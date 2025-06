Wer eine Solaranlage haben möchte, sollte darauf nicht reinfallen

Solaranlagen sind von den Häusern nicht mehr wegzudenken. Trotzdem halten sich bis heute PV-Mythen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wir haben uns vier häufige Irrtümer vorgenommen und diese entkräftet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mythen zu Solaranlagen aufgeklärt

Egal wo ihr hinschaut, seht ihr mittlerweile Solaranlagen oder Balkonkraftwerke. Und obwohl sich die Technologie durchgesetzt hat, halten sich einige Mythen hartnäckig.

Der Speicher-Mythos: Eine PV-Anlage rechnet sich auch ohne teuren Stromspeicher. Entscheidend ist der Eigenverbrauch – wer seinen Alltag an die Sonnenstunden anpasst, spart auch ohne Batterie bares Geld. Ein Speicher treibt den Preis einer Solaranlage um mehrere tausend Euro in die Höhe. Entsprechend später rentiert sich das System. Vollständige Autarkie: Selbst mit Speicher erreichen Haushalte maximal eine Unabhängigkeit vom Stromnetz von 90 Prozent. Im Winter liefern PV-Anlagen nur etwa 20 Prozent ihres Jahresertrags. Komplett vom Stromnetz kappen, geht also nicht. Lohnt sich nur mit Südausrichtung: Ost-West-Anlagen werden immer beliebter, denn sie verteilen die Stromerzeugung clever über den Tag und steigern den Eigenverbrauch um bis zu 15 Prozent. Da Solaranlagen mittlerweile viel günstiger geworden sind, lohnt sich also auch eine nicht nach Süden ausgerichtete PV-Anlage. Balkonkraftwerk hat genug Leistung: Mini-Solaranlagen eignen sich ideal für Verbraucher wie Kühlschränke, Router, Fernseher und andere Geräte, die keinen zu hohen Stromverbrauch haben. Für stromhungrige Geräte wie Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschinen und Ähnliches reicht ihre Leistung von maximal 800 Watt allerdings nicht aus. Sie decken nur einen Teil des Verbrauchs ab.

Anzeige

Fachwissen ist wichtig

Wenn euch also wieder einmal jemand mit einem altbekannten Mythos um die Ecke kommt, könnt ihr ihn ganz einfach aufklären (Quelle: Evergreen-Energiesysteme). Am Ende ist Fachwissen der Schlüssel zum Erfolg und sorgt nicht für Enttäuschungen. Wenn ihr euch richtig informiert, dann wisst ihr auch, was euch erwartet, wenn ihr euch eine Solaranlage oder ein Balkonkraftwerk kauft – mit oder ohne Speicher. Wichtig ist, dass ihr das System kauft, das euerem Energieprofil entspricht.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.