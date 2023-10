Spotify HiFi: Was ist „Supremium“? Wann gehts los?

Spotify will Stamm- und Neukunden stetig mit neuen Features versorgen. So wurde bereits Anfang 2021 „Spotify HiFi“ angekündigt, ein Angebot, bei dem Songs in CD-Qualität zur Verfügung gestellt werden sollen. Doch auch über zwei Jahre später gibt es Spotify HiFi in Deutschland und auch in anderen Ländern noch nicht. Wann kommt das Streaming-Angebot in HiFi-Qualität?

Spotify Facts

Andere Streaming-Anbieter sind Spotify bereits voraus und bieten ihren Musik-Katalog auch in Premium-Qualität an. Wann es bei Spotify so weit sein wird, steht nicht fest. Eine Umfrage könnte aber darauf schließen lassen, dass ein HiFi-Abo bei Spotify in absehbarer Zeit kommen könnte. Erwartungen, wonach Spotify offizielle Informationen im März im Rahmen des „Stream On“-Events ankündigt, bestätigten sich nicht. Ein Bloomberg-Bericht von Ende Juni gibt weitere Hinweise darauf, dass der HiFi-Modus noch 2023 starten könnte. Das neue Angebot könnte die Bezeichnung „Spotify Supremium“ tragen, es würde sich also um eine „Super Premium“-Option handeln. Lange Zeit stand der Name „Spotify HiFi“ im Raum.

Was ist „Spotify Supremium“?

Im Bloomberg-Beitrag aus dem Sommer 2023 spricht ein Insider von einem neuen „Supremium“-Tarif, der zunächst außerhalb der USA getestet werden soll. Wo genau diese neue Option angeboten werden soll und ob Deutschland dabei sein wird, geht aus dem Bericht nicht hervor. Diese neue Tarif-Option soll Spotify-Inhalte in HiFi-Qualität beinhalten. Das neue Angebot soll noch in diesem Jahr starten. Neben der verbesserten Audio-Qualität soll die neue Option weitere Features liefern, etwa einen Zugang zu Hörbüchern. Spotify selbst kommentierte den Bloomberg-Bericht nicht direkt, sondern verweist lediglich darauf, kontinuierlich an Neuerungen zu arbeiten. Preise und ein Start-Datum für die „Supremium“-Variante sind nicht bekannt, es wird sich aber um die bislang teuerste Abo-Option bei Spotify handeln.

Im September wurden erste Code-Schnipsel zum Supremium-Angebot in der Spotify-App entdeckt. Neue Informationen wurden im Oktober im Portal „Threads“ geteilt (bei Threads ansehen). So ist inzwischen ein Logo zu dem erweiterten Premium-Abo aufgetaucht. Die Kosten für das HiFi-Abo könnten bei 19,99 Euro pro Monat liegen, die Sound-Qualität bei „Lossless-Audio“ mit 24-Bit. Zudem sollen Nutzer weitere Features für den Musik-Streaming-Dienst erhalten, etwa erweiterte Funktionen für Wiedergabelisten und KI-Optionen. Es soll auch einen erweiterten Zugang zum neuen Hörbuch-Angebot bei Spotify geben.

In den vergangenen Monaten sind Neuigkeiten zum HiFi-Feature nur häppchenweise aufgetaucht. So haben einige Nutzer bereits ein Vorstellungsvideo entdeckt oder vorübergehend einen HiFi-Button in ihrer Spotify-App gefunden.

Spotify-HiFi bietet Musik in CD-Qualität

Derzeit kostet Spotify im normalen Abo 10,99 Euro. Der Streaming-Anbieter Tidal ruft eine monatliche Gebühr in Höhe von 19,99 Euro für das High-Quality-Streaming ab. Amazon bietet mit Amazon Music HD ebenfalls Musik-Streams in CD-Qualität an.

Nachdem HD-Inhalte zunächst für 5 Euro zusätzlich im Monat freigeschaltet wurde, gibt es das Premium-Angebot inzwischen für zahlende Kunden bei Amazons Streaming-Dienst ohne Zusatzkosten.

Mehr zur aktuellen Klang-Qualität bei Spotify:

Tipps für das Musik-Streaming bei Spotify findet ihr im Video:

So holt ihr mehr aus Spotify raus Abonniere uns

auf YouTube

Auch „Apple Music“ bietet ein „Lossless“-Angebot in bester Qualität an. Bei Apples Musik-Streaming-Dienst fallen ebenfalls keine zusätzlichen Kosten für die Monatsgebühr an.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.