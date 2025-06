So einfach habe ich meine Stromkosten im Mai auf nur 6 Euro reduziert

Balkonkraftwerke werden immer günstiger, während die Energiekosten wieder steigen. Doch was bringt ein Balkonkraftwerk wirklich, wenn man die Möglichkeiten fast komplett ausreizt? Das habe ich im Mai 2025 herausgefunden. Ich habe extrem viel Energie produziert und in einem riesigen Akku gespeichert – und meine Stromrechnung dadurch massiv gesenkt.

Balkonkraftwerk mit Speicher von Anker ausgereizt

Im April 2025 habe ich die Anker Solix Solarbank 3 Pro getestet und mich begeistert gezeigt. Seitdem läuft das System nebenbei weiter und wurde von mir noch einmal ordentlich aufgerüstet. Mittlerweile sind vier Solarmodule angeschlossen und noch besser in der Sonne positioniert. Das hat den Ertrag extrem gesteigert. Ich kann an einem Tag bei purem Sonnenschein an die 15 kWh produzieren – wenn der Akku mal leer wäre.

Das Gute an der Solix Solarbank 3 Pro ist, dass ich alte und neue Akkus mischen kann. Das habe ich getan und so fast den Maximalausbau hinbekommen:

Solix Solarbank 3 Pro (2,7 kWh)

3x Erweiterungsbatterie BP2700 (2,7 kWh)

2x Erweiterungsbatterie BP1.600 (1,6 kWh)

So komme ich insgesamt auf eine Speicherkapazität von 14 kWh, was für ein Balkonkraftwerk fast schon absurd viel ist. Viele große Solaranlagen haben nicht einmal so große Akkus verbaut. Mit den vier Solarmodulen bekomme ich den Akku aber locker voll und muss nicht so viel Energie verschenken.

Viel Sonnenschein im Mai

Die Sonne hat im Mai 2025 richtig viel Energie erzeugt. (© GIGA)

Der Mai war wirklich stark, wenn es um das Wetter ging. Zum Ende hin hat es zwar oft geregnet, doch davor hat die Sonne richtig auf die Solarmodule geballert. Insgesamt haben die Solarmodule allein im Mai 218 kWh produziert. 45 kWh davon muss ich verschenken. 173 kWh konnte ich selbst verbrauchen und musste nur noch 21 kWh dazukaufen. Bei meinem Tarif von 27,17 Cent pro kWh lagen meine Stromkosten im Mai 2025 bei lächerlichen 5,71 Euro. Ehrlicherweise müsste man noch die Grundgebühr von 11,46 Euro mitzählen, dann wäre ich immerhin bei 17,17 Euro.

Was ich damit sagen möchte: Ein Balkonkraftwerk mit großem Speicher kann sich lohnen. Meines ist etwas überdimensioniert, das gebe ich zu, doch bei vier Solarmodulen und der richtigen Positionierung wird so ein Akku auch ordentlich ausgenutzt.

Was mich positiv überrascht hat: Auch wenn ich nur 800 Watt einspeisen kann, halten sich die Mehrkosten für den Backofen, die Waschmaschine und so weiter, also alle Geräte, die mehr als 800 Watt ziehen, absolut in Grenzen. Und ich habe viel gewaschen und den 3D-Drucker laufen lassen, damit ich die Energie überhaupt irgendwie verbrauchen kann.

Der große Akku sorgt zudem dafür, dass ich auch drei bis vier Tage bei Regen überbrücken kann. Ich bin damit zwar nicht autark, aber ich muss viel weniger Energie einkaufen.

Meine Empfehlung

Nun würde ich euch trotzdem nicht raten, einen so großen Akku zu kaufen – außer ihr habt zu viel Geld. Aber ihr könnt schon mit der Anker Solix Solarbank 3 Pro und zwei Zusatzakkus extrem viel Energie speichern und über den Tag sowie die Nacht hinweg verbrauchen (bei Anker anschauen). Idealerweise kombiniert ihr das System mit einem Smart Meter wie bei mir, damit genau die Energie eingespeist wird, die ihr wirklich verbraucht.

Die Kosten für das System halten sich im Rahmen und ihr könnt mit der Zeit aufstocken, wenn die Preise fallen und ihr merkt, dass ihr mehr Speicher gut gebrauchen könnt. Da ich in einem Mehrfamilienhaus nicht einfach so eine Solaranlage aufs Dach bauen kann, ist das hier wirklich zu einer starken Alternative geworden. Klar muss ich noch ein wenig Stromkosten zahlen, doch das müssen Besitzer von großen Solaranlagen auch. Balkonkraftwerke sind technisch und funktional mittlerweile extrem weiterentwickelt worden und machen besonders im Sommer richtig viel Spaß.