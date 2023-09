iOS 18: Welche Geräte könnten das Update bekommen?

Mitte September 2023 wurde mit iOS 17 die neueste Version des mobilen Betriebssystems veröffentlicht. Mit dem iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus haben 3 Geräte die neueste Aktualisierung nicht mehr erhalten. Wie könnte es bei iOS 18 aussehen?

Noch ist es lange hin bis zum Release von iOS 18. Wer ein Update auf iOS 17 auf sein iPhone bekommen hat, wird also mindestens ein Jahr lang mit allen neuen Features versorgt. Danach könnten wieder einige ältere iPhones aus dem Update-Zyklus fallen und keine neue Aktualisierung erhalten. Welche iPhones die neue iOS-Version erhalten werde, erfährt man von Apple vermutlich erst wieder im Rahmen der Entwickler-Konferenz „WWDC“, wenn im Sommer 2024 die neuen Funktionen vorgestellt werden und die Beta-Phase startet.

iOS 18: Bekommen diese Geräte keine Aktualisierung mehr?

Offizielle Angaben gibt es also noch nicht, welche Geräte sicher auf iOS 18 geupdatet werden. Aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre kann man aber ableiten, welche iPhones in diesem Jahr ihre letzte große Aktualisierung bekommen haben. Das könnte diese iOS-Geräte betreffen:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Demnach würden diese Geräte übrig bleiben, die mit iOS 18 versorgt werden:

iPhone 16

iPhone 15 (Plus, Pro, Pro Max)

iPhone 14 (Plus, Pro, Pro Max)

iPhone 13 (mini, Pro, Pro Max)

iPhone 12 (mini, Pro, Pro Max)

iPhone SE (3. Generation, 2022)

iPhone SE (2. Generation, 2020)

iPhone 11 (Pro, Max)

Die Angaben gelten ohne Gewähr und basieren lediglich auf den Erfahrungen der letzten Jahre.

Kein iOS 18 mehr für iPhone XR und iPhone XS?

Die vergangenen Generationen haben in der Regel sechs Jahre lang die jeweils neueste iOS-Version erhalten. Bleibt Apple bei diesem Rhythmus, sind also die Geräte iPhone XR, iPhone XS und iPhone XS Max, die jeweils 2018 erschienen sind, in diesem Jahr das letzte Mal bei einer großen Update-Runde dabei. 2023 haben die ein Jahr zuvor erschienenen Geräte iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X keine Aktualisierung mehr erhalten und bleiben maximal mit iOS 16 kompatibel.

Sofort austauschen muss man die betroffenen Geräte nicht. Auch wenn ein iPhone keine neue iOS-Version erhält, wird es von Apple nicht gleich links liegen gelassen. So gibt es weiterhin Sicherheits-Updates, bei denen Sicherheitslücken geschlossen werden. Mitte 2022 wurde etwa noch ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem mit iOS 12.5.6 geschlossen. iOS 12 erschien 2018 und lief auch noch auf den 2013 erschienen Modellen iPhone 5C und iPhone 5S.

