Knossi bringt Promi Big Brother 2023 zu Twitch: MontanaBlack auch dabei

Jens „Knossi" Knossalla hat immer coole Projekte am Start. Jetzt kündigte er ein neues direkt im Fernsehen an und verspricht große Star-Power.



Der Twitch-Streamer und Influencer Jens „Knossi“ Knossalla war bei „Promi Big Brother 2023“ zu Gast und brachte sensationelle News mit: Die diesjährige Staffel geht noch länger! Doch die Show wird nicht auf normale Art und Weise im Fernsehen fortgeführt, sondern das Ganze soll auf der Streaming-Plattform Twitch weitergehen. Das ist so noch nie da gewesen. Schon vorher baute Knossi eine Beziehung zu der Show „Promi Big Brother“ auf. In der Staffel von 2020 war er als Gast im Studio; 2021 durfte er sogar kurz bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Container sein und für sie den Einkauf übernehmen.

So soll „Promi Big Brother 2023“ auf Twitch fortgeführt werden

Offiziell heißt das Projekt wohl „Promi Big Brother – Knossi Edition“. Knossi selbst wird mit anderen Kandidaten in den Container einziehen und das Ganze auf seinem eigenen Twitch-Kanal „Knossi“ live streamen. Insgesamt sollen alle Teilnehmer drei Tage in dem Container verweilen. Auch das Startdatum ist schon bekannt: losgehen soll es am 12. Dezember 2023 um 12:00 Uhr. Also eine Woche später, nach dem großen „Promi Big Brother“-Finale, welches am 4. Dezember stattfinden wird. Bei Joyn werden die Highlights der Show zu sehen sein.

Diese Stars sind bei „Promi Big Brother – Knossi Edition“ dabei

Insgesamt sollen elf Stars in den Container einziehen. Darunter sind unter anderem Komikerin Ilka Bessin (ursprünglich Cindy aus Marzahn) und Sänger Joey Kelley, welcher zuvor schon an der dritten Staffel von Fritz Meineckes „7 vs. Wild“ teilnahm. Des Weiteren dürfen wir uns über Twitch-Streamer Adam Wolke („SkylineTV LIVE“) freuen. Die größte Überraschung dürfte für viele wahrscheinlich die Ankündigung von Twitch-Streamer MontanaBlack gewesen sein. Dieser nimmt nämlich selten an Formaten teil. Hier werde er sich der Herausforderung allerdings stellen. Weitere Teilnehmer sollen noch angekündigt werden.

