Markus Lanz und Richard David Precht betreiben ihren Podcast „Lanz und Precht“ bereits seit September 2021. Hier könnt ihr den Podcast hören.

Spotify Facts

Am 3. September 2021 startete die erste Podcast-Episode von „Lanz & Precht“. Die beiden Moderatoren Richard David Precht und Markus Lanz sind keine Unbekannten und besprechen politisch sowie gesellschaftlich relevante Themen. Vor allem Aktuelles steht dabei im Vordergrund. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge des Podcasts, wobei die einzelnen Episoden meisten zwischen 45 und 70 Minuten lang sind. Der Podcast ist äußerst erfolgreich, beispielsweise im Juli 2022 konnte „Lanz und Precht“ insgesamt fast 3,5 Millionen Downloads erzielen.

Lanz und Precht: Worum geht es im Podcast?

Die Themen unserer Zeit sowie die Überlegungen der beiden Moderatoren tragen die einzelnen Episoden. Da kann es beispielsweise um Smartphones und deren Einfluss auf die Entwicklung unserer Kinder gehen, manchmal sind es aber auch außenpolitische Themen wie Indien, die im Fokus stehen. Auf den folgenden Plattformen, darunter auch Apple Podcasts, könnt ihr den Podcast „Lanz und Precht“ hören:

„Lanz und Precht“: Ist der Podcast etwas für euch?

Gerade dann, wenn ihr euch für die Entwicklung unserer Gesellschaft sowie das politische Weltgeschehen interessiert, passt der Podcast „Lanz und Precht“ sehr gut zu euch. Doch natürlich sind Markus Lanz als auch Richard David Precht zwei durchaus populäre Charaktere unserer Medienlandschaft, die ihre Fans haben. Könnt ihr euch also generell für die beiden Männer begeistern, solltet ihr euch „Lanz und Precht“ nicht entgehen lassen.

Ihr wollt selbst einen Podcast ins Leben rufen? Das folgende Video bringt euch einige der besten Mikrofone etwas näher.

Wer sind Markus Lanz und Richard David Precht?

Markus Lanz hat gerade durch seine Moderationstätigkeit seiner Sendung „Markus Lanz“ im ZDF über die Jahre hinweg an Bekanntheit gewonnen. Richard David Precht hingegen ist nicht nur als Populärphilosoph bekannt, sondern vor allem auch im Rahmen seiner Autorentätigkeit. Bücher wie „Die vierte Gewalt“ oder „Erkenne die Welt“ sind nur einige seiner vielen Werke. Seit 2012 ist Precht Gastgeber der ZDF-Sendung „Precht“, in denen er aktuelle Themen mit einem ausgewählten Gast bespricht und beleuchtet. Solltet ihr eine Folge verpassen, könnt ihr diese bequem via der ZDF-Mediathek nachholen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.