17. Mai, nun der nächste heiß ersehnte 5-Sterne-Charakter debütieren. Bereits in der Beta war der Elektro-DPS Jing Yuan eine äußerst starker und beliebte Figur und wird auch in der jetzigen Version des Spiels eine gute Ergänzung für jedes Team sein.

Jing Yuan ist ein General der Xianzhou Luofu und erscheint im zweiten Arc des Spiels bereits als Nebenfigur in Honkai: Star Rail. Viele Spielerinnen und Spieler überzeugt er bereits durch sein ansprechendes Charakter-Design, seine mysteriöse Persönlichkeit und einige Trailer. Diejenigen unter euch, die mehr auf Gameplay und Stärke eines Charakters achten, werden von Jing Yuan jedoch auch nicht enttäuscht: In der Beta teilte der Elektro-DPS den wohl höchsten Schaden von allen spielbaren Figuren aus und konnte, obwohl er Flächenschaden verursacht, sogar mit Figuren des Jagd-Pfades mithalten. Auch jetzt wird er ein nützliches Mitglied in jedem Team sein und so manchen Boss-Kampf ein wenig einfacher machen.

Release-Datum des Jing Yuan-Banners

Die beiden neuen Banner, also der Figuren-Aktionswarp zu Jing Yuan und der Lichtkegel-Aktionswarp mit seinem Lichtkegel, werden direkt nach dem Auslaufen des Aktionsbanners von Seele verfügbar werden. Ab Mittwoch, dem 17. Mai 2023 um 19 Uhr, könnt ihr eure Stellare Jade und Star-Rail-Sonderpässe auf seinen Banner ausgeben. Er wird für genau drei Wochen und bis zum Release der Version 1.1 am 7. Juni erhältlich sein und die Liste der aktuellen spielbaren Charaktere bereichern. Ob und inwiefern Seele anschließend wieder verfügbar sein wird, ist leider noch nicht abzusehen – solltet ihr auf sie ziehen wollen, solltet ihr euch also beeilen.

Die Figuren und Lichtkegel des Banners

Der Figuren-Aktionswarp von Jing Yuan. (© HoYoverse)

Neben Jing Yuan selbst, werden folgende 4-Sterne-Charaktere auf seinem Figuren-Aktionswarp „Wirbel der Himmlischen Speere“ eine erhöhte Chance haben:

Sushang: Sushang ist ein starker DPS-Charakter des Jagd-Pfades und dem physischen Element. Gerade auf höherem Level teilt sie hohen Schaden aus und kann auch durch ihre passiven Talente, die beispielsweise Gegner dazu bringt, sie seltener anzugreifen, glänzen.

Tingyun: Tingyun ist ein Elektro-Support vom Pfad der Harmonie. Gerade wenn ihr keine Bronya besitzt, ist Tingyun eine Bereicherung für jedes Team, da sie sowohl den Angriff einzelner Team-Mitglieder verstärken, als auch ihre Energie wiederherstellen kann.

7. März: Obwohl ihr 7. März kostenlos zu Beginn des Spiels erhaltet, lohnt es sich, auf einige ihrer Eidola zu ziehen. Gerade bei ihrer vollen Verbesserung auf ihrer sechsten Eidola, wird sie zusätzlich zu ihren Fähigkeiten als Tank eine Heilerin und kann geschildeten Charakteren LP wiederherstellen.

Das Lichtkegel-Aktionsbanner von Jing Yuan. (© HoYoverse)

Auf dem Lichtkegel-Aktionsbanner „Strahlende Verankerung“ werden neben Jing Yuans Lichtkegel „Vor der Dämmerung“ folgende 4-Sterne-Lichtkegel zu einer erhöhten Chance verfügbar sein:

Planetarisches Rendezvous (Die Harmonie): Erhöht den Schaden des Team-Mitglieds, das denselben Schadens-Typ wie der Lichtkegel-Träger besitzt.

Nur die Stille bleibt (Die Jagd): Erhöht zu jeder Zeit den Angriff des Trägers und zusätzlich seinen KRIT-Rate, wenn sich zwei Gegner oder weniger auf dem Feld befinden.

(Die Jagd): Erhöht zu jeder Zeit den Angriff des Trägers und zusätzlich seinen KRIT-Rate, wenn sich zwei Gegner oder weniger auf dem Feld befinden. Der erste Tag meines neuen Lebens (Die Bewahrung): Erhöht die VTD des Trägers und den SCH-WDS aller Verbündeten.

Lohnt sich das Jing Yuan-Banner?

Jing Yuan ist eine Figur, die im Austeilen von Flächen-Schaden für die nächsten Versionen unübertroffen bleiben wird. Gerade zu Beginn des Spiels wird er euch die vielen Kämpfe und Bosse erleichtern, wird jedoch auch zur jetzigen Zeit eine der, wenn nicht die, beste Option für Endgame-Inhalte sein. Ebenso sind die 4-Sterne-Charaktere auf seinen Banner und deren Eidola sehr gut und wollen in jedem Team vorhanden sein.

Jing Yuans Lichtkegel erhöht seinen KRIT-Schaden und den Schaden seiner Fähigkeit und Spezialfähigkeit und ist daher eine sehr mächtige Waffe. Spieler, die gerne Geld ausgeben möchten, ist der Lichtkegel sehr zu empfehlen – F2P-Spieler jedoch sollten ihre Stellare Jade beisammen halten und auf die kommenden Charaktere warten. Jing Yuan wird auch mit einem 4-Sterne-Lichtkegel viel Schaden austeilen.

Ein Punkt, der jedoch gegen das Ziehen auf Jing Yuans Banner spricht, sind Figuren, die in Zukunft erscheinen werden. Während in Genshin Impact immer wieder neue, oft bessere DPS-Charaktere released werden, könnte dies auch in Honkai: Star Rail der Fall werden. Dadurch würde Jing Yuan in einiger Zeit von besseren, stärkeren Figuren überholt werden. Support-Charaktere sind oft länger ganz oben in den Ranglisten mit dabei und Leaks zeigen, dass bereits in der Version 1.1 einige von diesen erscheinen werden – Spielerinnen und Spieler sollten also sorgfältig abwägen, welche Figuren ihnen wichtiger sind. Ebenfalls erfüllt der 4-Sterne-Charaktere Serval die exakt gleiche Rolle wie Jing Yuan und besitzt sogar das gleiche Element – und Serval erhaltet ihr sogar vollkommen kostenlos.

Spielt ihr Honkai: Star Rail lieber auf PC oder Smartphone oder wartet auf die PlayStation? Findet im Quiz heraus, welche Plattform am besten zu euch passt:

Welche Gaming-Plattform passt am besten zu dir?

