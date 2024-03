Pollenflug-Apps für iPhone & Android: Kostenlose Helfer für den Frühling

Der Frühling naht. Die schöne Jahreszeit hat für manchen aber auch seine Schattenseiten. So steigt der Pollenflug in den nächsten Wochen wieder und die Nasen und Augen leiden. Die Pollensaison steht an. Eine App kann den Heuschnupfen nicht heilen, aber zumindest eine Vorhersage geben, wann mit welchen Pollen zu rechnen ist. So können Allergiegeplagte schnell erfahren, ob sie sich vorbereiten müssen oder einen Tag lieber im Haus bleiben.

Buche, Eiche und Gräser starten in ein paar Wochen richtig durch, die ersten Pollen sind aber schon gut unterwegs. Welche Pollen fliegen in welchen Konzentrationen umher? Wer vorgewarnt sein will, lädt sich eine App mit der Pollenflug-Vorhersage auf das Smartphone. Glücklicherweise gibt es heutzutage eine Vielzahl von Apps, die Allergikern helfen können, den Pollenflug zu verfolgen und ihre Symptome zu minimieren. Unsere zwei Empfehlungen: Husteblume und Pollenflug-Vorhersage. Beide Apps sind kostenlos, finanziert von einem Arzneimittelkonzern beziehungsweise einer Krankenkasse.

Pollenflug-Vorhersage: Übersichtliche App für iPhone & Android

Eine übersichtliche Tabelle informiert in der Pollenflug-Vorhersage darüber, mit welchen Pollen man am aktuellen oder manuell gewählten Standort die nächsten Tage zu rechnen hat. In den Hintergrundinfos zu jeder Polle erfährt man unter anderem die Blütezeit. Außerdem bietet die App eine Deutschlandkarte, in der man die Verbreitung einer bestimmten Polle in den nächsten Tagen einsehen kann. Der persönliche Leidensverlauf lässt sich über ein „Tagebuch“ protokollieren.

Download für Android:

Pollenflug-Vorhersage Hexal AG

Download für iOS:

Pollenflug-Vorhersage Hexal AG

„Pollenflug-Vorhersage“ ist eine App des Arzneimittelkonzerns Hexal. Mit Werbung zu den Arzneimitteln des Unternehmens wird man aber nur wenig konfrontiert. Die Anwendung liefert übrigens auch ein paar Tipps und zusätzliche Informationen. Man erfährt zum Beispiel, dass auf dem Land die Pollenkonzentration morgens, in der Stadt abends besonders hoch ist. Ein Tipp: Den Urlaub möglichst in die Zeit legen, in der zu Hause die meisten Pollen fliegen.

Husteblume: Pollen-Info-App der TK

„Husteblume“ ist eine Anwendung der Techniker Krankenkasse. Der inhaltliche Fokus liegt noch mehr als bei der Hexal-App auf einem Symptomtagebuch, einer Auswertung und einem Selbsttest. Zudem gibt es ein kleines Pflanzenlexikon. Die Pollentabelle ist dafür nicht so ausführlich wie bei Hexal.

Husteblume Techniker Krankenkasse (TK)

Eine Belastungsvorhersage pro Pollenart mit den Abstufungen 0 (keine Belastung) bis 4 (sehr hoch) wird ebenfalls ausgegeben. Neben dem aktuellen Standort lassen sich Regionen und Städte manuell auswählen.

Download für Android:

Husteblume - die Allergie-App Techniker Krankenkasse (TK)

Download für iOS:

Husteblume Techniker Krankenkasse (TK)

Bevor man startet, muss man sich für das Systemtagebuch in der Husteblume-App erst durch ein paar Fragen durchklicken – die Auswertung erfolgt laut Anbieter aber anonym. Den Selbsttest kann man überspringen.

Die Pollen-Apps bieten detaillierte Informationen über die aktuellen Pollenbelastungen in eurer Region. Ihr könnt dabei persönliche Allergieprofile erstellen und Benachrichtigungen erhalten, wenn die Pollenbelastung für euch relevant ist. Darüber hinaus enthält die App Tipps zur Vorbeugung und Behandlung von Allergiesymptomen. Die Pollenflug-Apps liefern genaue Vorhersagen über den Pollenflug anhand von Wetterdaten und anderen Daten. Vermeiden können die Apps eine verstopfte Nase oder tränende Augen leider nicht. Insgesamt bieten diese Apps aber eine hilfreiche Unterstützung für Menschen mit Pollenallergien, indem sie helfen, den Pollenflug zu verfolgen, Symptome zu managen und den Alltag besser zu planen. Mit den richtigen Informationen und Werkzeugen können Allergiker also den nahenden Frühling in vollen Zügen genießen, ohne von lästigen Allergiesymptomen beeinträchtigt zu werden.

