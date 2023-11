Letzte Chance: 50-GB-Tarif lächerlich günstig & monatlich kündbar

Nur noch sehr kurze Zeit gibt's bei Freenet einen Aktionstarif mit satten 50 GB Datenvolumen für nur 14,99 Euro Grundgebühr im Monat. Wir verraten, worauf ihr achten müsst und für wen sich das Tarif-Schnäppchen lohnt.

Aktion bald vorbei: 50 GB zum Sparpreis

Bei Freenet könnt ihr euch aktuell den „green LTE 50 GB“-Tarif im o2-Netz für nur 14,99 Euro im Monat sichern (Angebot bei Freenet ansehen). Enthalten sind großzügige 50 GB LTE-Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 225 MBit/s sowie eine Allnet- und SMS-Flatrate. Der reguläre Preis für diesen Tarif beträgt 37,99 Euro pro Monat – das bedeutet eine Ersparnis von etwa 60 Prozent. Wenn ihr innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die Nummer 8362 sendet, wird euch sogar der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro erstattet. Außerdem ist dieser Handytarif monatlich kündbar, sodass ihr euch nicht langfristig an einen Vertrag binden müsst, wenn ihr das nicht wollt. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur bis 3. November 2023.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Freenet

Netz: o2

Allnet- und SMS-Flat

50 GB LTE-Datenvolumen (max. 225 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 225 MBit/s) EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call inklusive

Grundgebühr pro Monat: 14,99 Euro (37,99 Euro ab dem 25. Monat)

(37,99 Euro ab dem 25. Monat) Monatlich kündbar

Anschlusspreis von 39,99 Euro kann per SMS erstattet werden

50-GB-Tarif für 15 € im Monat: Für wen lohnt sich der Deal?

Das Freenet-Angebot lohnt sich für alle, die möglichst viel schnelles LTE-Datenvolumen zum kleinen Preis suchen und dabei flexibel bleiben möchten. Für unter 15 Euro im Monat könnt ihr unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken. Außerdem stehen euch satte 50 GB zum mobilen Surfen, Zocken, Chatten etc. zur Verfügung. Das sollte den meisten locker ausreichen. Falls ihr dennoch unzufrieden seid, könnt ihr jederzeit zum Monatsende aussteigen und seid nicht an einen 24-Monatsvertrag gebunden.

