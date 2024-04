Honkai: Star Rail – aktuelle Tier List (Version 2.1)

Unsere Tier Liste zu Honkai: Star Rail hilft euch dabei, den passenden Charakter für euer Vorhaben zu finden. Welcher ist es wert, gezogen oder aufgewertet zu werden? Wir geben euch Tipps, ob es sich lohnt, eure Warp-Tickets für bestimmte Charaktere einzusetzen.

Anzeige

Zwar mag Honkai: Star Rail am Anfang noch relativ übersichtlich erscheinen, wenn es um die Menge der Charaktere geht, doch ihr fragt euch sicherlich, wie ihr am besten die rar gesäte Währung Stellare Jade und die Level-Ressourcen am sinnvollsten einsetzt.

Zum einen solltet ihr euch auf den temporären Charakter-Bannern konzentrieren, wenn ihr einen bestimmten Charakter haben wollt. Durch die erhöhte Rate ist es wesentlich lohnenswerter, alle Ressourcen darauf zu werfen, als mal da, mal dort ein wenig zu ziehen – wer Genshin Impact spielt, der weißt das. Als ein Free-to-Play-Spieler oder 'Dolphin‘ (jemand, der in einem Gacha nur wenig Geld ausgibt) werdet ihr nie genug Stellares Jade haben, und oft die Banner aussetzen müssen - das ist aber eure beste Chance, eure Wunsch-Unit zu bekommen.

Spart also eure Tickets und Stellares Jade, um auf den Bannern zu ziehen, wo sich eure Wunsch-Unit befindet. Bedenkt aber auch, auch die Tier-List keine ultimative oberste Instanz darstellen! Es kommt immer auf euren Spiel-Stil an, deshalb verlasst euch nicht nur auf solche Listen, sondern auch auf euer Spielgefühl und natürlich darauf, welche Charaktere ihr cool und süß findet. Es geht schließlich nicht nur um Number-Crunching, sondern auch um Spielspaß.

Anzeige

Charakter Tier List

Aktuell gibt es im Spiel mit Version 2.1 48 Charaktere, wovon 16 Charaktere eine Rarität von 5★ haben, was meistens bedeutet, dass diese gut bis sehr gut und äußerst-game-breaking-gut sind. Wichtig: Sondercharaktere wie Seele, Kafka, Luocha und co könnt ihr nur auf ihren speziellen Bannern ziehen! Im Standardbanner sind sie nicht erhalten.

Doch sie sind nicht alle gleich – welche lohnen sich also am meisten?

Anzeige

S+ S A B C Acheron Argenti Jing Yuan Trailblazer (Feuer) Trailblazer (Physisch) Aventurin Black Swan Blade Himeko Arlan Dan Heng Imbibitor Lunae Bronya Bailu Yanqing Dan Heng Fu Xuan Silverwolf Lynx Guinaifen Hook Ruan Mei Dr. Wahrheit Welt Hook Sparkle Seele Clara Luka Jingliu Topaz und Konti Gepard Misha Kafka Huo Huo Sampo Natasha Luocha Hanya Sushang Tingyun Xueyi Yukong Pela Asta Serval Qinque Gallagher Herta Der 7. März

F.A.Q.

Wie hoch ist die Rate, einen Fünf-Sterne-Charakter auf dem 'Stellarwarp‘-Banner zu ziehen?

Die Rate beträgt hierfür leider nur relativ mikrige 0,6%, doch dank dem Pity-System ist euch nach höchstens 90 Warps ein Fünf-Sterne-Charakter - oder aber auch ein Light Cone! - garantiert. Es lässt sich auch spekulieren, dass es womöglich eine Art Soft Pity gibt wie bei anderen Spielen von HoYoVerse - das heißt, dass ab einer bestimmten Anzahl von Warps die Wahrscheinlichkeit einen 5-Sterne-Charakter zu ziehen, immer weiter um ein kleines bisschen steigt, sodass die meisten doch keine vollen 90 Warps machen müssen, um den Banner-Charakter zu bekommen.

Anzeige

Wie häufig kommt ein Charakterbanner wieder?

Wie es sich bei Honkai: Star Rail verhalten wird wissen wir natürlich noch nicht genau, doch wir können uns in etwa vorstellen, wie es ablaufen könnte, wenn wir uns andere Spiele von HoYoverse anschauen. Bei Genshin Impact dauerte es ungefähr 6 Monate, bis das Banner von Venti wiederkam, das kann aber auch, wenn mehr Charaktere dazukommen, länger dauern.

Lohnt es sich, selbst nach dem Erhalt des Charakters weiter zu ziehen, um Eidolons zu erhalten?

Kurze Antwort lautet: Ja. Doch die Wahrheit ist, dass nur wenige Spieler sich das werden leisten können, also lohnt es sich, wenn man nur begrenzt Währung zum Ziehen zur Verfügung hat, vor dem Ziehen anzuschauen, wie gut der Charakter auf Eidolon 1 ist - Seele zum Beispiel strahlt bereits auf Eidolon 1.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.