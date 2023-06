Der Regisseur Tim Burton ist eigentlich eine sichere Nummer für gute Filme. Doch lohnt sich das lange Aufbleiben auch für diesen Film mit Johnny Depp?

Mit „Sleepy Hollow“ läuft heute Abend am Donnerstag, dem 08. Juni 2023 um 23:55 Uhr auf Kabel Eins ein Horrorfilm der besonderen Art. Denn dieser basiert lose auf den Erzählungen von Washington Irvings „The Legend of Sleepy Hollow“ mit dem kopflosen Reiter. Eine schaurige Geschichte, die der Regisseur Tim Burton 1999 in einen Film verwandelt hat. Ob ihr für diesen Film jetzt allerdings wirklich so lange wachbleiben solltet, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Ihr seid am Donnerstag verhindert, doch wollt den Film unbedingt sehen? Ihr könnt „Sleepy Hollow“ auf Prime Video als Kauf- oder Leihoption anschauen und den Mystery-Horror nachholen.

Im Video seht ihr die gruseligsten Horrorfilme. Guckt, ob „Sleepy Hollow“ auch dabei ist.

„Sleepy Hollow“: Das passiert im Horrorfilm

Der Polizeiermittler Ichabod Crane (Johnny Depp) wird aufgrund von mehreren grausamen Morden, bei denen die Opfer enthauptet wurden, in das verschlafene Städtchen Sleepy Hollow beordert und soll dem Schrecken ein Ende machen. Würde es nach den Einheimischen gehen, müsste der Polizist aus der Großstadt einen kopflosen Reiter verhaften. Doch Ichabod Crane glaubt, dass es für alles eine logische Erklärung gibt. Hat er recht oder ist er bald der Nächste, der vom kopflosen Reiter gejagt wird?

Klickt euch durch die Bilderstrecke und findet Johnny Depps besten Zitate:

Lohnt sich das lange Warten auf „Sleepy Hollow“?

Die Antwort ist ein klares Ja und der Film ist nicht nur für Johnny Depp-Fans ein Muss. Alle Fans des anspruchsvollen Horrors sollten sich diesen Film heute am Donnerstagabend, dem 08. Juni 2023 um 23:55 Uhr auf Kabel Eins nicht entgehen lassen. Das verdeutlicht auch der Audience Score von 80 % auf Rotten Tomatoes. Der Regisseur Burton sorgt für eine konstant düstere Atmosphäre und setzt die beiden Hollywood-Größen Johnny Depp („Das geheime Fenster“) und Christina Ricci („Verflucht“) gekonnt in Szene. Um die Qualität des Regisseurs an dieser Stelle noch einmal hervorzuheben, Burton saß bereits bei Filmen wie „Charlie und die Schokoladenfabrik“, „Alice im Wunderland“ oder „Dark Shadows“ auf dem Regiestuhl und hat noch viele weitere hochkarätige Filme gedreht. Wir sprechen für den Horrorfilm „Sleepy Hollow“ unsere volle Empfehlung aus und wünschen euch gute Unterhaltung. Versucht gemeinsam mit Ichabod Crane den Fall zu lösen.

