Statt Wärmepumpe: Neue Heizung aus Deutschland ist eine Wärme-Revolution

Tolle Idee

Ich selbst habe kürzlich drei kleine Infrarotheizungen installiert. Während der Übergangszeit, wo die Sonne den Speicher meines Balkonkraftwerks schnell füllt und somit kostenlos Energie zur Verfügung stellt, kann ich so zuheizen und muss die Gasheizung nicht anwerfen. In meinem Altbau merke ich aber auch schnell, dass die Wärme für die ganze Wohnung nicht ausreicht. Deswegen nutze ich kleine 450-Watt-Modelle im Nahbereich, wo ich mich aufhalte. Bei einem Neubau sähe das ganz anders aus und da könnte ich mir so eine Fensterheizung als Alternative zur Wärmepumpe sehr gut vorstellen.