Mit Honkai: Star Rail, das am 26. April 2023 erschien, hat der Publisher HoYoverse einen weiteren Erfolgstitel auf den Markt gebracht. Mit mehreren Millionen Spielern und etwa 40 Millionen US-Dollar Umsatz nach nur zwei Wochen, sprechen die Zahlen bereits für sich. Honkai: Star Rail punktet, genau wie seine Vorgänger, vor allem durch die vielen spielbaren Figuren, die sowohl optisch als auch ihr Gameplay betreffend individuell und ansprechend gestaltet sind – und diese erhaltet ihr, wie in Gacha-Spielen übrig, durch auf Glück basierende Ziehungen.

Genau wie seine Vorgänger Honkai Impact 3rd und Genshin Impact basiert Honkai: Star Rail auf dem beliebten Gacha-Prinzip: Durch kontinuierliches Spielen sowie In-Game-Käufe erhaltet ihr eine Währung, die ihr auf verschiedenen Bannern ausgeben und somit Figuren und Waffen erhalten könnt. Manche davon sind stets zu erhalten und brauchen lediglich ein wenig Glück, um sie aus der großen Auswahl an Objekten zu bekommen, während andere Figuren nur limitiert für einige Wochen zu erlangen sind. Dabei gibt es auf den Bannern eine unterschiedliche Anzahl an Ziehungen, die ihr für die sogenannte „Pity“ erreichen müsst, um garantiert ein 5-Sterne-Objekt zu erhalten – wie hoch dieses Pity ist und wie genau die Banner in Honkai: Star Rail funktionieren, verraten wir euch in diesem Artikel.

Honkai: Star Rail – Pity und Soft-Pity erklärt

In den Gachas von HoYoverse, und so auch in Honkai: Star Rail, existieren zwei Arten der „Pity“: Einmal die Anzahl der Ziehungen, die ihr benötigt, um garantiert ein 5-Sterne-Objekt zu erhalten und einmal die sogenannte „Soft-Pity“, ab der es immer einfacher wird, eine seltene Figur oder einen Lichtkegel zu bekommen. Die Wahrscheinlichkeit wird also ab diesem Punkt der Soft-Pity mit jedem Warp ein wenig erhöht, bis sie schließlich beim 90. Warp bei 100 % liegt.

Wo genau diese Soft-Pity in Honkai: Star Rail liegt ist nach heutigem Stand noch nicht genau bekannt – sie wird allerdings, ähnlich wie in Genshin Impact, zwischen 70 und 80 Warps vermutet.

Honkai: Star Rail – Figuren-Aktionswarp

Der Figuren-Aktionswarp kommt dem Limitierten Banner aus Genshin Impact gleich: die darauf zu erhaltende 5-Sterne-Figur ist lediglich für eine Dauer von drei Wochen verfügbar und ist anschließend nicht mehr zu erhalten. In den Vorgängern von Honkai: Star Rail erscheinen die Banner alter Figuren ab und an erneut und werden somit wieder zugänglich – dies ist auch in Honkai: Star Rail zu erwarten, allerdings nicht in naher Zukunft. Auch ist derzeit nicht absehbar, in welcher Reihenfolge oder in welchen Abständen zu neuen Charakteren alte Figuren erneut auftauchen werden.

Auf dem Figuren-Aktionswarp könnt ihr eure Stellare Jade und eure Star-Rail-Spezialpässe ausgeben, um euer Glück auf eine 5-Sterne-Figur zu versuchen. Dabei bestehen folgende Wahrscheinlichkeiten:

0,6 % auf eine 5-Sterne-Figur

5,1 % auf eine 4-Sterne-Figur oder einen -Lichtkegel

10 Warps für eine garantierte 4-Sterne-Figur oder einen -Lichtkegel

90 Warps für eine garantierte 5-Sterne-Figur

Neben diesen Wahrscheinlichkeiten gibt es auf dem Figuren-Aktionswarp einige Besonderheiten: Neben dem limitierten Charakter besteht ebenso die Möglichkeit, einen der Charaktere des Standardbanners zu erhalten. Sollte dies passieren und ihr bekommt beispielsweise auf dem Seele-Banner eine Bronya oder einen Gepard, erhaltet ihr nach spätestens 90 weiteren Ziehungen zu 100 % Seele. Dies gilt ebenso für die drei 4-Sterne-Charaktere, die eine erhöhte Chance auf dem Figuren-Aktionswarp haben – die Grundchance auf die angegebenen 4-Sterne-Charakter beträgt 50 %. Zieht ihr auf dem Seele-Banner einen Lichtkegel oder beispielsweise Asta, erhaltet ihr anschließend zu 100 % Natasha, Hook oder Pela. Diese Garantien bleiben ebenfalls über mehrere Banner hinweg bestehen – solltet ihr also auf dem Seele-Banner keine Seele, sondern einen anderen Charakter erhalten haben, bekommt ihr den Charakter im darauffolgenden Banner trotzdem zu 100 %.

Honkai: Star Rail – Lichtkegel-Aktionswarp

Der Lichtkegel-Aktionswarp ist, genau wie der Figurenwarp, nur für eine limitierte Zeit erhältlich. Darauf erhaltet ihr einen 5-Sterne-Lichtkegel, der in den meisten Fällen der sogenannte „Best in Slot“ für den limitierten Charakter auf dem Figurenwarp darstellt.

Auch hier könnt ihr Stellare Jade und Star-Rail-Spezialpässe einsetzen. Die Wahrscheinlichkeiten sind jedoch ein wenig anders als auf dem Figurenwarp:

0,8 % auf einen 5-Sterne-Lichtkegel

6,6 % auf einen 4-Sterne-Lichtkegel oder eine -Figur

10 Warps für einen garantierten 4-Sterne-Lichtkegel oder eine -Figur

80 Warps für einen garantierten 5-Sterne-Lichtkegel

Anders als die 50 % des Figurenwarps besitzt ihr hier eine Chance von 75 %, den limitierten Lichtkegel zu erhalten. Setzt diese Chance nicht ein und ihr erhaltet einen anderen 5-Sterne-Lichtkegel, beträgt die Chance anschließend 100 % – auch diese Wahrscheinlichkeit wird für folgende Banner gespeichert. Auch die Garantie auf die 4-Sterne-Lichtkegel, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf dem Aktionswarp besitzen, bleibt hier bestehen.

Honkai: Star Rail – Standardwarp

Der Standardwarp ist der Warp, der ständig verfügbar ist und auf dem ihr eure Stellare Jade und silbernen Star-Rail-Pässe ausgeben könnt. Hier könnt ihr eine große Auswahl an 5-Sterne-Charakteren und -Lichtkegeln erhalten. Die Wahrscheinlichkeiten sind dabei die gleichen wie auch beim Figuren-Aktionswarp:

0,6 % auf eine 5-Sterne-Figur oder einen -Lichtkegel

5,1 % auf eine 4-Sterne-Figur oder -Lichtkegel

10 Warps für eine garantierte 5-Sterne-Figur oder einen -Lichtkegel

90 Warps für eine garantierte 5-Sterne-Figur oder einen -Lichtkegel

Allerdings existierten auf dem Standardbanner keine Garantien wie beispielsweise auf dem Figuren-Aktionswarp. Es ist jederzeit möglich, jede Figur und jeden Lichtkegel zu bekommen.

Honkai: Star Rail – Starterwarp

Der Starterwarp ist ein sehr besonderer Banner, auf dem ihr lediglich 50 Warps abschließen könnt, bevor er verschwindet – allerdings erhaltet ihr hier zehn Ziehungen zum Preis von acht Star-Rail-Pässen und einen garantierten 5-Sterne-Charakter vom Standardwarp.

Die Wahrscheinlichkeiten dieses Banners sehen wie folgend aus:

0,6 % auf eine 5-Sterne-Figur

5,1 % auf eine 4-Sterne-Figur oder -Lichtkegel

10 Warps für eine garantierte 4-Sterne-Figur oder einen -Lichtkegel

50 Warps für eine garantierte 5-Sterne-Figur

Es ist nicht möglich, auf diesem Banner mehr als eine 5-Sterne-Figur zu erhalten. Bekommt ihr nach weniger als 50 Warps eure Figur, könnt ihr zwar weiter auf dem Starterwarp ziehen, erhaltet jedoch kein weiteres 5-Sterne-Objekt, sobald ihr die 50 Warps vollendet habt.

Wenn ihr nun nicht genau wisst, ob und auf welchem Banner ihr eure Stellare Jade und Star-Rail-Pässe ausgeben wollt, könnte euch unsere Tier-List aller momentan verfügbarer Charaktere eine Hilfe sein.

