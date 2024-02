Krasses Angebot: Notebooksbilliger verkauft Asus-Laptop zum Spottpreis

Bei Notebooksbilliger bekommt ihr derzeit ein leistungsstarkes Laptop der Reihe Zenbook des Herstellers Asus zum absoluten Tiefpreis. Wir haben uns das Angebot angesehen und haben die Details für euch.

Asus Zenbook: Kompaktes und leistungsstarkes Notebook zum Top-Preis bei NBB

Zenbooks sind Notebooks des Herstellers Asus, die sich durch ein besonders kompaktes Design und gleichzeitig eine starke Leistung auszeichnen. Dadurch eignen sich die handlichen Geräte besonders für das Arbeiten unterwegs, aber auch für Streaming und andere Multimedia-Anwendungen.

Bei Notebooksbilliger bekommt ihr das Zenbook 14 des Herstellers Asus zum absoluten Sparpreis von nur 599 Euro statt 899 Euro (Angebot bei Notebooksbilliger ansehen). Aber lohnt sich das Angebot auch im Hinblick auf die Ausstattung? Wir haben sie uns genauer angesehen.

Welche Vorteile bietet euch das Zenbook von Asus?

Das Asus Zenbook 14 bietet ein 14-Zoll-IPS-Display mit Full-HD-Auflösung, das dank des NanoEdge-Designs ein beeindruckendes Screen-to-Body-Verhältnis von 90 Prozent aufweist. Die Helligkeit von 400 nits sorgt außerdem für gestochen scharfe und lebhafte Bilder. Mit nur 15,3 mm ist das Notebook ausgesprochen schmal und mit nur 1,22 kg besonders leicht.

Die kompakte Bauweise des Zenbook 14 führt aber nicht zu Abstrichen bei der Performance: Im Gerät werkeln ein leistungsstarker AMD Ryzen 7 5800H-Prozessor und satte 16 GB Arbeitsspeicher, hinzu kommt eine schnelle und große SSD mit 512 GB Kapazität. Weiterhin ist ein starker Akku mit bis zu 22 Stunden Laufzeit verbaut, als Betriebssystem ist das aktuelle Windows 11 Home vorinstalliert. Darüber hinaus verfügt das Notebook über eine HD-Webcam.

Bezüglich Konnektivität und Schnittstellen verfügt das Asus-Zenbook über die Standards WiFi 5 und Bluetooth 5.0, sowie über eine großzügige Ausstattung mit USB-Ports: Zwei USB-3.2-Anschlüsse vom Typ C sowie ein USB-2.0-Anschluss sind an dem Gerät vorhanden. Weiterhin ist an dem Laptop ein Micro-SD-Speicherkartenanschluss vorhanden.

