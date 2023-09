Tolino: Sind die eBook-Reader wasserdicht?

Mit einem Tolino-Reader habt ihr eure Bibliothek im kleinen Format dabei. Vor allem, wenn man gerne am Swimming-Pool oder in der Badewanne liest, stellt man sich möglicherweise die Frage, ob der Tolino wasserdicht ist.

Tolino Facts

Kann man den Reader mit nassen Händen anfassen oder sollte man sich und vor allem das Gerät immer trocken halten, damit es nicht kaputt geht?

Tolino: Geräte mit „Water Protection“

Der Hersteller gibt an, dass die Geräte durch die „Water Protection von HZO“ wassergeschützt sind. Diese Angaben gelten für die folgenden Reader:

Tolino Vision 2

Tolino Vision 3 HD

Tolino Vision 4 HD

Tolino Vision 5

Tolino Vision 6

Tolino Epos

Tolino Epos 2

Quelle: Mytolino.de

Auch für den aktuellen „Shine 4“ gilt die Angabe für den Schutz, für ältere Modelle wie den Shine 3 hingegen nicht.

Was heißt das für den Alltag? Ihr braucht euch keine Sorgen machen, wenn ihr frisch aus dem Schwimmbecken steigt und den eBook-Reader noch im nassen Zustand in die Hand nehmt. Vorsichtig solltet aber zum Beispiel sein, wenn ihr zu nah am Beckenrand lest.

Tolino: eBook-Reader sind wassergeschützt

Das bedeutet die Angabe für Tolino-Reader:

Der Tolino-Reader ist gegen ein Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 1 Meter und einen Zeitraum von höchstens 30 Minuten geschützt.

und einen Zeitraum von geschützt. Für die Modelle Tolino Vision 5 und Tolino Epos 2 gilt, dass sie sogar 2 Meter tief und maximal 60 Minuten untergetaucht werden können.

Natürlich sollte man das nicht herausfordern und die Gerät mutwillig ins Wasser werfen. Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf Süßwasser. Bei anderen Flüssigkeiten kann der Wasserschutz also eingeschränkt sein. Vor allem Salzwasser greift das Gehäuse und die Dichtungen schneller an. Zudem sollte man im Hinterkopf behalten, dass beim Gerät im Alltagsgebrauch durch Stöße und Stürze kleine Minirisse entstehen können, die möglicherweise mit dem Auge nicht sofort sichtbar sind, Flüssigkeiten dadurch aber schneller ins Gerät gelangen können.

Tolino nass geworden: Was tun?

Ist euch der Reader in die Badewanne gefallen oder ist eine Wasserflasche in der Tasche mit dem Gerät ausgelaufen, solltet ihr den Reader sofort ausschalten. Falls das Gerät mit anderen Flüssigkeiten als Süßwasser in Berührung gekommen ist, spült es vorsichtig mit Leitungswasser ab. Legt das Gerät dann für mindestens 48 Stunden ausgeschaltet an einen trockenen Ort, um einen Wasserschaden zu verhindern.

