Jetzt mit attraktivem Rabatt sichern: Quattro-Balkonkraftwerk mit Anker Solarbank 3

Für jeden, der seine Stromrechnung dauerhaft senken möchte, bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit: Bei Kleines Kraftwerk, einem der führenden Anbieter für Balkonkraftwerke, erhaltet ihr das Quattro-Komplettset inklusive der innovativen Anker Solarbank 3 zum stark reduzierten Preis.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Quattro-Balkonkraftwerk-Komplettpaket mit 1.800 Wp Spitzenleistung, optionaler Halterung sowie der neuen Anker Solarbank 3 E2700 Pro und vier 450Wp+-Modulen (fullblack + bifazial) erhaltet ihr momentan beim Anbieter Kleines Kraftwerk für nur 1.399 Euro. Als wäre das noch nicht genug, schenkt euch Kleines Kraftwerk zudem einen Smart Meter im Wert von 99 Euro. Optional bekommt ihr außerdem für euer Quattro-Balkonkraftwerk Halterungen, die "Made in Germany" sowie statisch geprüft sind (Angebot bei Kleines Kraftwerk ansehen).

Anzeige

Das Quattro-Balkonkraftwerk-Komplettpaket im Detail

Die Quattro-Balkonkraftwerk-Komplettpaket enthaltenen, ästhetischen Full-Black-Solarmodule weisen eine Leistung von jeweils 450-575 Watt Peak auf. Die Rückseiten der Module bestehen aus hochwertigem Solarglas, im Vergleich zu herkömmlichen Modulen erzielt jedes Solarmodul gemeinsam mit der TopCon-Technologie beeindruckende 38 Prozent höhere Energieerträge und verfügt darüber hinaus über eine längere Lebensdauer.

Im Lieferumfang des Quattro-Balkonkraftwerk-Komplettpakets von Kleines Kraftwerk sind weiterhin optional bis zu fünf Zusatzbatterien BP2700, ein MC4-Schlüssel, eine Bedienungsanleitung, drei Stromwandler sowie eine Erweiterungsantenne enthalten.

Innovative Neuheit: Die Solarbank 3 von Anker

Von der neuen Solarbank 3 des Herstellers Anker werden über die vier Solareingänge jetzt bis zu acht Module unterstützt. Bei Verwendung von mehr als vier Modulen ist allerdings zu bedenken, dass das Balkonkraftwerk als große PV-Anlage gemeldet werden muss. Mit vier Modulen werden 3.600 Watt Eingangsleistung unterstützt, die Kapazität wurde auf 2.700 Wh erhöht. Mit mit bis zu fünf Erweiterungsspeichern kommt ihr so auf eine Leistung von maximal 16,12 kWh.

Anzeige

Sollte es zu einem Stromausfall kommen, leistet die Notfall-Steckdose der Solarbank 3 trotzdem noch bis zu 1.200 Watt. Die auf 800 Watt voreingestellte Leistung des integrierten Wechselrichters kann auf bis zu 1.200 Watt für große Anlagen erhöht werden. Die maximale Ausgangsleistung ans Netz verbleibt jedoch bei 800 Watt, da eine höhere Leistung in Deutschland nicht zulässig ist. Weiterhin verfügt die Solarbank 3 über eine AC-Ladefunktion, die es euch ermöglicht, mit der Solarbank 3 einzuspeisen, wenn Strom teurer ist und euren Speicher zu füllen, wenn Strom günstig ist. So könnt ihr mit dynamischen Stromtarifen von günstigen Marktpreisen am Strommarkt profitieren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.