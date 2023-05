Loreen wird erneut am Eurovision Song Contest teilnehmen und Schweden mit dem Song „Tattoo“ vertreten. Doch warum freuen sich Fans weltweit auf ihre Rückkehr?

Loreen ist eine bekannte Sängerin aus Schweden, die vor allem durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) 2012 international bekannt wurde. Mit ihrem einzigartigen Stil, der Pop, Elektro und Dance kombiniert, konnte sie bereits 2012 den Wettbewerb mit ihrem Song „Euphoria“ gewinnen, der zudem ein riesiger Hit wurde und in vielen europäischen Ländern die Spitze der Charts erreichte. Auf keinen anderen Song des diesjährigen ESC wurde so sehnsüchtig gewartet wie auf den neuen Beitrag von Loreen, der nach dem letzten Sieg von Måns Zelmerlöw im Jahr 2015 die Veranstaltung zurück nach Schweden bringen soll. Wir verraten euch mehr über die schwedische Künstlerin.

Der Song, mit dem Loreen international bekannt wurde: Im Video seht ihr ihre Performance von „Euphoria“ beim Eurovision Song Contest 2012.



Loreens Weg zum ESC 2023 in Liverpool

Loreen ist beim Song ihrem künstlerischen Ansatz treu geblieben. „Tattoo“ ist ein dunkler Dance-Pop-Track über die Liebe, die manchmal nicht zur richtigen Zeit kommt, an der dennoch trotz einhergehender Schmerzen festgehalten wird. Geschrieben wurde der Beitrag von dem gleichen Team, das sich schon für den Siegertitel „Euphoria“ verantwortlich zeigte, darunter auch Loreen selbst. Um für Schweden wieder an den Start gehen zu dürfen, bezwang sie insgesamt 28 andere Teilnehmende und löste so das Ticket für Liverpool – und das, obwohl ihr Auftritt in der Vorrunde des Melodifestivalen aufgrund eines Klima-Flitzers abgebrochen und wiederholt werden musste. Trotz des Zwischenfalls konnte sich Loreen direkt für das Finale des schwedischen Vorentscheides qualifizieren und dieses hinterher mit großem Abstand für sich entscheiden.

Loreen: Große Favoritin auf den Sieg

Schon vorab galt Loreen mit ihrem Song „Tattoo“ sowohl bei Experten und Wettbüros als auch bei vielen ESC-Fans als große Favoritin für den Vorentscheid. International wurde Schweden von Wettbüros bereits unter die Top 5 als aussichtsreichster Kandidat auf den ESC-Titel betrachtet – schon bevor Loreens Sieg überhaupt feststand. Nach dem Sieg rutschte Schweden direkt auf Platz 1. Ob sie ihrer Favoritenrolle gerecht wird, wird sich erstmals am 9. Mai 2023 um 21:00 Uhr entscheiden. Denn da startet das Halbfinale, bei dem sie unter den Top 10 von insgesamt 15 Ländern landen muss, um das Ticket für das Finale am 13. Mai 2023 ebenfalls um 21:00 Uhr zu lösen.

Ihr freut euch auf Loreens Auftritt beim ESC? Im Video bekommt ihr schonmal einen Vorgeschmack.



Loreen – Steckbrief

Name: Loreen

Bürgerlicher Name: Lorine Zineb Noka Talhaoui



Geburtstag: 16. Oktober 1983



Geburtsort: Stockholm, Schweden



Alter: 39 Jahre



Sternzeichen: Waage



Beruf: Sängerin



Partner/Partnerin: unbekannt



Wohnort: Stockholm, Schweden



Social Media: Instagram (@loreenofficial), Twitter (@loreenofficial), Facebook (@loreen.talhaoui.official)

Was ist der Eurovision Song Contest?

Der Eurovision Song Contest ist ein internationaler Musikwettbewerb, der jedes Jahr von der European Broadcasting Union (EBU) ausgerichtet wird. Teilnehmerländer aus Europa und einigen anderen Ländern treten mit selbst komponierten und produzierten Songs gegeneinander an. Der Gewinner wird durch ein kombiniertes Voting-System aus den Stimmen des Publikums und einer Fachjury ermittelt. Austragungsort in diesem Jahr ist Liverpool. Zwar hat die Ukraine den Eurovision Song Contest 2022 gewonnen, doch wegen des anhaltenden Krieges hat sich Großbritannien dazu bereit erklärt, als Gastgeberland einzuspringen. Wir verraten euch alles Wichtige zum ESC 2023.



Um euch die Zeit bis zum Eurovision zu verkürzen, gibt es bei Netflix einen Eurovision-Film mit Will Ferrell und Rachel McAdams in den Hauptrollen. Bei unseren Kolleg*innen bei Kino.de findet ihr den Trailer und mehr Infos zu „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“.



