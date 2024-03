SpaceX: Elon Musk bedient sich für seine Starships bei Star Trek & Co.

In Musks Starships soll eine künstliche Schwerkraft erzeugt werden. Welche Herausforderungen das mit sich bringt, erfahrt ihr hier.

Ein Problem, vor dem zahlreiche Raumfahrt-Ingenieure stehen – die künstliche Schwerkraft. In Elon Musks Starships, die bis zum Mars und noch weiter fliegen wollen, soll eine künstliche Schwerkraft durch die Spin-Gravitation erzeugt werden. Wenn ihr wissen wollt, warum diese Gravitation im All relevant ist und wohin Musks Zukunftspläne fliegen, dann lest weiter.

Die Herausforderungen der künstlichen Schwerkraft

Der längere Verzicht auf Schwerkraft, dem Astronauten im All allzu oft ausgesetzt sind, stellt mitunter gesundheitliche Probleme dar. Nicht nur geschwächte Muskeln, sondern auch eine verringerte Knochendichte sowie weniger Sauerstoff im Blut sind nur einige der Nebenwirkungen. Um diesen körperlichen Beschwerden entgegenzuwirken und nach einer längeren Reise zum Mars noch einsatzfähig zu sein, sollen die Starships über eine Spin-Gravitation verfügen. Diese soll durch die Drehung um die eigene Achse entstehen und so eine künstliche Schwerkraft auslösen. Vor geraumer Zeit äußerte sich der Tech-Unternehmer Musk diesbezüglich, dass seine Starships eine leichte Drehung erzeugen werden, sprich eine leichte Gravitation, die immer noch besser sei, als gar keine. Wie diese Herausforderung gelöst wird, ist bis dahin noch nicht klar. Doch wir sind gespannt, was sich der Unternehmer und sein Team einfallen lassen werden.

Bis zum Mars und noch viel weiter

Ist die Problematik mit der künstlichen Schwerkraft erst einmal gelöst, können deutlich weiter entfernte Ziele in Angriff genommen werden. Demnach stellt der Mars und die geplante Marskolonie nur einen Zwischenschritt dar. Wie der Name der Starships preisgibt, sollen diese das Sonnensystem entdecken. Näher gelegene Ziele, die eine ausreichend feste Oberfläche zum Starten und Laden der Starships bieten, liegen um die Planeten Jupiter und Saturn herum – ihre Monde Europa und Titan. Doch dabei wird es womöglich nicht bleiben. Hinter unserem Sonnensystem warten weitere, die darauf warten, entdeckt zu werden. Ab dann fangen wir an, uns einen Namen als interplanetare Spezies zu machen.



