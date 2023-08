Das cozy Bauernhof-Spiel Story of Seasons: A Wonderful Life hat ein geheimes Ende mit viel Humor in petto. Wir verraten, wie ihr es freischaltet.

Story of Seasons: A Wonderful Life ist der nun bereits fünfte Teil der Reihe Story of Seasons und erschien im Januar 2023. Auch in diesem Teil übernehmt ihr einen heruntergekommenen Bauernhof und verhelft diesem zu neuem Glanz. Das perfekte Cozy-Game! Die Entwickler haben sich einen Spaß gemacht und ein geheimes Ende eingebaut. Wir zeigen euch, wie ihr es erreichen könnt.

Das ist das geheime Ende in Story of Seasons: A Wonderful Life

Am Anfang wird euch der Bauernhof vorgestellt, den ihr übernehmen sollt. Wunderschön, nicht? Das macht Lust, das Ganze zu bewirtschaften! Oder doch nicht? Wenn euch Takakura nämlich fragt, ob ihr den Hof übernehmen wollt und ihr einfach, frech wie ihr seid, mit „Nein“ antwortet, ist Takakura zwar etwas enttäuscht, versteht eure Entscheidung aber und lässt euch gehen. Im nächsten Abschnitt seid ihr zu sehen, wie ihr einfach weggeht und Takakura traurig noch einige Sachen sagt, dann sind die Credits zu sehen. So schnell könnt ihr das Simulationsspiel auf diese Weise durchspielen. Auch die YouTuberin namens Yume PeachyPie hat das versteckte Ende entdeckt, wie ihr im Video sehen könnt:

Story of Seasons – vorher ein anderes Spiel?

Wem der Name Story of Seasons nichts sagt, dürfte mit dem Titel Harvest Moon mehr anfangen können. So hieß die Spielreihe nämlich vorher. Entwickler Marvelous entschied sich im Jahr 2013 dazu, unter eigenem Namen seine Spiele zu veröffentlichen. Allerdings lagen die Rechte an dem Namen Harvest Moon beim Publisher Natsume. Somit änderte Marvelous den Namen zu Story of Seasons und veröffentlicht seitdem seine Spiele unter diesem Titel. Dem Spielspaß bei der Bauernhof-Simulation hat das nichts genommen.

