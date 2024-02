Apple Watch lädt nicht: Was tun?

Wie bei den meisten anderen mobilen technischen Geräten muss man auch den Akku der Apple Watch regelmäßig aufladen. Was kann man aber tun, wenn sich die Apple Watch nicht aufladen lässt?

Verbindet ihr die smarte Uhr mit dem Ladegerät, erkennt ihr den Ladevorgang am grünen Blitzsymbol auf dem Bildschirm. Ist dort kein Hinweis zu sehen, bleibt der Blitz rot oder ist die Uhr bereits aus, kann es verschiedene Ursachen dafür geben, dass sich der Akku nicht aufladen lässt. Mit diesen Tipps verlängert ihr die Akku-Laufzeit.

Apple Watch lädt nicht mehr? Lösungen und Hilfe

Stellt sicher, dass das Ladegerät richtig verbunden ist. Überprüft dabei zum einen die Verbindung zur Apple Watch und zum anderen zur Steckdose.

ist. Überprüft dabei zum einen die Verbindung zur Apple Watch und zum anderen zur Steckdose. Trennt alle Kabel , überprüft, ob sie verschmutzt sind und steckt das Ladegerät dann wieder zusammen.

, überprüft, ob sie verschmutzt sind und steckt das Ladegerät dann wieder zusammen. Stellt sicher, dass keine Schutzfolien am Ladegerät kleben.

am Ladegerät kleben. Auf dem magnetischen Ladegerät sollte sich kein Staub und Schmutz befinden. Reinigt auch die Kontakte an der Apple Watch.

befinden. Reinigt auch die Kontakte an der Apple Watch. Bei einem Magsafe-Ladegerät müsst ihr die Uhr möglicherweise in einer anderen Position auf das Ladegerät legen.

auf das Ladegerät legen. Steckt das Ladegerät an eine andere Steckdose .

. Falls möglich, nutzt keine Mehrfachsteckdose. Möglicherweise liegt hier das Problem.

Verwendet Zubehör, das genügend Power an die Uhr weitergeben kann. Steckt ihr das Ladekabel zum Beispiel an einen USB-Anschluss an einem Computer, kann es sein, dass darüber nicht ausreichend Energie weitergegeben wird.

weitergegeben wird. Vermeidet es, das Gerät über einen USB-Hub aufzuladen.

aufzuladen. Überprüft das Ladezubehör und stellt sicher, dass am Ladekabel kein Kabelbruch oder Ähnliches vorliegt.

oder Ähnliches vorliegt. Verwendet das Original-Zubehör für den Ladevorgang. Möglicherweise sind Ladegeräte und -Kabel anderer Hersteller nicht mit der Apple Watch kompatibel.

Apple Watch lädt immer noch nicht? Weitere Lösungen

Lädt die Apple Watch immer noch nicht auf? Überprüft Folgendes:

War die Uhr bereits über eine längere Zeit nicht in Betrieb und wurde der Akku lange Zeit nicht aufgeladen, ist die Batterie möglicherweise tiefentladen. Dann dauert der Ladevorgang vermutlich einfach viel länger. Lasst die Apple Watch in solchen Fällen über Nacht am Ladegerät.

Falls die genannten Methoden nicht helfen, den Akku der Apple Watch aufzuladen, kontaktiert den Apple-Support. Möglicherweise liegt ein Fehler an der Uhr vor, den nur der Kunden-Service beheben kann. Gegebenenfalls könnt ihr hier auch einen Austausch des Geräts vereinbaren. Hier geht es zum Kunden-Service.

