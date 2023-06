Rock am Ring ist vorbei und die Festival-Saison 2023 wurde offiziell eröffnet. Trotz einiger Pannen begeisterte das Event Zehntausende von Musikfans vor Ort sowie weitere Rock- und Hip-Hop-Anhänger vor den Bildschirmen im RTL-Plus-Live-Stream. Wer Lust auf das Festival im kommenden Jahr hat, kann bereits ab heute Tickets für Rock am Ring 2024 vorbestellen.

Rock am Ring Facts

Der Ticket-Vorverkauf für Rock am Ring 2024 sowie Rock im Park 2024 startet heute, am Montag, den 05.06.2023, um 12:00 Uhr. Stattfinden wird das „Rock Am Ring“-Festival 2024 am Wochenende vom 7. Juni bis 9. Juni 2024. Vorbestellen könnt ihr die Tickets bei Eventim.

Rock am Ring 2024: Tickets im Vorverkauf ab heute

Im kommenden Jahr feiert das Festival seinen 39. Geburtstag. Wie gewohnt wird es am Nürburgring ausgetragen. Für Käufer des Early-Bird-Tickets aus dem letzten Jahr wird es beim diesjährigen Vorverkauf ein günstigeres „Loyalty“-Ticket geben. Alle Festival-Gänger mit Anspruch auf das Angebot werden per E-Mail informiert.

Das sind die Preise für die Rock-am-Ring-Tickets 2024:

Festival-Ticket: 199 Euro

General Camping/Parking: 69 Euro

Green Camping/Parking: 69 Euro

Rock'n'Roll Camping/Parking: 129 Euro

Caravan Camping: 119 Euro

Caravan Pass: 99 Euro

Car & Tent Pass: 99 Euro

Weekend Car Pass: 69 Euro

Mit 199 Euro liegen die Ticket-Preise also unter dem Normalpreis der diesjährigen Ausgabe. Für 2023 mussten Fans 229 Euro für das Festival-Wochenende ausgeben. Zusätzlich muss man aber noch den Preis für ein Camping-Ticket einplanen, so dass der Zugang zum Festival 2024 mindestens 270 Euro kosten wird.

Wie gewohnt wird am gleichen Wochenende das „Schwester“-Festival „Rock im Park“ mit dem gleichen Line-Up stattfinden.

Termin für Rock am Ring und Rock im Park 2024 : Freitag, 7. Juni bis Sonntag, 9. Juni

: Freitag, 7. Juni bis Sonntag, 9. Juni Tickets im Vorverkauf : Der Vorverkauf für die Festival-Tickets startet einen Tag nach dem diesjährigen Event, am Montag, den 5. Juni 2023 um 12:00 Uhr. Zu den Tickets bei Eventim.

: Der Vorverkauf für die Festival-Tickets startet einen Tag nach dem diesjährigen Event, am Montag, den 5. Juni 2023 um 12:00 Uhr. Zu den Tickets bei Eventim. Line-Up: Noch sind keine Bands für das nächste Jahr bekannt. Im vergangenen Jahr hat es bis November gedauert, bis die erste große Bandwelle bekanntgegeben wurde.

Rock am Ring 2024: Tickets im Vorverkauf & Termin

Bei diesjährigen Festival waren die Foo Fighters, Kings of Leon und Die Toten Hosen die Headliner. Wer es in diesem Jahr nicht in die Eifel geschafft hat, kann derzeit noch bei RTL+ kostenlos viele Konzerte vom Festival im Stream anschauen. Ihr findet dort unter anderem die Auftritte von Bullet For My Valentine, K.I.Z., Tenacious D, Incubus, Foo Fighters und viele mehr.

Lizenzbedingt wurden leider nicht alle Acts vom Festival-Wochenende live übertragen. Einige Bands, die man im Live-Stream sehen konnte, gibt es aus gleichen Gründen nicht in der Wiederholung, etwa das Konzert von Limp Bizkit. Möglicherweise werden in den folgenden Tagen noch einige Rock-am-Ring-Streams bei RTL+ online gestellt.

Stellen solltet ihr euren Wecker auf kurz vor 12:00 Uhr, wenn ihr rechtzeitig zum Vorverkaufsstart der Rock-am-Ring-Tickets 2024 dabei sein wollt.

