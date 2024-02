XXL-Balkonkraftwerke vor dem Aus? Neue Begrenzung geplant

2024 sollen neue Regeln für Balkonkraftwerke eingeführt werden. Der Prozess geriet zuletzt ins Stocken. Nun wurden Dokumente vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) geleakt, die vorab interessante Details preisgeben. Es gibt zwar mehr Leistung, dafür an anderer Stelle eine neue Limitierung. Das könnte in Haftungsfragen eine entscheidende Rolle spielen.

XXL-Balkonkraftwerke könnten Geschichte sein

In diesem Jahr sollen einige Verbesserungen für Balkonkraftwerke umgesetzt werden – beispielsweise mehr Leistung für Wechselrichter, die 800 Watt statt wie bisher 600 Watt ins Hausnetz einspeisen können. Zudem sollte Klarheit über die maximale Leistung von Solarmodulen geschaffen werden. Bis zu 2.000 Watt für sogenannte XXL-Balkonkraftwerke sollten erlaubt werden. Dazu kommt es zum Teil wohl nicht.

Anzeige

Dem von YouTube bekannten Akkudoktor Andreas Schmitz wurden Informationen zu VDE-Normen zugespielt, die für Besitzer von Balkonkraftwerken zwei wichtige Änderungen mitbringen. Einerseits wird darin bestätigt, dass die 800 statt 600 Watt an Einspeiseleistung ins Hausnetz tatsächlich umgesetzt werden. Die Leistungssteigerung kommt also wirklich. Gleichzeitig wird aber die maximale Leistung der Solarmodule massiv beschränkt. Es sollen nur noch 20 Prozent mehr erlaubt sein, also 960 Watt statt die versprochenen 2.000 Watt.

Laut heise soll sich der VDE zwar noch nicht auf eine Modulleistung festgelegt haben, doch es soll sichergestellt werden, dass Balkonkraftwerke nicht zur Gefahr werden.

Anzeige

Im Video geht er auf die Details noch einmal ein:

Es geht um die Haftung im Schadenfall

Am Ende sind Normen des VDE keine Gesetze. Ihr könnt euch dem widersetzen und trotzdem ein XXL-Balkonkraftwerk aufbauen. Kommt es zu einem Schadenfall, wie beispielsweise einem Kabelbrand, weil zu viel Energie geflossen ist, dann haftet ihr persönlich dafür. Entsprechend werden Balkonkraftwerke mit maximal 960-Watt-Solarmodulen und 800-Watt-Wechselrichtern die Norm.

Anzeige

Laut Schmitz soll die Beschränkung der 960 Watt an Solarmodulleistung aber nicht für Systeme mit Akkuspeichern gelten. Dort sind die Normen überhaupt noch nicht geregelt. Entsprechend gibt es dabei keine Limitierung oder Vorschriften. Das könnte sich mit der Zeit natürlich noch ändern. Was ich gebaut habe, wäre also noch möglich:

Es wird am Ende spannend sein zu sehen, wie die neuen Regeln für Balkonkraftwerke ausfallen und welche Limitierungen und Normen wirklich gelten. Sobald etwas offiziell beschlossen wird, werden wir euch informieren. Ganz so einfach wie im vergangenen Jahr erwartet wird es für die Balkonkraftwerk-Gemeinschaft nicht.