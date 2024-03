Netto verkauft gigantischen Gasgrill mit 7 Brennern und LED-Beleuchtung zum Schnäppchenpreis

Die Grillsaison 2024 steht vor der Tür und damit ist es genau die richtige Zeit, um sich einen neuen Gasgrill zu gönnen. Bei Netto bekommt ihr den El Fuego Deluxe aktuell nicht nur günstiger, sondern zusätzlich auch noch einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro. Damit ist das erste Grillfest fast schon finanziert.

Netto verkauft großen Gasgrill viel günstiger

Wenn ihr euch in diesem Jahr einen neuen Gasgrill kaufen wollt, der genug Grillfläche für eine Großfamilie bietet, dann solltet ihr bei Netto reinschauen. Dort wird der El Fuego Deluxe mit insgesamt sieben Gasbrennern für nur 369,99 Euro verkauft. Die Versandkosten fallen mit 15,95 Euro auch nicht zu hoch aus, sodass ihr am Ende bei 385,94 Euro landet (bei Netto anschauen). Als Geschenk gibt es einen 50-Euro-Einkaufsgutschein für die Netto-Filiale.

El Fuego Deluxe Edelstahl-Gasgrill Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 12:36 Uhr

Der Deluxe-Gasgrill von El Fuego ist nicht nur groß und sieht mit seinem Stahl-Edelstahl-Gehäuse gut aus, sondern hat auch einiges drauf. Im Garraum befinden sich sechs Brenner mit einer Leistung von jeweils 2,93 kW. Zusätzlich habt ihr an der Seite einen siebten Gasbrenner mit 3,5 kW zur Verfügung. Darauf lassen sich Pfannen oder Töpfe nutzen. Die Gasregler besitzen eine LED-Beleuchtung, sodass ihr direkt wisst, welcher Brenner läuft.

Euer Grillgut bereitet ihr auf einem Grillrost aus Gusseisen zu. Die Grillfläche beläuft sich auf 80 x 41 cm. Da passt wirklich viel drauf. Der Deckel ist doppelwandig, sodass die Hitze gut im Garraum gehalten werden kann. Eine Gasflasche kann unter dem Grill verstaut werden. Zudem habt ihr noch eine praktische Ablage und einen Flaschenöffner zur Verfügung.

Ein Gasgrill hat viele Vorteile:

Für wen lohnt sich der Kauf des Gasgrills?

Im Grunde für alle, die eine richtig große Grillfläche und viel Leistung zu einem bezahlbaren Preis brauchen. Laut den Bewertungen ist der El Fuego Deluxe wirklich gelungen und hält beim Grillen, was er verspricht. Nur der Aufbau dauert etwas länger. Das liegt aber in erster Linie an der schieren Größe und dem hohen Gewicht. Bei dem Preis und der Ausstattung kann man wirklich nichts falsch machen. Hier bekommt ihr einen mächtigen Gasgrill für relativ kleines Geld.

