Die Sauberkeit spielt in einem Freizeitpark eine große Rolle, denn niemand fühlt sich wohl zwischen Müll. Wir zeigen euch, wie ihr die Sauberkeit erhöht.

Im Freizeitpark ist es für die Besucher oftmals wie in einer Zauberwelt. Allerdings gibt es auch in dieser Welt einige Regeln, an die sich die Besucher halten sollten, ansonsten fahren sie bald mit der Achterbahn durch einen riesigen Müllberg. Wie ihr die Sauberkeit im Park hochhalten könnt, zeigen wir euch hier.

Park Beyond: Sauberkeit steigern

Der Freizeitpark lebt von zwei Faktoren, nämlich Spaß und Sauberkeit. Nur wenn diese beiden Punkte hoch sind, habt ihr mit eurem Park Erfolg und könnt eine neue Parkstufe erreichen. Ihr könnt leider davon ausgehen, dass eure Besucher immer eine riesige Sauerei hinterlassen. Spart daher keinesfalls beim Reinigungspersonal. Diese übernehmen folgende Aufgaben:

Toiletten putzen

Abfall aufheben

Erbrochenes beseitigen

Mülleimer leeren

Wir empfehlen euch pro Achterbahn und Toilette mindestens eine Reinigungskraft einzustellen, denn ihr erhaltet schlechte Rückmeldungen, falls bei den Achterbahnen zu viel Erbrochenes herumliegt. Ebenso könnt ihr für die Toilettenbenutzung mehr Geld verlangen, wenn diese stets sauber gehalten werden. Mit sauberen Luxustoiletten könnt ihr euch daher einen guten Profit erwirtschaften.

Zudem sollten noch zwei bis drei weitere Personen zusätzlich eingestellt werden, denn sie rennen quer durch den gesamten Park und bleiben stehen, sobald sie ein Problem erblicken. Leider könnt ihr das Personal nicht steuern und konkrete Anweisungen erteilen. Ihr seid daher auf die Kompetenz des Einzelnen angewiesen. Je länger euer Personal für euch arbeitet, desto erfahrener wird es. Wichtig dabei ist, dass ihr das Personal gut behandelt, ansonsten entwickelt es sich auch nicht weiter.

In dieser Übersicht könnt ihr euer Personal verwalten und neues rekrutieren. (© screenshot giga.de)

Platziert daher an jedem Ende des Freizeitparks einen Personalraum, damit das Personal die Energie aufladen kann. Je energiegeladener die Person ist, desto besser erledigt sie die Arbeit. Das Gehalt solltet ihr nur dann erhöhen, wenn ihr es euch auch wirklich leisten könnt. Die Erfahrung steigt auch bei einem mittelmäßigen Gehalt. Wenn ihr auf „Zubehör“ klickt, könnt ihr zumindest einteilen, ob jemand nur eine der drei bis vier Aufgaben übernehmen soll.

Sobald ihr die Möglichkeit habt, solltet ihr eure Reinigungskräfte impossifizieren. Mit der Impossification könnt ihr die Schnelligkeit des Personals erhöhen und so mit dem Abflamminator für mehr Sauberkeit sorgen. Die Erhöhung kostet nur eine Impossificationsladung und kann auch nur einmal durchgeführt werden, daher rentieren sich die Kosten dafür auf jeden Fall.

Damit auch die Besucher bei der Müllbeseitigung etwas mithelfen können, solltet ihr sowohl bei jedem Essens- und Getränkestand (auch wenn sie nebeneinander sind) als auch bei jeder Bank ein bis zwei Mülleimer platzieren. Ansonsten schmeißen die Besucher den Müll einfach zu Boden und er bleibt dort liegen. Dasselbe gilt auch, wenn die Mülleimer zu voll sind und nichts mehr Platz hat. Leider ist der Mensch ein Gewohnheitstier und sobald irgendwo ein kleiner Müllstapel liegt, schmeißen auch die anderen ihren Müll dazu. Also kontrolliert immer wieder mal die Wege an den Hotspots im Freizeitpark.

