ADAC warnt: Powerstation-Fehler kommt euch richtig teuer zu stehen

Powerstations sind äußerst beliebt – doch wer beim Kauf nicht aufpasst, riskiert mehr als nur eine Enttäuschung. Der ADAC hat acht aktuelle Modelle getestet und zwei davon aufgrund von Sicherheitsmängeln abgestraft.

ADAC: Zwei Powerstations haben Risiken

Der ADAC hat acht in Deutschland erhältliche Powerstations genau unter die Lupe genommen. Im Test schnitten zwei Produkte besonders schlecht ab: Die Ective BlackBox 10 und die Jackery Explorer 1000 v2 landen mit der Gesamtnote 5,0 gemeinsam auf dem letzten Platz.

Laut dem Automobilclub weisen beide Modelle Sicherheitslücken auf. Wenn sie gleichzeitig über den Kfz-Anschluss und ein Solarpanel geladen werden, können gefährliche Überspannungen entstehen, ohne dass Nutzer davor gewarnt werden.

Solche Fehler können im schlimmsten Fall Schäden am Auto und am Stromspeicher verursachen. Weder auf dem Gerät selbst noch in der Anleitung finden sich Hinweise zu dieser Problematik. Entsprechend können die ADAC-Tester die beiden Powerstations nicht empfehlen.

Testsieger ist die Bluetti AC180P mit der Gesamtnote 2,0. Zwar ist sie mit 1.499 Euro das teuerste Modell im Vergleich, überzeugt laut ADAC aber mit einem guten Verhältnis von Kapazität, Handhabung und Leistung. Einziger Nachteil ist der laute Lüfter, der sich nur im Ruhemodus etwas zähmen lässt.

Günstiger und fast ebenso gut bewertet wurde die Ecoflow Delta 3 Plus für 999 Euro. Sie bietet starke Leistung, viele Anschlüsse und eignet sich auch als Speicherlösung für kleine Solaranlagen, wie beispielsweise Balkonkraftwerke. Uns hat die EcoFlow Delta Pro 3 (Test) richtig gut gefallen.

ADAC: Bei Powerstations auf Einsatzort achten

Vor dem Kauf sollten sich Interessierte überlegen, wie und wo die Powerstation zum Einsatz kommen soll. Wer sie zum Beispiel vorwiegend im Wohnmobil nutzen möchte, sollte auf einen besonders leisen Lüfter achten. Für den Festeinbau sind Modelle mit App-Steuerung sinnvoll. Auch sollten sich Kunden vorher überlegen, ob sie den Stromspeicher erweitern möchten. Nicht jedes Modell bietet diese Möglichkeit.