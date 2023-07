Samsung hat mit dem Galaxy Z Flip 5 ein neues Falt-Handy vorgestellt, welches insbesondere durch sein viel größeres Außendisplay auffällt. Noch bevor das Smartphone in Deutschland auf den Markt gekommen ist, hat Samsung den Preis jetzt schon deutlich reduziert. Ihr könnt aktuell mehrere Aktionen kombinieren und so extrem viel rausholen.

Samsung Galaxy Z Flip 5 im Preisverfall

Eigentlich erscheint das Samsung Galaxy Z Flip 5 erst am 11. August 2023 in Deutschland. Doch schon jetzt laufen für Vorbesteller zwei Aktionen. Ihr bekommt kostenlos doppelten Speicher. Zahlt also für die Version mit 512 GB nur 1.199 Euro statt 1.319 Euro. Zudem könnt ihr euer altes Handy in Zahlung geben und bekommt darauf zusätzlich 100 Euro spendiert. Als wäre das nicht genug, hat Amazon den Preis noch einmal um 100 Euro gesenkt. Ihr zahlt für das 512-GB-Modell also aktuell nur 1.099 Euro (bei Amazon anschauen).

Samsung Galaxy Z Flip 5 mit 512 GB

Der Clou bei Amazon ist zudem, dass ihr dort nicht nur 24 Monate Garantie erhaltet, sondern 36 Monate Garantie. Damit seid ihr drei Jahre abgesichert. Das ist bei einem Falt-Handys definitiv nicht verkehrt. Wollt ihr das Handy lieber mit Vertrag haben, könnt ihr hier reinschauen.

Was macht das Samsung Galaxy Z Flip 5 so besonders?

Samsung hat das Galaxy Z Flip 5 an vielen Stellen verbessert. Direkt ins Auge fällt das neue Außendisplay, auf dem ihr viel mehr machen könnt. Auch Apps wie YouTube oder Google Maps werden dort unterstützt. Da sich das Handy jetzt komplett zusammenklappen lässt, ist es flacher und so etwas kompakter. Die Kameras wurden per Software optimiert und für mehr Leistung sorgt der Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy als Prozessor, der schon im Galaxy S23 (Test) gezeigt hat, wie stark ein Handy sein kann.

Insgesamt ist das Galaxy Z Flip 5 also ein wirklich tolles Falt-Handy, welches an vielen entscheidenden Punkten verbessert wurde und durch den schnellen Preisverfall sogar vor dem Marktstart zu einem attraktiven Preis gekauft werden kann.