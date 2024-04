Netto verkauft Solar-Carport mit 10.000 Watt zum Sparpreis

Wenn ihr keine klassische Solaranlage auf eurem Dach haben wollt, aber einen sonnigen Platz für einen doppelten Carport habt, dann könnte diese Lösung von Solarway etwas für euch sein. Bei Netto wird nämlich ein Solar-Carport mit zwei Stellplätzen verkauft, der auf eine Gesamtleistung von 10.000 Watt kommt. Ihr müsst aber vieles beachten.

Doppelter Solar-Carport bei Netto für 6.499 Euro

Solarmodule müssen nicht unbedingt auf dem Dach montiert werden. Wollt oder könnt ihr das nicht, dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Beliebt sind auch Carports. Habt ihr noch keins, aber einen ausreichend großen und sonnigen Platz dafür, dann könnte der Solar-Carports von Solarway bei Netto etwas für euch sein. Es handelt sich um eine große Solaranlage mit einer Gesamtleistung von 10.000 Watt. Inklusive der ganzen Konstruktion müsst ihr dafür aktuell nur noch 6.499 Euro zahlen (bei Netto anschauen). Die Versandkosten belaufen sich auf nur 5,95 Euro.

Doppelter Solar-Carport von Solarway mit 10.000 Watt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.04.2024 14:39 Uhr

Wenn ihr euch für diesen Dual-Solar-Carport entscheidet, dann haben eure Autos eine Breite von 2,8 Metern zur Verfügung. Das Dach besteht aus 20 500-Watt-Solarmodulen, sodass ihr auf insgesamt 10.000 Watt kommt. Das Carport besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und Stahl. Die Solarmodule halten eine Schneelast von 90 kg/m² aus und das Design mit einem Winkel von 20 Grad ist bis zu einer Windwiderstandsklasse von 6 (400 N/m²) zugelassen.

Der Lieferumfang sieht wie folgt aus:

1 x Solar Carport Gestell

20 x Solarmodul JaSolar JAM66S30 500Wp

1 x Befestigungsmaterial

1 x Anleitung

Sachen wie Wechselrichter, Anschlusskabel zum Haus und alles, was ihr noch so benötigt, sind nicht dabei. Ihr werdet also auf jeden Fall noch einmal Geld in die Hand nehmen müssen für einen Wechselrichter, der zur Leistung passt, und einen Elektriker, der euch das alles anschließt und anmeldet. Außerdem müsst ihr die Bauvorschriften beachten. In einigen Bundesländern braucht ihr eine Baugenehmigung. Zudem muss so ein Carport sicher montiert sein. Einfach so auf Pflastersteine stellen ist hier nicht. Ihr braucht ein Fundament, damit das ganze Teil nicht wegfliegt.

Es kommen also noch einige Kosten auch euch zu, wenn ihr euch so einen Solar-Carport holen wollt. Stört euch das alles nicht und ihr habt zufällig Platz, dann ist so ein Solar-Carport natürlich eine feine Sache. Ihr könnt Energie erzeugen und gleichzeitig eure Autos schützen. Falls ihr es eine Nummer kleiner wollt, könnt ihr hier reinschauen:

