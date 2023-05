Genau wie sein Vorgänger Genshin Impact, wird Honkai: Star Rail nach seinem Release am 26. April 2023 viele weitere Updates erhalten – und somit neue Areale, Quests und spielbare Charaktere. Gerade diese werden schon viele Monate vor ihrem Erscheinen heiß erwartet und somit gibt es bereits jetzt schon diverse Leaks, die weit in die Zukunft reichen.

Während es zu Genshin Impact bereits seit seinem Release eine etablierte Community zu Leaks und Gerüchten gibt, erfreuen sich Leaks zu Honkai: Star Rail einer ähnlichen Beliebtheit. Gerade die kommende Version 1.1 wird auf Seiten wie Reddit oder Instagram bereits seit Release ständig neue Infos verbreitet und Vermutungen zu neuen Figuren angestellt.

Je näher der Release der nächsten Version rückt, desto vertrauenswürdiger werden die Leaks und somit sind die Inhalte der Version 1.1 bereits abzusehen. Insgesamt wird es drei neue spielbare Charaktere geben – in welcher Reihenfolge diese erscheinen und was sie drauf haben, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Release-Datum von Version 1.1

Obwohl der Publisher HoYoverse noch kein genaues Release-Datum angekündigt hat, lässt sich dieses bereits ziemlich genau ausrechnen: Da jeder Banner eine Laufzeit von drei Wochen hat und neue Versionen in Honkai: Star Rail stets am Mittwoch erscheinen werden, lässt sich der Release-Zeitraum auf Mittwoch, den 7. Juni 2023 festlegen.

Übersicht der Charaktere in Version 1.1

Bereits kurz nach dem von Honkai: Star Rail konnten Leaker die Banner der nächsten Versionen ermitteln. Aus verschiedenen Quellen gehen folgende Figuren hervor, die in Version 1.1 erscheinen werden:

Luocha (5-Sterne) : Ein Charakter des Kampftyps Imaginär und dem Pfad des Überflusses. Er kann eure Teammitglieder heilen und Buffs von euren Gegnern entfernen, was ihn neben Natascha und Bailu nicht nur sehr nützlich, sondern zum erst dritten Heiler im Spiel macht.

: Ein Charakter des Kampftyps Imaginär und dem Pfad des Überflusses. Er kann eure Teammitglieder heilen und Buffs von euren Gegnern entfernen, was ihn neben Natascha und Bailu nicht nur sehr nützlich, sondern zum erst dritten Heiler im Spiel macht. Silberwolf (5-Sterne) : Eine Figur des Kampftyps Quantum und dem Pfad der Nichtigkeit. Sie teilt Quantum-Schaden aus und besitzt die Fähigkeit, Gegnern zusätzliche Schwächen zuzufügen und ihre Resistenzen zu mindern.

: Eine Figur des Kampftyps Quantum und dem Pfad der Nichtigkeit. Sie teilt Quantum-Schaden aus und besitzt die Fähigkeit, Gegnern zusätzliche Schwächen zuzufügen und ihre Resistenzen zu mindern. Yukong (4-Sterne): Eine Figur des Kampftyps Imaginär und dem Pfad der Harmonie. Sie erhöht sowohl Angriff, Krit-Rate und Krit-Schaden eures Teams und ist damit in jeder Situation eine nützliche Verbündete.

Es ist davon auszugehen, dass Luocha in der ersten Banner-Phase auftaucht und Silberwolf, zusammen mit Yukong, mit einem Abstand von drei Wochen folgt.

Alle drei Charaktere sind in der Geschichte des Spiels bereits erschienen. Während Silberwolf, zusammen mit Kafka, direkt im Tutorial spielbar war, lernt ihr Luocha und Yukong kennen, sobald ihr weit genug in der Story vorangeschritten seid und die Xianzhou Luofu betreten habt.

Was erwartet uns noch in Honkai: Star Rail?

Natürlich sind die Leaks zu den Charakteren aus Version 1.1 nicht das einzige, das bereits im Internet kursiert. Bis zur Version 1.3 sollen verschiedene Figuren, die wir bereits aus der Geschichte kennen, spielbar werden – unter ihnen die bereits jetzt schon sehr beliebte Kafka und ihr Partner Blade, genau wie die Wahrsagerin Fu Xuan. Auch der kostenlose 4-Sterne-Charakter Dan Heng soll eine 5-Sterne-Version erhalten. Es lohnt sich also auf jeden Fall, eure Stellare Jade zu sparen und auf weitere Ankündigungen zu warten, solltet ihr bereits jetzt eine Lieblingsfigur haben, die jedoch noch nicht erschienen ist.

Solltet ihr eure Star-Rail-Spezialpässe bereits für Seele ausgegeben haben und wollt nun das maximale Potenzial aus ihr herausholen, schaut gerne in unserem Guide zu ihrem besten Build vorbei.

