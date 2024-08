Kennen viele nicht: Dieser Helfer in eurer Küche unterstützt euch beim Energiesparen

Angesichts der steigenden Stromkosten und der Verknappung der Ressourcen, gilt es, Energie zu sparen. Erfahrt hier, mit welchen Helfern das gelingt.

Mehr als ein Viertel des Jahresverbrauchs an Energie fällt in Deutschland auf private Haushalte. Um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, aber auch, um den Geldbeutel zu schonen, sollte jeder seinen Energieverbrauch überdenken. Im Haushalt gibt es viele Möglichkeiten, Energie zu sparen. Das gelingt mit der Wahl energieeffizienter Geräte, aber auch mit der richtigen Handhabung.

Unsere familie.de-Kollegen haben Mythen rund ums Energie- und Heizkostensparen aufgedeckt. Im Video erfahrt ihr mehr.

Energie und Heizkosten sparen: 5 Mythen die nicht funktionieren

Praktischer Helfer: Die Energieeffizienzklasse

Die Energieeffizienzklasse informiert über den Energieverbrauch elektrischer Geräte wie beispielsweise Gefrierschränke und ist damit ein praktischer Ratgeber in Sachen Energiesparen. Sie unterscheidet sich abhängig von der Art der Haushaltsgeräte. Am effizientesten sind Geräte mit der Energieeffizienzklasse A, während Geräte mit der Energieeffizienzklasse G die meiste Energie verbrauchen. Verschiedene Geräte wie Wäschetrockner sind noch nicht mit der Energieeffizienzklasse A erhältlich. Hier gilt, dass der Buchstabe für die Energieeffizienz möglichst weit vorn im Alphabet liegen sollte, beispielsweise B oder C.

Energie sparen mit Waschmaschine und Spülmaschine

Beim Spülen von Geschirr in der Spülmaschine verbraucht ihr weniger Wasser als beim Spülen von Hand. Achtet darauf, Waschmaschine und Spülmaschine immer voll beladen zu betreiben, um tatsächlich Energie einzusparen. Zusätzlich spart ihr mit einem Eco-Programm bei der Spülmaschine oder einem Kurzprogramm bei leicht verschmutzter Wäsche in der Waschmaschine Energie. Anstelle von 60 Grad in der Waschmaschine reichen außerdem häufig 30 Grad aus. Bei schönem Wetter könnt ihr die Wäsche im Freien statt im Trockner trocknen.

Mit diesen Gadgets könnt ihr ebenfalls Energie einsparen.

Kühlschrank richtig betreiben

In vielen Haushalten wird zu viel Energie verbraucht, wenn der Kühlschrank nicht richtig betrieben wird. Mit den folgenden Maßnahmen spart ihr Energie:

Kühlschrank nicht neben einer Wärmequelle aufstellen

Kühlschrank regelmäßig abtauen, wenn er nicht über eine No-Frost-Funktion verfügt

Betrieb bei einer Temperatur von 7 Grad Celsius

Kühlschranktür schnell wieder schließen

Weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung

Energie sparen könnt ihr im Haushalt noch mit weiteren Maßnahmen:

Wasserkocher statt Herd für Tee, Nudeln oder Eier verwenden

beim Kochen in Töpfen auf dem Herd immer Deckel verwenden

Restwärme beim Kochen nutzen

Restwärme beim Bügeln nutzen

nur die Kleidungsstücke bügeln, die wirklich knittern

Geräte nicht in Stand-by betreiben, sondern abschalten

LED-Lampen nutzen

Heizung in der Nacht abschalten

