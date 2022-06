In diesem Jahr fahren viele von euch nach zwei oder mehr Jahren wieder in den Urlaub. Es gibt einige Dinge, die ihr auf keinen Fall vergessen solltet. Dazu gehört auch ein Smartphone-Zubehör, das Lidl ab heute verkauft. Sieht auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches Reiseladegerät aus, hat aber viel mehr drauf.

Lidl verkauft Reiseladegerät mit integrierter Powerbank

Wenn ihr auf Reisen geht, dann gehören einige Dinge immer in den Koffer. Dazu zählt beispielweise ein Reiseladegerät, mit dem ihr eure Geräte aufladen könnt, wenn vor Ort andere Steckdosen zur Verfügung stehen. Eine Powerbank und ein Ladegerät für Smartphones, Smartwatch, Tablet und so weiter müssen natürlich auch mit. Was wäre, wenn ihr dafür nur noch ein Gerät bräuchtet? Genau das verkauft Lidl am 30. Juni in den Filialen für 9,99 Euro (bei Lidl anschauen).

Das USB-Reiseladegerät von Silvercrest sieht im ersten Moment wie ein stinknormales Reiseladegerät aus, bei dem ihr die Aufsätze ändern könnt. Tatsächlich ist dort aber eine Powerbank integriert.

Das löst gleich drei Probleme:

Ihr könnt die Powerbank ganz ohne Kabelsalat direkt an der Steckdose laden,

daran gleichzeitig eure USB-Geräte anschließen und aufladen und

benötigt keinen zusätzlichen Adapter für Steckdosen im Ausland.

Natürlich bleibt das Reiseladegerät weiterhin eine Powerbank, dessen 5.200-mAh-Akku auch unterwegs Energie spendet. Selbst wenn ihr also nicht verreist und es normal als Powerbank verwendet, ist das direkte Laden ein enormer Vorteil.

Was ihr über Lidl wissen solltet:

Alternativen zum USB-Reiseladegerät von Lidl

Tatsächlich gibt es gar keine Alternative zum USB-Reiseladegerät von Lidl – zumindest nicht so, wie der Discounter es anbietet. Ich hab mich auf die Suche nach genau so einem Produkt gemacht und nichts gefunden. Schon eine Powerbank mit Schuko-Stecker zu finden, wo ihr dann nur noch einen Reiseadapter aufstecken könnt, erweist sich als sehr schwer. Da gibt es beispielsweise eine Lösung von reVolt für etwa 20 Euro (bei Amazon anschauen). Aber da bräuchtet ihr trotzdem noch die Netzadapter für andere Länder (bei Amazon anschauen).

Schon allein die Powerbank mit direktem Stromstecker wäre zum Preis von 10 Euro der Hammer. Dass ihr dann aber noch die verschiedenen Adapter für Steckdosen ändern könnt, ist eine kleine Sensation. Wer viel und gerne reist, der sollte sich dieses unscheinbare Zubehör nicht entgehen lassen.