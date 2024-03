EU plant Solarpflicht auf Dächern: Diese Häuser sind betroffen

Viele Menschen in Deutschland schaffen sich bereits freiwillig eine Solaranlage an, um damit auf Dauer Stromkosten zu sparen und etwas unabhängiger vom Netz zu werden. Zukünftig könnte die EU eine Solarpflicht einführen, die dann auch hierzulande umgesetzt werden muss. Das könnte den Hausbau spürbar teurer machen.

EU plant Solarpflicht für neue Wohngebäude ab 2030

Besonders in den letzten Monaten hat sich die Anzahl der Solaranlagen in Deutschland massiv gesteigert. Während Solaranlagen früher noch auf relativ wenigen Häusern zu finden waren, sind diese nun deutlich häufiger zu sehen. Was von allein gut funktioniert, könnte zukünftig von der EU forciert werden. Das EU-Parlament plant nämlich eine Solarpflicht, die ab 2030 gilt. Ab dann müssten neue Wohngebäude mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ausgestattet werden, wenn der EU-Rat dem Plan zustimmt (Quelle: t-online).

Für Deutschland würde das bedeuten, dass ab 2030 alle neuen Wohngebäude mit einer Solaranlage ausgestattet werden müssen, wenn es technisch möglich ist. Das hätte am Ende höhere Baukosten zur Folge, bei den aktuell sowieso schon hohen Kosten in Deutschland. Wer sich das nicht leisten kann, könnte kein Haus mehr bauen oder müsste an anderer Stelle sparen.

In einigen Bundesländern wie Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg und Berlin gibt es schon eine Solarpflicht. Andere Bundesländer planen die Einführung ab 2025. Die EU und die Bundesländer sind also auf der gleichen Wellenlänge, was diese Pflicht angeht. Ab 2030 könnte dann aber keiner mehr verzichten, wenn der Plan so umgesetzt wird.

Ein Balkonkraftwerk kann eine günstige Alternative zur Solaranlage sein:

Solaranlagen werden immer günstiger

Besonders in den letzten Monaten sind Solaranlagen immer günstiger geworden. Es gibt verschiedene Angebote mit einer Leistung von etwa 10 kWp, einem 10-kWh-Speicher und Montage für 15.000 bis 20.000 Euro. Meine Eltern lassen aktuell eine 5,2-kWp-Anlage mit 5-kWh-Speicher inklusive Montage für 11.000 Euro aufbauen (siehe Titelbild). Selbst die Einbindung der Wallbox für das Überschussladen mit der Photovoltaik ist da inkludiert. Das ist natürlich immer noch viel Geld, aber deutlich günstiger als vorher.

