IONOS Website Baukasten: Website erstellen mit dem IONOS Homepage-Baukasten

Mit dem Ionos Homegpage-Baukasten wird das Erstellen einer eigenen Webseite ganz einfach. Wir verraten die wichtigsten Infos rund um das Tool.

Möchtest du für die Erstellung deiner Website nicht viel Geld ausgeben, kannst du den IONOS Homepage Baukasten benutzen und deine Website selbst erstellen. Der Baukasten eignet sich für kleinere und mittelständische Unternehmen (KMU), aber auch für gemeinnützige Organisationen, Blogger oder Betreiber von Onlineshops. Du erhältst intuitive Anleitungen und Vorlagen.

Da eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wird deine Website individuell, was vor allem für die Kundschaft von Bedeutung ist. Deine eigene Website erstellen kannst du bei IONOS auch mit Hilfe von KI. Dazu stehen dir verschiedene KI-Tools zur Auswahl. Der IONOS Baukasten ist benutzerfreundlich und sicher.

Mit den SEO-Tools ist auch die Suchmaschinenoptimierung gewährleistet, sodass deine Website in Suchmaschinen wie Google ein gutes Ranking erhält und weit vorn landet. Der IONOS-Homepage-Baukasten zeichnet sich auch durch günstige Preise aus. Im Folgenden erklären wir die Funktionen, Vor- und Nachteile und mehr genauer.

Vor- und Nachteile des IONOS Homepage-Baukastens

Die Website mit dem IONOS Homepage-Baukasten hat eine Reihe von Vorteilen. Schaust du dir unseren Website-Baukasten-Vergleich an, wirst du feststellen, dass IONOS ein günstiger Anbieter ist und viele Leistungen bereithält. Wir blenden jedoch an dieser Stelle auch nicht die Nachteile aus.



Vorteile:



Zeiteinsparung

Einsparung von Kosten gegenüber der professionellen Erstellung einer Website

verschiedene Pakete zu unterschiedlichen Preisen verfügbar

viele Vorlagen und individuelle Designs

IONOS bietet zusätzlich Webhosting an

Website kann mit und ohne Onlineshop erstellt werden

höchste Sicherheitsstandards

Unterstützung von IONOS durch den Kundensupport rund um die Uhr möglich

Erstellung der Website kann mit Hilfe von KI erfolgen, verschiedene KI-Tools sind vorhanden

Analyse der Website mit Traffic ist möglich

Website wird mit Domain, E-Mail und SSL erstellt

Nachteile:

lange Vertragsbindung

bei WordPress ist nur eine Domain möglich



Die Nachteile müssen für deine Website nicht unbedingt relevant sein. Es ist kein Muss, eine Website mit WordPress zu erstellen. Hast du noch keine WordPress-Erfahrungen, ist das mit dem IONOS Website Baukasten überhaupt kein Problem.

Du kannst stattdessen deine Website mit KI erstellen. Du benötigst dafür keine Erfahrungen, da dir intuitive Anleitungen zur Verfügung stehen und eine gute Benutzerführung gewährleistet ist. Die Erstellung deiner Website mit KI bedeutet nicht, dass du keine individuellen Änderungen mehr vornehmen kannst. Du hast immer noch die Möglichkeit, deine Website zu überarbeiten.

Im Video verraten wir dir weitere Wege, um online Geld zu machen.

Geld verdienen online Mit diesen 7 Jobs geht’s ganz leicht

IONOS Website Baukasten: Die Features auf einen Blick

Der IONOS Website Baukasten überzeugt mit einer ganzen Reihe von Features, sodass jeder seine Website nach seinen individuellen Bedürfnissen und den Anforderungen seines Unternehmens entsprechend basteln kann. Verschiedene Stilrichtungen sind möglich, von freundlich über sachlich und informativ bis hin zu locker.

Der IONOS Baukasten ist benutzerfreundlich und kann auch ohne Vorkenntnisse einfach verwendet werden. Hast du noch keine IONOS Erfahrungen, kannst du dank der einfachen Bedienführung dennoch schnell zu deiner Homepage kommen. Die verschiedenen Templates und Eingabemasken helfen dir dabei.



IONOS bietet dir nicht nur den IONOS Homepage Baukasten, sondern auch einen umfangreichen Service an. Du kannst Webhosting nutzen, doch ist es auch möglich, einfach nur die Website zu erstellen. Mit dem IONOS Baukasten kannst du deine Website für die verschiedensten Zwecke gestalten, beispielsweise:

als informative Website für dein Unternehmen

für deinen Blog

für einen Verein oder eine gemeinnützige Organisation

für deinen Onlineshop

als Landingpage



Zu den wichtigsten Features im IONOS Website Baukasten gehören die KI-Lösungen. Mehrere KI-Tools helfen dir, deine Website mit KI zusammenzustellen.

Der IONOS Baukasten stellt dir auch verschiedene Analysetools zur Verfügung. Du kannst analysieren, wie viele Besucher deine Website bekommt. Die Website ist außerdem rechtssicher, da dir auch Rechtstexte bereitgestellt werden, beispielsweise für Urheberrecht oder Datenschutz. Der nachfolgende Überblick beschreibt die verschiedenen Features des IONOS Homepage Baukastens näher.

Benutzerfreundlichkeit

Der IONOS Website Baukasten zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit aus und kann auch ohne Vorkenntnisse genutzt werden. Du benötigst für die Erstellung deiner Website lediglich einen PC mit Internet-Anschluss und die richtige Idee für deine Homepage. Weiterhin musst du dich bei IONOS registrieren und einen Account anlegen. Die Bedienführung ist einfach. Das betrifft die Gestaltung der Website mit WordPress ebenso wie die KI-Tools für deine Website. Zahlreiche Templates erleichtern dir die Gestaltung. Verschiedene Elemente werden angeboten, die du nach Belieben anordnen kannst.

Mit einem Editor kannst du deine Website bearbeiten. Ist die Website fertig, siehst du sie in der Vorschau. Bevor sie endgültig online geht, sind noch Veränderungen möglich. Bei allen Fragen zur Gestaltung der Website steht dir der Kundensupport rund um die Uhr zur Verfügung.

Design und Templates

Das Design ist die Visitenkarte für deine Website und spiegelt dein Unternehmen nach außen hin wider. Mit den zahlreichen Templates im IONOS Baukasten kannst du passend zu deinem Unternehmen das Design auswählen. Verschiedene Templates für unterschiedliche Arten von Unternehmen stehen zur Auswahl:

Business

Restaurant

Reisen und Freizeit

Immobilien

Fotografie

Hochzeit



Darüber hinaus sind noch viele weitere Templates verfügbar. IONOS bietet auch kostenlose Templates an. Sie wurden von Experten und Grafikdesignern entwickelt, sodass du von einer hervorragenden Qualität profitierst.

Templates stehen für jede Branche und jedes Unternehmen bereit, können aber auch für Vereine und für private Websites genutzt werden. Insgesamt sind mehr als 400 verschiedene Templates vorhanden.



Die Templates musst du nicht starr verwenden. Du kannst sie nach deinen Wünschen anpassen, die Anordnung der Elemente verändern und deine eigenen Bilder, Videos oder Grafiken einbinden. Neben deiner eigentlichen Website für dein Unternehmen kannst du mit den verschiedenen Templates auch eine Landingpage erstellen, um das Marketing für dein Unternehmen zu verbessern.

Innerhalb der Templates findest du verschiedene Optionen wie Hintergrundgestaltung, Schriftart und Schriftgröße, Rahmen oder Farben.



Erweiterungen

Mit dem IONOS Website Baukasten sind verschiedene Erweiterungen für deine Website möglich. Du kannst deine Website mit einem Onlineshop gestalten und verknüpfen, mehrere Domains einbinden, Seiten hinzufügen, beispielsweise eine Über-uns-Seite oder eine Angebotsseite.

Möchtest du deine Website mit einem Onlineshop erweitern, kannst du dafür verschiedene Shop-Lösungen wählen und auch Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram einbinden.

KI-Funktionen

Um deine Website kinderleicht ohne WordPress in wenigen Schritten zu erstellen, bietet dir der IONOS Baukasten verschiedene KI-Funktionen an. Vorkenntnisse bei der Nutzung von KI sind nicht notwendig, da alle KI-Tools intuitiv bedienbar sind.

Das sind die KI-Funktionen von IONOS:

KI-Textgenerator und KI-Textoptimierer: Mit diesem Tool erstellst du deine Texte, indem du dein Unternehmen möglichst präzise beschreibst. Du beantwortest verschiedene Fragen. Aus den Antworten wird der Text generiert. Du kannst mit dem Textgenerator auch einzelne Abschnitte und Überschriften selbst erstellen. Zusätzlich wählst du deinen Stil aus, indem du dich für eine Tonalität entscheidest. Du kannst auch Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe wählen. Die fertigen Texte kannst du individuell überarbeiten.

Mit diesem Tool erstellst du deine Texte, indem du dein Unternehmen möglichst präzise beschreibst. Du beantwortest verschiedene Fragen. Aus den Antworten wird der Text generiert. Du kannst mit dem Textgenerator auch einzelne Abschnitte und Überschriften selbst erstellen. Zusätzlich wählst du deinen Stil aus, indem du dich für eine Tonalität entscheidest. Du kannst auch Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe wählen. Die fertigen Texte kannst du individuell überarbeiten. KI-SEO-Assistent: Damit deine Website ein gutes Ranking bekommt und in Suchmaschinen wie Google schnell gefunden wird, steht der KI-SEO-Assistent zur Verfügung. Er analysiert die Texte und generiert Metadaten, nach denen die Benutzer von Suchmaschinen suchen. So musst du dich nicht selbst um die SEO-Optimierung deiner Website kümmern und benötigst auch keine SEO-Kenntnisse.

Damit deine Website ein gutes Ranking bekommt und in Suchmaschinen wie Google schnell gefunden wird, steht der KI-SEO-Assistent zur Verfügung. Er analysiert die Texte und generiert Metadaten, nach denen die Benutzer von Suchmaschinen suchen. So musst du dich nicht selbst um die SEO-Optimierung deiner Website kümmern und benötigst auch keine SEO-Kenntnisse. KI-Bildgenerator: Für deine Website musst du keine eigenen Bilder verwenden, da der KI-Bildgenerator die Bilder auswählt, indem du verschiedene Fragen beantwortest. Die Bilder stehen kostenlos zur Verfügung. Der Bildgenerator greift auf eine Vielzahl von Stockfotos zu, die zu deiner Website passen. Du kannst auch einzelne Bilder von deiner Website löschen und eigene Bilder einbringen.



E-Commerce

Möchtest du mit dem IONOS Website Baukasten einen Onlineshop erstellen, stehen dir verschiedene E-Commerce-Plattformen zur Verfügung. Der E-Commerce-Guide bietet dir Tipps zur Optimierung deines Online-Shops. Für deinen Online-Shop legst du einen Shop-Tarif an und kannst verschiedene Produktkategorien und Produktvarianten anlegen. Für die einzelnen Produkte in deinem Shop fügst du Artikelbilder, Beschreibungen und Preise ein.

Für deinen Onlineshop unterstützt IONOS verschiedene Zahlungsmethoden, darunter auch PayPal. Im Bereich Konfiguration verwaltest du Zahlungen und Versand. Versandmethoden kannst du manuell festlegen, doch ermöglicht dir IONOS auch, verschiedene Versanddienstleister wie DHL direkt einzubinden.

Damit du deine Waren im Onlineshop erfolgreich verkaufen kannst, bietet dir der IONOS Website Baukasten verschiedene Marketing-Tools an. Für ausgewählte Produkte oder Produktkategorien kannst du Preisnachlässe einrichten. Ebenso kannst du Rabattgutscheine erstellen. Bricht ein Kunde seinen Einkaufsprozess ab, kann er per E-Mail erinnert werden, dass sich noch Artikel in seinem Warenkorb befinden.

Blog

Der IONOS Baukasten hält Lösungen für Nutzer bereit, die einen eigenen Blog betreiben. Deinen Blog kannst du mit WordPress und verschiedenen Designvorlagen gestalten. Der Baukasten bietet zahlreiche Templates und Plugins für deinen Blog und ein Tutorial zeigt dir die einzelnen Schritte der Erstellung.

Du kannst verschiedene Bilder oder Videos in deiner Webseite integrieren, um sie aussagekräftiger zu gestalten. Für deinen Blog bietet dir IONOS auch Webhosting an. Einen Blog kannst du für dein Unternehmen oder deinen Verein, aber auch für private Zwecke erstellen.

Du kannst einen Blog auch mit deiner Firmenwebsite von IONOS verknüpfen und ihn dort einbinden. Da ein Blog von Aktualität lebt, solltest du ihn regelmäßig mit neuen Inhalten bespielen. Bei IONOS ist es möglich, stets neue Blogbeiträge einzubringen oder die vorhandenen Beiträge zu überarbeiten.



Analysen

Im IONOS Website Baukasten ist ein Analysetool für deine Website verfügbar. Mit diesem Tool ist eine SEO-Analyse möglich, damit du siehst, ob die Website die Kriterien für die Suchmaschinenoptimierung erfüllt. Das Tool analysiert die Zahl der Besucher für die Website und zeigt sie an.

Die Performance der Website wird analysiert. Über die Ergebnisse der Analyse bekommst du Informationen per E-Mail. Das Analysetool zeigt dir an, wie du deine Website optimieren und anpassen kannst, damit sie eine bessere Platzierung in den Webseiten bekommt.

SEO und SEA

SEO ist die Abkürzung für Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung. Die Suchmaschinenoptimierung ist wichtig, damit deine Website in Suchmaschinen wie Google einen der vorderen Plätze einnimmt, schnell gefunden wird und viele Besucher bekommt. Mehr Besucher können mehr Kunden bedeuten.

SEA bedeutet Search Engine Advertising, also Suchmaschinenwerbung. Mit dem IONOS Website Baukasten kannst du mit SEO nicht nur bei Google, sondern auch bei anderen Suchmaschinen wie Bing oder Yandex in den Suchergebnisseiten bezahlte Textanzeigen schalten, um auf dein Unternehmen aufmerksam zu machen.

IONOS bietet verschiedene SEO-Tools wie WebAnalytics oder den Ranking-Coach an. Diese Funktionen sind zusätzlich kostenpflichtig buchbar. Im SEO-Bereich kannst du Keywords, Seitentitel und Seitenbeschreibungen bearbeiten.

Kennst du dich mit SEO noch nicht aus, kannst du alternativ dazu den KI-SEO-Assistenten nutzen, der dir zur Verfügung steht, wenn du dich für die Erstellung der Website mt KI entscheidest. Du kannst verschiedene Pakete buchen und musst den KI-SEO-Assistenten nicht kostenpflichtig hinzubuchen. Der KI-SEO-Assistent analysiert deine Texte und andere Inhalte auf deiner Website, um Metadaten und Keywords zu erstellen.

Domain und Hosting

Die Domain ist die Adresse einer Website im Internet, die eindeutig und nur einmal vertreten ist. Der IONOS Homepage Baukasten ermöglicht den Kauf von Domains, die Erstellung von .de-Domains für deutsche Unternehmen, die Erstellung von .com-Domains für international tätige Unternehmen, aber auch den Umzug einer bereits vorhandenen Domain zu IONOS.

Du kannst auch noch andere Endungen für deine Domain nutzen. Bei IONOS kannst du deine Domain mit Domain Security schützen und für den sicheren Datenaustausch SSL-Zertifikate verwenden.

IONOS stellt nicht nur den Baukasten zur Erstellung von Websites bereit, sondern bietet dir auch das Webhosting an. Für das Hosting stehen verschiedene Lösungen zu unterschiedlichen Preisen zur Auswahl. Bei IONOS kannst du Webhosting und VPS-Hosting nutzen. Für das Hosting von Agenturen bietet IONOS spezielle Serviceleistungen an. Joomla! Hosting ist optimiert und enthält kostenfreie Erweiterungen.

Support

Auf einen guten Kundensupport musst du beim IONOS Website Baukasten nicht verzichten. An allen Tagen in der Woche steht der Kundensupport rund um die Uhr zur Verfügung. Du kannst den Kundensupport über die Website von IONOS im Live-Chat nutzen, um schnell eine Antwort auf deine Frage zu bekommen. Alternativ dazu kannst du auch die Telefonhotline nutzen.

Auf der Website von IONOS findest du ein übersichtliches Hilfezentrum, das du mit einem Klick auf „Hilfe und Beratung“ ganz oben rechts öffnen kannst. Das Hilfezentrum ist nach Kategorien gegliedert, sodass du die entsprechende Kategorie anklicken kannst, um eine Antwort auf deine Frage zu bekommen. Im Hilfezentrum findest du Schritt-für-Schritt-Anleitungen, darunter auch Anleitungen in Videoform. Möchtest du häufig den Service von IONOS nutzen, kannst du einen persönlichen Ansprechpartner erhalten, der dir bei allen deinen Fragen hilft.

Sicherheit: Ist der IONOS Homepage Baukasten sicher?

Eine wichtige Frage, wenn du den IONOS Website Baukasten nutzen möchtest, betrifft die Sicherheit. Du kannst bei IONOS auf Sicherheit vertrauen, egal, ob du deine Website mit WordPress oder mit KI-Tools erstellst. Für die sichere Datenübermittlung bietet dir IONOS verschiedene SSL-Zertifikate an.

Du kannst auch auf Rechtssicherheit vertrauen, da du Rechtstexte integrieren kannst. Jede Website benötigt ein Impressum und eine Datenschutzerklärung. Mit den verschiedenen Tools von IONOS kannst du sie in kurzer Zeit erstellen und verschiedene Rechtstexte nutzen.

Für die Sicherheit bietet der IONOS Homepage Baukasten verschiedene Funktionen an:

Schutz deiner Daten: Dein Konto wird vor Angriffen aus dem Internet geschützt, indem beispielsweise missbräuchliche Login-Versuche erkannt und abgewehrt werden. Die Kontosicherheit lässt sich mit verschiedenen Maßnahmen erhöhen, beispielsweise mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bei IONOS kannst du solche Sicherheitsmaßnahmen auswählen.



Dein Konto wird vor Angriffen aus dem Internet geschützt, indem beispielsweise missbräuchliche Login-Versuche erkannt und abgewehrt werden. Die Kontosicherheit lässt sich mit verschiedenen Maßnahmen erhöhen, beispielsweise mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bei IONOS kannst du solche Sicherheitsmaßnahmen auswählen. Website-Sicherheit: Ein weiterer Aspekt ist die Sicherheit deiner Website. IONOS hat diese Sicherheit beachtet und ermöglicht dir, deine Website vor Angriffen wie Manipulation, Verbreitung von Spam, Ausspionieren vertraulicher Daten und der Verbreitung von Viren zu schützen. Im Hilfezentrum informiert IONOS, welche Schutzmaßnahmen wichtig sind und wie du deine Website am besten schützen kannst.



Ein weiterer Aspekt ist die Sicherheit deiner Website. IONOS hat diese Sicherheit beachtet und ermöglicht dir, deine Website vor Angriffen wie Manipulation, Verbreitung von Spam, Ausspionieren vertraulicher Daten und der Verbreitung von Viren zu schützen. Im Hilfezentrum informiert IONOS, welche Schutzmaßnahmen wichtig sind und wie du deine Website am besten schützen kannst. E-Mail-Sicherheit: Der Schutz von E-Mails vor Phishing und vor Spam ist mit Anti-Spam-Filtern möglich. IONOS informiert darüber, wie du deine E-Mails schützen kannst.



Der Schutz von E-Mails vor Phishing und vor Spam ist mit Anti-Spam-Filtern möglich. IONOS informiert darüber, wie du deine E-Mails schützen kannst. Dedicated Server: Mit IONOS kannst du deinen Dedicated Server schützen. Zum Schutz vor böswilligen Angriffen kann das Team von IONOS den Server sperren. IONOS bietet Möglichkeiten zur Konfiguration des Servers und zur Absicherung.

Mit IONOS kannst du deinen Dedicated Server schützen. Zum Schutz vor böswilligen Angriffen kann das Team von IONOS den Server sperren. IONOS bietet Möglichkeiten zur Konfiguration des Servers und zur Absicherung. Site-Scan: Zum Schutz deiner Website vor Malware kannst du den Site-Scan von IONOS nutzen.



Zum Schutz deiner Website vor Malware kannst du den Site-Scan von IONOS nutzen. MyDefender: Mit MyDefender schützt du deine Website vor Angriffen. IONOS stellt dir MyDefender bereit und informiert darüber, wie du es nutzen kannst.



Mit MyDefender schützt du deine Website vor Angriffen. IONOS stellt dir MyDefender bereit und informiert darüber, wie du es nutzen kannst. Abmahnschutz: Damit deine Website rechtssicher ist, bietet dir IONOS den Abmahnschutz an, den du aktivieren kannst. Der Abmahnschutz unterstützt dich bei der gesetzeskonformen Verwendung deines Projekts. Du kannst Rechtstexte für deine Website verwenden, beispielsweise Datenschutzerklärung, Impressum und Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB). Alle diese Rechtstexte wurden von Experten einer spezialisierten Anwaltskanzlei erstellt.

Was kostet der IONOS Website Baukasten?

Der IONOS Website Baukasten zeichnet sich durch günstige Kosten aus. Du kannst verschiedene Tarife wählen und hast bei jedem Tarif die Wahl zwischen einer Laufzeit von einem oder sechs Monaten. Nach dem Ende der Laufzeit ist der Tarif monatlich kündbar. Die Abrechnung erfolgt immer monatlich. Solltest du nicht zufrieden sein, gewährt dir IONOS eine Geld-zurück-Garantie von 30 Tagen. Das Geld bekommst du sofort zurück.

Entscheidest du dich für einen Tarif mit einer Laufzeit von sechs Monaten, gewährt dir IONOS einen Rabatt für diesen Zeitraum nach der Buchung des Tarifs. Egal, ob du deine Website mit WordPress oder mit den KI-Tools erstellen möchtest, stehen die drei Pakete „Starter“, „Plus“ und „Pro“ zur Auswahl. Die Preise sind bei WordPress und bei KI-Tools gleich. Eine Website kostenlos erstellen kannst du bei IONOS nicht, doch sind die Preise günstig.



Das sind die Preise für die verschiedenen Pakete:



Starter

Das Starter-Paket hat eine Laufzeit von sechs Monaten und kostet in den ersten Monaten monatlich 6,00 Euro. Nach Ablauf der ersten sechs Monate kostet es monatlich 12,00 Euro. Eine Domain wird dir im ersten Jahr kostenlos gewährt. Danach kostet sie monatlich 3,00 Euro.

Eine professionelle E-Mail-Adresse mit einem Postfach von 2 GB ist im ersten Jahr kostenlos. Danach kostet sie monatlich 1,50 Euro. Du kannst mit dem Starterpaket 10 GB Webspace und 10 Unterseiten nutzen.

Plus

Das Paket Plus mit einer Laufzeit von sechs Monaten wird gegenwärtig zu einem Sonderpreis angeboten und kostet in den ersten sechs Monaten in jedem Monat nur 1,00 Euro. Nach Ablauf dieser Zeit kostet das Paket monatlich 18,00 Euro. Auch hier bekommst du die Domain im ersten Jahr kostenlos. Danach kostet sie in jedem Monat 3,00 Euro.

Eine professionelle E-Mail-Adresse mit einem Postfach von 12 GB ist im ersten Jahr kostenlos und kostet danach in jedem Monat 3,50 Euro.

Das Plus-Paket enthält noch verschiedene Leistungen ohne Aufpreis:

50 GB Webspace mit bis zu 200 Unterseiten

Trackingfunktion

Side-Analytics

KI-Textgenerator und KI-Textoptimierer

Professionelles Design mit KI-Bildgenerator und KI-Farbpalette

KI-SEO-Assistent



Pro

Das Paket Pro mit einer Laufzeit von sechs Monaten bekommst du in den ersten sechs Monaten für 18,00 Euro im Monat. Danach kostet es monatlich 30,00 Euro. Auch hier ist die Domain im ersten Jahr kostenlos und kostet danach in jedem Monat 3,00 Euro.

Eine professionelle E-Mail-Adresse mit einem Postfach von 50 GB und automatischer Gerätesynchronisierung ist im ersten Jahr kostenlos und kostet danach in jedem Monat 5,00 Euro.

Das Pro-Paket enthält verschiedene Leistungen ohne Aufpreis:

unbegrenzter Webspace und unbegrenzt viele Unterseiten

Trackingfunktion

Side-Analytics Plus

integriertes Online-Booking-Tool

KI-Textgenerator und KI-Textoptimierer

KI-Bildgenerator und KI-Farbpaletten

KI-SEO-Assistent

Suchmaschinenoptimierung



Eigene Website erstellen: Alternativen zum IONOS Website Baukasten

Möchtest du deine eigene Website erstellen, kannst du den IONOS Baukasten zu günstigen Preisen nutzen. Er bietet dir umfangreiche Leistungen, einen guten Service und ist benutzerfreundlich. Es gibt jedoch auch Alternativen, die zum Teil kostenlos sind. Sie bieten mitunter andere Vorteile, die der IONOS Baukasten nicht hat. Nachfolgend stellen wir dir einige dieser Alternativen vor:

Jimdo: Jimdo ist einer der bekanntesten Anbieter von Website-Baukästen und bietet dir einen leicht bedienbaren KI-Editor, der sich auch für Einsteiger eignet. Mit Jimdo kannst du auch eine kostenlose Website erstellen, doch wird dann Werbung darauf geschaltet. Das monatliche Hosting der kostenlosen Website ist ebenfalls kostenlos. Jimdo bietet SEO-Optimierung und Google-Indexierung.



Jimdo ist einer der bekanntesten Anbieter von Website-Baukästen und bietet dir einen leicht bedienbaren KI-Editor, der sich auch für Einsteiger eignet. Mit Jimdo kannst du auch eine kostenlose Website erstellen, doch wird dann Werbung darauf geschaltet. Das monatliche Hosting der kostenlosen Website ist ebenfalls kostenlos. Jimdo bietet SEO-Optimierung und Google-Indexierung. Wix: Bei Wix sind für die Website verschiedene Tarife wählbar, doch kannst du auch eine kostenlose Website erstellen. Wix bietet dir zahlreiche Tools und zwei frei wählbare Editoren. Der Funktionsumfang ist noch größer als bei IONOS. Bei Wix kannst du auch Apps mit verschiedenen Funktionserweiterungen nutzen. Auch hier ist das Hosting für die kostenlose Website kostenlos.



Bei Wix sind für die Website verschiedene Tarife wählbar, doch kannst du auch eine kostenlose Website erstellen. Wix bietet dir zahlreiche Tools und zwei frei wählbare Editoren. Der Funktionsumfang ist noch größer als bei IONOS. Bei Wix kannst du auch Apps mit verschiedenen Funktionserweiterungen nutzen. Auch hier ist das Hosting für die kostenlose Website kostenlos. Squarespace: Squarespace bietet dir für deine Websites verschiedene Templates an, die du ohne Programmierkenntnisse nutzen kannst. Verschiedene Enterprise-Lösungen stehen für Unternehmen unterschiedlicher Größe bereit. Für das Geschäft bietet Squarespace volle E-Commerce- und Marketinglösungen. Du kannst eine kostenlose Probe-Website erstellen. Du kannst bei Squarespace auch einen Profi mit der Erstellung deiner Website beauftragen. Für die Gestaltung von Websites bietet Squarespace Webinare an.



Squarespace bietet dir für deine Websites verschiedene Templates an, die du ohne Programmierkenntnisse nutzen kannst. Verschiedene Enterprise-Lösungen stehen für Unternehmen unterschiedlicher Größe bereit. Für das Geschäft bietet Squarespace volle E-Commerce- und Marketinglösungen. Du kannst eine kostenlose Probe-Website erstellen. Du kannst bei Squarespace auch einen Profi mit der Erstellung deiner Website beauftragen. Für die Gestaltung von Websites bietet Squarespace Webinare an. Strato: Strato bietet verschiedene Möglichkeiten für die Erstellung von Webseiten, darunter auch für Onlineshops. Auch eine kostenlose Website kannst du erstellen, doch ist das Hosting nicht kostenlos. Strato zeichnet sich durch günstige Preise bei den kostenpflichtigen Produkten aus, bei denen die Laufzeit ein Jahr beträgt.



Strato bietet verschiedene Möglichkeiten für die Erstellung von Webseiten, darunter auch für Onlineshops. Auch eine kostenlose Website kannst du erstellen, doch ist das Hosting nicht kostenlos. Strato zeichnet sich durch günstige Preise bei den kostenpflichtigen Produkten aus, bei denen die Laufzeit ein Jahr beträgt. Shopify: Shopify dient speziell der Erstellung von E-Commerce-Webseiten und Onlineshops. Deinen Shop erstellst du in drei einfachen Schritten. Du kannst Shopify kostenlos testen. Möchtest du einfach nur eine informative Website ohne Shop erstellen, ist Shopify nicht geeignet.



Fazit – Schnell und einfach mit dem IONOS Website Baukasten

Mit dem IONOS Website Baukasten gelangst du schnell und bequem zu deiner Website. Der Website Baukasten ist kostenpflichtig, doch sind die Preise günstig. Du kannst deine Website mit WordPress, aber auch mit KI erstellen. Verschiedene KI-Tools erleichtern dir die Arbeit. Du hast die Wahl zwischen drei verschiedenen Tarifen und kannst die Website mit und ohne Onlineshop erstellen.

Sicherheit ist gewährleistet. IONOS bietet dazu verschiedene Sicherheitslösungen an. Die Website kannst du auch mit SEO-Funktionen für die Suchmaschinen optimieren. Für alle Fragen ist der Kundensupport rund um die Uhr erreichbar.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zum IONOS Website Baukasten

Was kostet eine Website bei IONOS?

Bei IONOS kannst du für deine Website drei verschiedene Tarife wählen. Der Tarif „Starter“ kostet die ersten sechs Monate monatlich 6,00 Euro und danach 12,00 Euro. Beim Tarif „Plus“ zahlst du in den ersten sechs Monaten monatlich 1,00 Euro und danach monatlich 18,00 Euro. Entscheidest du dich für den Tarif „Pro“, kostet er in den ersten sechs Monaten monatlich 18,00 Euro und danach monatlich 30,00 Euro.

Wie erstelle ich eine Website bei IONOS?

Um bei IONOS eine Website zu erstellen, braucht es folgende Schritte:

Domain kaufen Website-Plan auswählen bei IONOS registrieren und Zahlung leisten Vorlage für die Website auswählen Design-Einstellungen vornehmen Bearbeitung mit dem Editor Weitere Seiten hinzufügen Impressum und Datenschutzerklärung erstellen Website online stellen und mit Domain verbinden



Ist IONOS DSGVO-konform?

IONOS ist DSGVO-konform und erfüllt alle Anforderungen an die Sicherheit. Verschiedene Rechtstexte stehen bereit, darunter auch die Datenschutzerklärung. Du kannst zusätzlich die Daten schützen und ein SSL-Zertifikat erwerben.

Ist der IONOS Baukasten kostenlos?

Der IONOS Baukasten ist nicht kostenlos. Du kannst jedoch Tarife zu günstigen Preisen nutzen, für die du teilweise in den ersten Monaten nur 1,00 Euro im Monat zahlst. In diesen Tarifen sind viele Leistungen enthalten.



Wie lange dauert die Erstellung einer Website mit dem IONOS Baukasten?

Pauschale Angaben darüber, wie lange die Erstellung einer Website mit dem IONOS Baukasten dauert, sind nicht möglich. Es hängt vom Umfang deiner Website und von den Gestaltungselementen ab, wie viel Zeit du benötigst. Mit den KI-Tools kannst du bereits innerhalb von einer Stunde eine Website erstellen, wenn sie nur einfach gestaltet ist.

