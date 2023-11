So einfach wie beim Balkonkraftwerk: Günstige Solaranlage zum Selbstaufbau

Balkonkraftwerke haben Deutschland im Sturm erobert. Priwatt gehört zu den Unternehmen, die den Trend schon früh erkannt haben, und bietet verschiedenste Lösungen an. Jetzt expandiert das deutsche Unternehmen und bietet individuelle Solaranlagen an, die genau so einfach wie Balkonkraftwerke aufgebaut werden können. Ein Haken bleibt aber noch.

Individuelle Solaranlage von Priwatt

Wir haben in den letzten Monaten immer wieder über Priwatt berichtet. Zuletzt hat das deutsche Unternehmen ein XXL-Balkonkraftwerk auf den Markt gebracht, das eine Leistung von über 1.000 Watt mit nur zwei Solarmodulen erreicht. Jetzt expandiert der Hersteller und bietet individuelle Solaranlagen zum Selbstaufbau an. Dabei soll der Anschluss genau so einfach funktionieren wie bei den Balkonkraftwerken.

Im Grunde hat Priwatt einen Konfigurator veröffentlicht, mit dem ihr individuell eure Solaranlage an die Gegebenheiten bei euch auf dem Dach oder an anderen Standorten wie der Fassade anpassen könnt (bei Priwatt anschauen). Es lassen sich auch Modulgruppen wählen. Das ist besonders dann wichtig, wenn Bereiche verschattet oder nicht gleich ausgerichtet sind. So beinträchtigen die Solarmodule, die keine Sonne abbekommen, nicht die Module, die gerade Sonnenenergie produzieren.

Solaranlagen lassen sich bei Priwatt individuell planen und an das eigene Dach anpassen. (Bildquelle: Priwatt)

Ihr bekommt von Priwatt bei eurer Konfiguration wirklich alles. Also auch den passenden Wechselrichter, Kabel, Montagematerial für die von euch gewählte Situation und optional auch einen Speicher. Die Preise wirken für eine individuell geplante Solaranlage fair.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Balkonkraftwerke: Das solltet ihr vor dem Kauf wissen Abonniere uns

auf YouTube

Anschluss muss ein Elektriker durchführen

Während ihr ein Balkonkraftwerk einfach selbst in die Steckdose stecken und so in Betrieb nehmen könnt, geht das bei großen Solaranlagen nicht so einfach. Ihr könnt zwar alles selbst montieren und verbinden, wenn die Stecker es erlauben, doch den finalen Anschluss ans Stromnetz und die Inbetriebnahme der Solaranlage muss ein Elektriker durchführen. Der wird die Solaranlage dann auch noch einmal überprüfen.

Könnt ihr die Montage und die Verkabelung der Solaranlage also in Eigenregie durchführen, dann bekommt ihr von Priwatt ein individuell geplantes System zum fairen Preis. Am Ende kommt es nur darauf an, ob ihr euch die Montage und Verkabelung zutraut. Händler wie Netto bieten Alternativen an, dort ist die Planung aber nicht so individuell möglich.