Testerheld seriös: Wie vertrauenswürdig ist die Plattform wirklich?

Die Plattform Testerheld verspricht schnelles Geld mit leichten Tests. Hier erfahrt ihr, ob die Seite wirklich seriös ist.



In einer Ära, in der Online-Shopping die Regel und nicht die Ausnahme ist, suchen Entwicklerinnen und Entwickler verstärkt nach innovativen Wegen, auch digitale Produkte vor dem Kauf auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Hier tritt Testerheld auf den Plan, indem es genau diese Möglichkeit anbietet. Auf der Plattform könnt ihr euch für den Test vieler Produkte anmelden und dafür bezahlt werden. Für viele ist bei diesem Versprechen die Verlockung groß, viel Geld mit bezahlten Tests zu machen. Aber ist Testerheld wirklich vertrauenswürdig?



Auch beim Streaming von Filmen oder Serien ist es nicht immer ganz durchsichtig, was legal ist. Unser Video hilft euch bei der Aufklärung:



Filmstreams im Internet: Was ist legal? Was nicht? Abonniere uns

auf YouTube

Ist Testerheld seriös?

Erst einmal die Entwarnung: Grundsätzlich ist die Plattform Testerheld seriös, ihr müsst allerdings oft viel Zeit investieren, um Geld mit der Plattform verdienen zu können. Testerheld verspricht seinen Nutzenden die Möglichkeit, kostenlos digitale Produkte wie Spiele oder Anwendungen zu testen und im Gegenzug ihre Meinungen zu teilen. Das klingt verlockend, aber wie genau funktioniert das System?

Nach der Anmeldung auf der Website könnt ihr aus einer Vielzahl von Tests wählen, die euch interessieren. Wenn ihr den Test erhalten habt, müsst ihr meist genaue Schritte verfolgen, um zu eurer Belohnung zu kommen. Testerheld sieht sich selbst in der Verantwortung, dem Datenschutz höchste Priorität zu geben, was sehr vorbildlich ist. Die Plattform hat jedoch keinen direkten Einfluss auf den Datenschutz der Spiele und Anwendungen, die ihr testet, da sie nicht von ihnen sind.



Um ein umfassendes Bild von der Seriosität von Testerheld zu bekommen, lohnt sich ein Blick auf die Erfahrungen anderer Testerinnen und Tester. Foren, Bewertungsportale und soziale Medien können wertvolle Einblicke bieten. Allerdings ist Vorsicht geboten, da nicht alle Bewertungen authentisch sein könnten. Ein differenziertes Meinungsbild ist entscheidend. Viele Nutzende haben mit Testerheld eine positive Erfahrung gemacht und beschreiben die Plattform als eine gute Möglichkeit zum kostenlosen Testen von Produkten und einem kleinen Nebeneinkommen. Andererseits gibt es auch kritische Stimmen, die auf mögliche Fallstricke wie versteckte Kosten, undurchsichtige Auswahlkriterien oder viel zu große Tests mit wenig Bezahlung hinweisen.



Wenn ihr genug Zeit investiert und euch bei der Auswahl der Tests gut umschaut, solltet ihr keine Probleme haben, mit Testerheld Geld zu verdienen. Da die Plattform selber auf Datenschutz achtet, seid ihr beim Hochladen von euren Daten auf Testerheld ebenfalls geschützt. Achtet nur darauf, in anderen Anwendungen keine – oder nur die nötigsten – persönlichen Daten anzugeben.



Was muss man bei Testerheld machen?

Die meisten Tests, die ihr bei Testerheld erledigen könnt, sind Anwendungstests für Spiele oder Websiten. Meist müsst ihr hierzu alle Schritte befolgen, die ihr in der offiziellen Testerheld-App gestellt bekommt. Laut den Bewertungen auf Trustpilot gibt es allerdings auch Cashback-„Tests“, die euch Guthaben geben, sobald ihr etwas auf einer Partnerseite von Testerheld kauft. Dies sind selbstverständlich keine klassischen Tests und lassen die Plattform nur an eurem ausgegebenen Geld mitverdienen.

Wichtig ist, dass ihr euch vor einem Test auf Testerheld immer die jeweiligen Schritte bis zu eurer Auszahlung anschaut. Sollten diese zu viele persönliche Informationen oder Dinge von euch verlangen, die ihr nicht tun wollt, müsst ihr diesen Test nicht ausführen. Auch wenn Testerheld laut eigener Aussage die höchste Priorität auf den Datenschutz legt, können sie nicht steuern, was ihr in den getesteten Spielen und Anwendungen von euch preisgebt. Achtet also auf jeden Fall auf eure Privatsphäre.