Netto-App mit Deutschlandcard verknüpfen & Punkte sammeln

Mit der Netto-App könnt ihr nicht nur durch die Coupons sparen, sondern auch Punkte für das Deutschlandcard-Programm sammeln. Dazu müsst ihr eure Deutschlandcard mit der App der Supermarkt-Kette verknüpfen.

Netto-App Facts

Ist eure Nummer einmal in der App eingetragen, müsst ihr zukünftig nur noch den Code aus der Anwendung an der Kasse einscannen, um Punkte zu bekommen. Die Deutschlandcard an sich könnt ihr im Geldbeutel lassen.

Netto-App mit Deutschlandcard verknüpfen: So geht es

So verbindet man die Deutschlandcard mit der Netto-App:

Öffnet die Netto-App. Stellt sicher, dass ihr bereits eingeloggt seid oder meldet euch an. Tippt oben auf das Profilbildsymbol. Ganz oben seht ihr jetzt den Deutschlandcard-Banner. Tippt hier auf „Anmelden“. Lest den Hinweis und bestätigt ihn, wenn ihr damit einverstanden seid.

Jeder Netto-Account kann nur mit einer Deutschlandcard gleichzeitig verknüpft werden. Wollt ihr eine bestehende Verbindung aufheben, loggt euch in euer Konto ein und steuert den Bereich „Meine Deutschlandcard“ an. Hier kann man eine bereits hinterlegte Karte löschen, um danach eine neue Nummer einzutragen.

Deutschlandcard-Punkte bei Netto sammeln

Ist die Nummer einmal gespeichert, scannt ihr den allgemeinen Code aus der Netto-App an der Kasse ein. Ihr findet ihn im „Bezahlen“-Bereich in der App. Beim Scannen löst ihr gleichzeitig aktive Netto-Gutscheine ein und erhaltet die Punkte für den jeweiligen Einkauf auf euer Deutschlandcard-Konto. Für je 2 Euro Einkaufswert gibt es einen Punkt. Zusätzliche Punkte lassen sich in Aktionen sammeln. Wann welche Aktion startet, kann man in der Netto-App sehen.

Ist das Netto-Konto verknüpft, bekommt ihr nicht nur bei Einkäufen in der Filiale Deutschlandcard-Punkte, sondern auch bei Online-Bestellungen und Buchungen von Reisen über das Netto-Angebot. Die gesammelten Punkte können entweder gegen Prämien eingetauscht oder für Zahlungen bei den verschiedenen Deutschlandcard-Partnern eingesetzt werden. So kann man zum Beispiel seine nächsten Netto-Einkäufe damit verrechnen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.