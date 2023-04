Nach Honkai Impact 3rd und Genshin Impact erscheint am 26. April der nächste heiß erwartete Ableger des Entwicklers HoYoverse: Honkai: Star Rail. Während auch dieses Spiel auf das Gacha-Prinzip setzt und viele Parallelen zu anderen Titeln aufweist, gibt es doch einige grundlegende Unterschiede, die Honkai: Star Rail von ihnen differenziert.



Der Publisher HoYoverse, früher bekannt als miHoYo, produziert bereits seit 2011 Videospiele und hat besonders in den letzten Jahren durch seine beliebten Gacha-Titel Honkai Impact 3rd und Genshin Impact an Popularität gewonnen – so besitzen diese beiden Spiele nicht nur eine hohe Anzahl an Spielern, sondern bringen ebenfalls auch Jahre nach ihrem Erscheinen Verkäufe in Rekordhöhe ein. Der nächste Titel Honkai: Star Rail wird dadurch von Fans bereits seit einigen Monaten herbeigesehnt.

Durch ein neues, rundenbasiertes Kampfsystem und einigen Änderungen zu ihren anderen Titeln im Zusammenspiel mit altbekannten Gacha-Systemen und neuen sowie alten, geliebten Charakteren aus Honkai Impact 3rd überzeugt es sowohl alte Fans, als auch Neuzugänger. Was ihr vor Release und vor Beginn des Spiels wissen über Honkai: Star Rail wissen müsst, verraten wir euch in diesem Artikel.

Release-Datum und verfügbare Plattformen

Honkai: Star Rail erscheint nach einer längerfristigen Beta- und Pre-Registrierungsphase am 26. April 2023 um 10 Uhr morgens (UTC +8). Dies entspricht etwa 4:00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit, wodurch sich Spieler, die direkt zu Release anfangen wollen, auf eine lange Nacht einstellen können. Der Release wird begleitet von einem Livestream, der um 3:30 über YouTube vom Publisher Hoyoverse übertragen wird. Habt ihr euch für die Pre-Registrierung angemeldet, erhaltet ihr einige Vorteile zu Beginn. Beispielsweise nicht nur einige der Pässe, die ihr für das Gacha-System benötigt, sondern auch den 4-Sterne-Charakter Serval.

Das Spiel erscheint wie gewohnt sowohl für iOS und Android als auch auf dem PC als Download über die offizielle Webseite oder den Epic Games Store. Der Download und das Spielen ist dabei vollkommen kostenlos, unterstützt jedoch In-Game-Käufe.

Genre und Kampfsystem

Honkai: Star Rail reiht sich, wie auch die anderen Titel von HoYoverse, im Genre des open-world RPGs mit Fantasy- und Adventure-Elementen ein, setzt jedoch anstatt auf ein Action-lastiges auf ein rundenbasiertes Kampfsystem. Ähnlich wie in Ablegern der Persona-Reihe könnt ihr die Gegner also nicht direkt auf der Overworld mit Angriffen und Fähigkeiten attackieren, sondern startet einen Kampf, indem ihr ihn berührt oder ihr von ihm berührt werdet.

Genau wie in Genshin Impact besitzt eure Gruppe aus vier Charakteren jeweils einen normalen Angriff, eine Fähigkeit und eine Spezialfähigkeit, die ihr während des Kampfes einsetzen könnt. Diese unterscheiden sich von Charakter zu Charakter und basieren, genau wie die Figuren, auf einem der folgenden Elemente: Physical, Fire, Ice, Lightning, Wind, Quantum und Imaginary. Jedes Element beschert euch einen anderen Vorteil, wenn ihr sie gegen eure Gegner einsetzt und ihre Toughness brecht.

Zusätzlich zu ihrem Element besitzt jeder Charakter einen sogenannten Path. Dieser ist vergleichbar mit den Klassen anderer RPGs und bestimmt die Rolle, die eure Figur im Kampf einnimmt. Folgende Rollen sind im Spiel vertreten:

The Hunt: DPS-Charaktere mit Fokus auf Schaden an einzelnen Gegnern.

DPS-Charaktere mit Fokus auf Schaden an einzelnen Gegnern. The Erudition : DPS-Charaktere mit Fokus auf Flächenschaden.

: DPS-Charaktere mit Fokus auf Flächenschaden. The Destruction : DPS-Charaktere mit Allround-Potenzial.

: DPS-Charaktere mit Allround-Potenzial. The Nihility : Support, der sich auf Debuffs spezialisiert.

: Support, der sich auf Debuffs spezialisiert. The Harmony : Support, der sich auf Buffs spezialisiert.

: Support, der sich auf Buffs spezialisiert. The Preservation: Support, der sich auf Schilde spezialisiert.

Support, der sich auf Schilde spezialisiert. The Abundance: Heiler mit der Fähigkeit, die LP eurer Gruppe wiederherzustellen.

Abseits davon besitzt jeder Charakter ebenfalls einen sogenannten Skill-Tree, also eine Vernetzung von Fähigkeiten, wie ihr sie beispielsweise aus den alten Final Fantasy-Teilen kennt. So könnt ihr eure Charaktere individuell und nach Belieben anpassen.

Auch in Genshin Impact sind die Charaktere integraler Bestandteil des Spielspaßes. Wie ihr sie alle freischaltet, zeigen wir euch hier:

Das Gacha-System

Genau wie in Genshin Impact auch erhaltet ihr durch das Spielen, das Abschließen täglicher Aufgaben oder auch spezielle Events eine Währung, die ihr wiederum gegen zwei Gacha-Währungen eintauschen könnt: Eine für limitierte Banner und eine zweite für den Standard-Banner, welcher zu jeder Zeit verfügbar ist. Auch in weiteren Punkten unterscheidet sich das in Star Rail genannte „Warpen“ nicht viel vom „Wünschen“ aus Genshin Impact:

Zu Beginn besitzt ihr eine 50% Chance, den limitierten Charakter oder eine limitierte Light Cone, also eine Art Waffe, zu ziehen. Solltet ihr diesen nicht bekommen, erhaltet ihr einen der Standard-Charaktere und erhaltet ihn anschließend garantiert nach weiteren Warps. Dasselbe bezieht sich auf die limitierten 4-Sterne-Charakter und Light Cones. Ihr benötigt insgesamt maximal 90 Warps pro Charakter und 80 pro Light Cone. Ob es ein sogenanntes „Pity-System“ gibt, das eure Chancen von 0,8% auf einen 5-Sterne-Gegenstand mit fortschreitenden Warps erhöht, ist derzeit (Stand April 2023) nicht bekannt.

Auch Konstellationen, wie ihr sie aus Genshin kennt, gibt es in Honkai: Star Rail. Mit jeder zusätzlichen Kopie könnt ihr bis zu sechs zusätzliche Boni für eure Figuren freischalten.

Ein großer Punkt, in dem sich das Gacha-System von Honkai: Star Rail von dem aus Genshin Impact unterscheidet, stellt die einmalige Möglichkeit dar, sich nach 300 Wünschen auf dem Standard-Banner einen dort verfügbaren Charakter auszusuchen. Besitzt ihr also, nachdem ihr diesen Meilenstein erreicht habt, immer noch nicht euren liebsten Standard-Charakter, könnt ihr ihn dadurch kostenlos holen.

Zu Beginn verfügbare Figuren und Banner

Neben eurem Trailblazer, dem Hauptcharakter von Honkai: Star Rail, und die bereits erwähnte Serval durch die Pre-Registration, erhaltet ihr folgende 4-Sterne-Charaktere zu Beginn kostenlos:



7. März

Dan Heng

Asta

Herta

Natasha

Qingque

Neben diesen sind folgende 5-Sterne-Charaktere jederzeit über Warps auf dem Standard-Banner verfügbar:

Yanqing

Gepard

Bronya

Welt

Himeko

Clara

Bailu

Besonders Fans von Honkai Impact sollten einige dieser Namen bekannt vorkommen. Honkai: Star Rail bedient sich, neben vielen eigenen Charakteren, einigen Fan-Lieblingen seines Namensvetters. Neben Bronya und Himeko ist es wahrscheinlich, in Zukunft weitere Inkarnationen der Charaktere aus Honkai Impact und vielleicht auch Genshin Impact anzutreffen.

Der Limitierte Banner wird in Version 1.0 in zwei Phasen eingeteilt sein:

Phase 1: Seele und der Light Cone „Brilliant Fixation“, die vertretenen limitierten 4-Sterne-Charaktere sind Hook, Natascha und Pela.

Seele und der Light Cone „Brilliant Fixation“, die vertretenen limitierten 4-Sterne-Charaktere sind Hook, Natascha und Pela. Phase 2: Jing Yuan und der Light Cone „Before Dawn“, die vertretenen limitierten 4-Sterne-Charaktere sind derzeit (Stand April 2023) noch unbekannt.

Nachdem eine Phase ausgelaufen ist, wird der darin erhaltene Charakter für eine unbekannte Dauer nicht zurückkehren. Solltet ihr also unbedingt Seele oder Jing Xuan wollen, solltet ihr eure Pässe auf diesen Bannern ausgeben, bevor sie auslaufen!

Solltet ihr noch unsicher sein, ob ihr Honkai: Star Rail ausprobieren wollt und möchtet noch einige weitere Eindrucke erhalten, lohnt sich ein Blick in den offiziellen Trailer zum Release des Spiels:

