Wer nicht gut schläft, kann auch nicht produktiv sein und das Leben genießen. Bei Otto gibt es nur heute Matratzen von Emma One im Angebot, die nicht nur so schon reduziert sind, sondern zusätzlich mit einem doppelten Rabatt von 20 Prozent gekauft werden können. Wer das Maximum ausreizen möchte, kann sogar noch mehr sparen.

Otto verkauft Emma One Matratze nur heute günstiger

Die Matratze von Emma One erfreut sich in Deutschland extrem großer Beliebtheit, da sie bei Stiftung Warentest den Sieg geholt hat. Und tatsächlich taugt die Matratze auch wirklich etwas. Die Bewertungen sind äußerst positiv und selbst in der Redaktion hat jemand beim vergangen Prime Day zugeschlagen und ist sehr begeistert. Otto haut nun verschiedene Größen in zwei Stärken zu absoluten Bestpreisen raus. So kostet die Version in 80 oder 90 x 200 cm nur 149 Euro. 20 Prozent werden zusätzlich mit dem Gutscheincode 14655 abgezogen. Man landet bei 125,15 Euro. Neukunden können dann zusätzlich noch einmal 15 Euro sparen und kommen auf 110,15 Euro. Ein unglaublich guter Preis für ein tolles Produkt. Diese Kombination von Rabatten funktioniert nur heute! Wählen könnt ihr zwischen Ausführungen in medium und einer in hart. Die Preise sind gleich.

Emma One Matratze (hart) bei Otto

Emma One Matratze (medium) bei Otto

Anderes Beispiel wäre ein Emma One Matratze in 140 x 200 cm für 237,15 Euro – mit Neukundenrabatt dann 222,15 Euro. Oder 180 x 200 cm für 245,15 –mit Neukundenrabatt dann wieder 15 Euro günstiger. Ihr erkennt das System. Zusätzlich erhaltet ihr bei Otto 10 Jahre Langzeitgarantie kostenlos. Ein wirklich guter Deal für alle, die sich eine neue Matratze für besseren Schlaf gönnen wollen. Normalerweise beginnen die Preise bei 199 Euro. Otto haut hier also ein richtig gutes Angebot raus, das schnell vergriffen sein kann.

Emma One im Video:

Otto kann erst in zwei Wochen liefern

Die Emma One Matratzen sind so gefragt, dass Otto aktuell eine Lieferzeit von zwei Wochen angibt. So günstig wird es den Testsieger von Stiftung Warentest aber wohl nicht mehr geben, sodass man jetzt zuschlagen sollte.