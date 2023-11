Nummer 08004555540 – wer ruft euch da an?

Die sogenannten 0800-Nummern werden zwar häufig von offiziellen Stellen und großen Firmen genutzt, aber ebenso oft auch gefälscht. Wie solltet ihr reagieren, wenn ihr die Nummer 08004555540 angezeigt bekommt? Wir sagen euch, was dahintersteckt.

Wenn die Telefonnummer 08004555540 angezeigt wird und sich die Anrufer als Jobcenter oder Bundesagentur für Arbeit melden, dann hat das meist seine Richtigkeit. In einigen Fällen gibt es aber auch Kritik an den Anrufen. Was steckt also dahinter?

Wem gehört die Nummer 08004555540?

Die Rufnummer 08004555540 gehört zu einem Nummernpool der Bundesagentur für Arbeit – früher Arbeitsamt genannt.

– früher Arbeitsamt genannt. Als Sammelnummer wird sie, wie zum Beispiel auch die Nummer 0800-4555504, angezeigt, wenn das Jobcenter aus irgendeinem Grund Kontakt zu euch aufnehmen will.

wird sie, wie zum Beispiel auch die Nummer 0800-4555504, angezeigt, wenn das Jobcenter aus irgendeinem Grund Kontakt zu euch aufnehmen will. Das kann zum Beispiel erfolgen, wenn man euch einen Termin mitteilen, ihn absagen oder verschieben will.

will. Auch wenn ihr online um eine Kontaktaufnahme bittet, wird euch bei einem Rückruf diese Nummer angezeigt .

. Immer wieder mal gibt es Beschwerden von Personen, die nicht arbeitslos gemeldet sind, keinen Kontakt zum Jobcenter haben und trotzdem von dieser Nummer angerufen werden. In diesen Fällen dürfte es sich um ein Versehen handeln, weil entweder die Anrufer sich verwählt oder die Kunden des Jobcenters eine falsche Nummer angegeben haben.

Sollte man die Nummer 08004555540 blockieren?

Diesen Telefonnummernkreis solltet ihr nur blockieren, wenn ihr euch sicher seid, niemals im Leben arbeitslos zu werden und dann auf die Anrufe des Jobcenters angewiesen zu sein.

Wenn euch die Anrufe lästig werden, könnt ihr sie einfach bei Android oder iPhone sperren. Unser Video zeigt euch die nötigen Schritte:

Werdet ihr im Festnetz der Telekom angerufen, könnt ihr die Nummer blocken, indem ihr sie im „Telefoniecenter“ online auf die schwarze Liste setzt.

Außerdem könnt ihr diese Anrufe in der Fritzbox auf die Sperrliste setzen. Die findet ihr in den Router-Einstellungen.

