Readly: Kosten & Inhalte (monatlich & jährlich)

Wer gerne Zeitschriften und Zeitungen liest, sollte sich das Angebot von „Readly“ anschauen. Dort bekommt man gegen eine monatliche Zahlung Zugang zu Tausenden von lesbaren Inhalten per App. Das Abonnement umfasst über 7.000 digitale Magazine und Zeitungen. Was kostet Readly und was bekommt man geboten?

Readly Facts

Die Magazine aus Readly kann man sowohl im Browser am PC als auch per App auf dem Smartphone und Tablet lesen. Neben aktuellen Ausgaben kann man bei den meisten Titeln auch historische Ausgaben aus der Vergangenheit abrufen. Vor einiger Zeit wurde der Abo-Preis für Neukunden erhöht, etwas später sind auch Bestandskunden von den neuen Kosten betroffen. Was kostet Readly pro Monat?

Was kostet Readly pro Monat?

Readly wird im Abonnement gebucht. Es gibt anders als bei vielen normalen Zeitschriften-Abos keine Mindestlaufzeit. Der Zugang ist also monatlich kündbar. Das sind die Kosten bei Readly:

14,99 Euro pro Monat.

Lange Zeit lag der Preis bei 11,99 Euro monatlich, Anfang 2024 hat der Anbieter die Kosten auch für Bestandskunden erhöht. Die Anpassung gilt ab dem 22. März 2024. Kunden mit einem laufenden Abonnement werden per E-Mail über die Erhöhung informiert.

Bis 2022 lagen die Kosten noch bei 9,99 Euro monatlich.

Es gibt oft Aktionen, bei denen man den Zeitschriften-Dienst in den ersten Monaten kostenlos oder für 0,99 Euro testen kann.

Es gibt nur eine Abo-Option bei Readly .

. Man kann also nicht zwischen verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Kosten und Inhalten wählen. Man bietet auch kein Jahres-Abonnement an, bei dem man mit einer einmaligen Zahlung sparen könnte.

Einen Studentenrabatt gibt es bei Readly ebenfalls nicht.

Mit einem Zugang kann man sich auf bis zu 5 verschiedenen Tablets

und Smartphones gleichzeitig anmelden. Es können verschiedene Profile angelegt werden, wo unterschiedliche Nutzer ihre Lieblings-Magazine als Favoriten markieren können.

Wie sind die Erfahrungen mit dem Dienst? Unser ausführlicher Test nimmt den Dienst unter die Lupe:

Welche Zeitungen & Zeitschriften gibt es im Readly-Angebot?

Eine Liste mit allen Magazinen und Zeitschriften wären zu umfangreich. Das Angebot von Readly umfasst über 7.000 Titel in mehr als 35 Kategorien. Die Inhalte sind nicht auf deutschsprachige Titel beschränkt, man bekommt also auch einige internationale Ausgaben, vor allem in englischer Sprache. Darunter findet man viele beliebte Zeitschriften, Zeitungen und Magazine. Zu den Top-Titeln gehören unter anderem:

National Geographic

Hörzu

Rolling Stone

Sport Bild

Computer Bild

Time Magazine (englisch)

Motorsport Aktuell

Metal Hammer

Musikexpress

Reviersport

Handballwoche

Basket

Sports Illustrated (deutsche Ausgabe)

Power Wrestling

Classic Rock

Autobild

Freundin

Cosmopolitan

Spektrum: Gehirn & Geist

Zeitschriften-App Readly erklärt

Tageszeitungen:

Bild

Bild am Sonntag

BZ

BZ am Sonntag

Die Welt

Welt am Sonntag

Morgenpost

Neue Zürcher Zeitung

diverse News-Ausgaben in Schwedisch, Englisch, Französisch und anderen Fremdsprachen

Eine Übersicht mit allen Inhalten findet ihr im Web-Angebot von Readly. Die verschiedenen Inhalte könnt ihr auch ohne Abo und Anmeldung einsehen und euch einen Überblick verschaffen, was es dort alles zum Lesen gibt. Falls ihr den Dienst ausprobieren wollt, meldet euch für den ersten Monat an, den ihr kostenlos oder für 0,99 Euro bekommt. Falls euch die Inhalte nicht gefallen, kündigt ihr das Abonnement einfach, ohne das nach dem ersten Monat weitere Kosten entstehen. Gefällt euch, was ihr bekommt, liegt der Preis für das Readly-Abo bei 14,99 Euro monatlich.

